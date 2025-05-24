Баку в жизни Тимофея и Павла Лебешевых

Известный кинооператор Тимофей Лебешев родился в Баку, жил и работал там во время Великой Отечественной войны. Вместе с ним в эвакуации в Баку был его сын Павел, тоже ставший известным оператором. Расскажем, какие фильмы Лебешевы сняли в Баку, с какими режиссерами сотрудничали, какие награды получали.

Как Тимофей Лебешев стал оператором?

Тимофей Лебешев родился 20 февраля 1905 года в Баку. Его отец был управляющим в "Товариществе нефтяного производства братьев Нобель". О своем деде по отцовской линии Павел Лебешев рассказывал так:

Он дружил со Львом Толстым, был энциклопедически образован, очень прогрессивен, современен, в числе первых в Баку начал играть в футбол.

В 1931 году Тимофей Лебешев окончил Государственный техникум кинематографии (так тогда назывался ВГИК), работал оператором в Государственном всесоюзном кинофотообъединении "Союзкино" и на киностудии "Мостехфильм", а в 1934-м пришел на "Мосфильм". В 1936 году Лебешев как второй оператор участвовал в создании фильма "Партийный билет" режиссера Ивана Пырьева, а его первой самостоятельной работой в 1939-м стала комедия "Девушка с характером" с Валентиной Серовой в главной роли.

Какой фильм Лебешев снял в Баку?

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Лебешев снова оказался в родном городе: как и многие другие сотрудники "Мосфильма", он был эвакуирован в Баку. В 1943 году на Бакинской киностудии (теперь это "Азербайджанфильм") режиссер Григорий Александров по сценарию Мир Джалала Пашаева, Иосифа Прута и Льва Вайсенберга поставил фильм "Одна семья", а снял его Лебешев вместе с Али-Саттаром Атакишиевым и Аскером Исмаиловым. В картине, рассказывающей о героических буднях жителей Баку во время войны, сыграли Хосров Меликов, Марзия Давудова, Любовь Орлова, Хокума Курбанова, Олег Жаков, а музыку написал Кара Караев.

С какими режиссерами работал Лебешев?

После войны оператор продолжил сотрудничать с Пырьевым, участвовал в съемках его фильмов "Сказание о земле Сибирской" и "Кубанские казаки".

С середины 1950-х Лебешев много работал с режиссером Владимиром Басовым. Их первая совместная картина — "Школа мужества" по мотивам повести Аркадия Гайдара "Школа" — появилась в 1954 году. Потом были дилогия "Первые радости" и "Необыкновенное лето" по романам Константина Федина, "Случай на шахте восемь", в 1963-м на экраны вышла драма "Тишина", а в августе — сентябре 1968 года впервые был показан четырехсерийный "Щит и меч".

Востребованный оператор работал и с другими известными режиссерами. С Михаилом Швейцером он снял историко-приключенческий фильм "Мичман Панин", который впервые был показан в мае 1960-го. А 7 марта 1962 года, накануне Международного женского дня, в московском Центральном доме кино состоялась премьера быстро ставшей популярной комедии "Девчата" Юрия Чулюкина. В 1965-м Лебешев стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, скончался он 1 августа 1981 года.

Бакинское детство Павла Лебешева

Павел Лебешев родился 15 февраля 1940 года в Москве, но, по собственному признанию, "всю жизнь считал себя бакинцем": в Баку он с семьей был в эвакуации, "ходил в детский сад, а затем и в школу".

Моя юность связана с этим прекрасным городом, с его неповторимым колоритом, уютными двориками и бакинским юмором. Баку всегда был интернациональным городом, где все люди относились друг к другу с большим уважением и вниманием

— Лебешев

Почему Лебешев решил стать оператором?

Сначала Павел хотел стать преподавателем математики, а в старших классах увлекся фотографией и кино. Мама — режиссер научно-популярного кино — часто брала сына в экспедиции, а иногда во время летних каникул он ездил на съемки с отцом. Школу Павел окончил в 1957 году, пришел в операторский цех "Мосфильма", устроился механиком и сразу отправился в экспедицию в Краснодар, где режиссер Григорий Рошаль снимал "Хождение по мукам" по трилогии Алексея Толстого. Потом Лебешев работал ассистентом оператора и вторым оператором, участвовал в съемках фильмов "А если это любовь?" и "Звонят, откройте дверь", вместе с отцом снимал "Тишину" и "Щит и меч". А параллельно он учился на заочном отделении операторского факультета ВГИКа, хотя был уверен, что "научиться операторскому мастерству можно только на практике".

В 1967 году Лебешев снял новеллу "Ангел" для киноальманаха "Начало неведомого века": для него и режиссера Андрея Смирнова это была первая самостоятельная работа. "Ангел" не понравился киночиновникам, попал под запрет и вышел на экраны только в 1987-м, а сотрудничество оператора и режиссера продолжилось "Белорусским вокзалом", премьера которого состоялась 30 апреля 1971 года.

Какие фильмы Лебешев снял с Никитой Михалковым?

После "Белорусского вокзала" Лебешев "отказывался от многих предлагавшихся "серых" сценариев": хотел "снять что-то на качественно новом для себя уровне". Сценарий фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" ему понравился — так началось сотрудничество с Никитой Михалковым. Основная часть съемок проходила недалеко от Грозного, позже выяснилось, что одну из сцен необходимо переснять: пленка оказалась бракованной. Однако в начале ноября 1973 года в Чечне неожиданно ухудшилась погода и выпал обильный снег, поэтому эпизод заново сняли в окрестностях Баку.

Потом Лебешев и Михалков вместе работали над "Рабой любви", "Неоконченной пьесой для механического пианино", "Пятью вечерами", "Несколькими днями из жизни И. И. Обломова", "Родней" и "Без свидетелей", а в 2000 году вместе с другими создателями "Сибирского цирюльника" получили Государственную премию России.

Паша вообще обладал потрясающим пластическим мышлением, причем оно было не просто профессиональным — его мышление было философским

— Михалков

С какими еще известными режиссерами работал Лебешев?

С Витаутасом Жалакявичюсом Лебешев снял фильм "Кентавры" и в 1979-м на XII Всесоюзном кинофестивале получил приз за операторскую работу, а на следующий год стал заслуженным деятелем искусств РСФСР.

Многолетнее сотрудничество оператора с Сергеем Соловьевым началось на съемках "Спасателя" в 1980 году, потом были "Избранные", "Наследница по прямой", "Асса" и "Нежный возраст".

Кажется, для него технических проблем никогда не существовало, а здесь и начинается настоящее искусство

— Соловьев

Георгия Данелия, с которым он работал над "Кин-дза-дзой!" и "Настей", признавался, что Лебешев для него — "оператор-загадка", который "не знал слов "нельзя снимать"". С Романом Балаяном он экранизировал тургеневскую "Первую любовь" и в 1996-м получил "Нику".

Народным артистом РФ оператор стал в 1992 году, а в 1998-м вместе с Сергеем Бодровым-старшим и другими создателями фильма "Кавказский пленник" был отмечен Государственной премией России.

Лебешев скончался 23 февраля 2003 года в Москве, он похоронен на Кунцевском кладбище. В марте следующего года на II международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске был учрежден и впервые вручен приз имени Павла Лебешева "За лучшую операторскую работу", с тех пор он присуждается ежегодно.