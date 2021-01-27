Вестник Кавказа

Режиссер-азербайджанец получил "Золотую ветвь" Каннского кинофестиваля

Режиссер-азербайджанец получил "Золотую ветвь" Каннского кинофестиваля
© Фото: Cines del Sur Granada Film Festival from Spain, the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Фильм режиссера-азербайджанца Джафара Панахи завоевал главную награду Каннского кинофестиваля. "Золотую пальмовую ветвь" получила драма "Простая случайность".

Лучшую полнометражную киноленту выбрали на 78-м Каннском кинофестивале – победителем основного конкурса стала драма иранского режиссера-азербайджанца Джафара Панахи "Простая случайность" (Yek tasadef sadeh).

Главную награду Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – ему вручили на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Премьера фильма "Простая случайность" состоялась 20 мая в Каннах.

Стоит отметить, что на главную награду Канна-2025 претендовали в общей сложности 22 кинокартины.

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