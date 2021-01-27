Режиссер-азербайджанец получил "Золотую ветвь" Каннского кинофестиваля

Фильм режиссера-азербайджанца Джафара Панахи завоевал главную награду Каннского кинофестиваля. "Золотую пальмовую ветвь" получила драма "Простая случайность".
Лучшую полнометражную киноленту выбрали на 78-м Каннском кинофестивале – победителем основного конкурса стала драма иранского режиссера-азербайджанца Джафара Панахи "Простая случайность" (Yek tasadef sadeh).
Главную награду Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – ему вручили на торжественной церемонии закрытия фестиваля.
Премьера фильма "Простая случайность" состоялась 20 мая в Каннах.
Стоит отметить, что на главную награду Канна-2025 претендовали в общей сложности 22 кинокартины.