Джафар Панахи: иранский режиссер из восточного Азербайджана

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Иранский кинематограф славится в мире своей поэтикой и оригинальными сюжетами. Иранский режиссер азербайджанского происхождения Джафар Панахи стал лауреатом многочисленных кинонаград мирового уровня. Расскажем, как он пришел к мировой славе.

Детство и юность

Джафар Панахи родился 11 июля 1960 года в городе Мийане (провинция Восточный Азербайджан) в небогатой семье. С родителями он общался по-азербайджански, а за пределами дома – по-персидски.

Несмотря на скромный доход, работавший строителем отец поддерживал Джафара, с подросткового возраста увлеченного творчеством. Многогранный талант проявился сразу в нескольких видах искусства. В десятилетнем возрасте Джафар Панахи записал небольшое видео на подаренную ему пленочную камеру, затем снялся в эпизодической роли в короткометражном фильме. Тогда же мальчик написал рассказ, получивший награду местной библиотеки. С 12 лет Джафар учился и работал, чтобы иметь возможность покупать билеты в кино.

Прежде чем стать профессиональным режиссером Панахи участвовал в создании нескольких фильмов как оператор. В начале 1980-х работал фотографом от Гостелерадио Ирана на фронте в ходе ирано-иракской войны. Несколько снимков военкора Панахи получили известность в Иране.

Как отмечают критики, бедное детство и проведенная на войне юность сформировали гуманистическое мировоззрение Джафара Панахи, которое в полной мере нашло отражение в его будущих фильмах.

Карьера в кино

Однако перед этим состоялось первое полноценное появление Панахи на экране в качестве актера. За спиной было профильное образование. В Колледже кино и телевидения в Тегеране он обучался по профессии «кинопроизводство». На момент съемок в картине Аббаса Кияростами «Оливковые деревья» Джафару Панахи было 34 года. И в этот момент он стал по-настоящему популярным.

Опыт работы со знаменитым уже тогда режиссером Кияростами подтолкнул Джафара Панахи к созданию собственных фильмов. «Южный пассажир», «Зеркало», «Круг», «Красное золото», «Белый шар» - вот неполный список работ Панахи, в которых он является сразу режиссером, продюсером, автором сценария, монтажером и актером.

"Круг"

"Это не фильм"

"Три лица"

"Такси"

Чем награждали Панахи?

Джафар Панахи снимает фильмы в стиле неореализма и пытается создать в своих работах непосредственную связь с обществом. В разные годы его фильм отмечены «Золотой камерой» Каннского кинофестиваля, «Золотым леопардом» кинофестиваля в Локарно, «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля, «Серебряным медведем» Берлинале и другими престижными международными наградами.