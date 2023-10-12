Профессия - режиссер: Георгий Товстоногов

© Фото: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Георгий Товстоногов ставил спектакли во многих театрах, но самым главным для режиссера на протяжении 30 лет оставался Ленинградский Большой драматический. Расскажем о его учебе в ГИТИСе, начале режиссерской карьеры и о том, почему эпоху Товстоногова в БДТ называют золотой.

Семья Товстоноговых

Родители будущего режиссера познакомились в Петербурге. Туда в 1907 году 17-летний Александр Товстоногов приехал из Симферополя и поступил в Институт путей сообщения, а уроженка Гори Тамара Папиташвили училась в консерватории по классу вокала. В 1912 году они обвенчались, и 28 сентября 1915 года в Тбилиси у них родился сын Георгий. В грузинской столице Александр Андреевич начал преподавать в Закавказском институте путей сообщения и вскоре стал профессором и заведующим кафедрой.

Когда Георгий Товстоногов увлекся театром?

Еще школьником Георгий много времени проводил в Тбилисском русском ТЮЗе. В театре его интересовало все: сначала мальчик был осветителем, а потом - актером и ассистентом режиссера. Окончив школу, он собирался поехать в Москву и поступать на режиссерский факультет ГИТИСа. Однако этот план не нашел поддержки у родителей Георгия: отец увлечение театром считал затянувшимся детством и хотел, чтобы сын унаследовал его профессию. В конце концов договорились так: если со временем интерес к театру у юноши сохранится, он будет учиться в ГИТИСе, а пока надо получать "настоящее образование". Георгий стал студентом Закавказского института путей сообщения, посещал лекции, сдавал экзамены, а потом отправлялся в ТЮЗ. Окончив первый курс, он принес родителям зачетную книжку и заявил, что едет в Москву.

Учеба в ГИТИСе и начало режиссерской карьеры

Осенью 1933 года, успев к тому времени поставить в ТЮЗе свой первый спектакль - чеховский водевиль "Предложение", Товстоногов поступил в ГИТИС, его педагогами стали известные режиссеры Андрей Лобанов и Алексей Попов. На летние каникулы студент приезжал домой и ставил спектакли в ТЮЗе. Его режиссерские работы получали небольшие, но положительные отзывы в местной прессе.

В 1937 году был репрессирован отец Георгия, его как "сына врага народа" отчислили из института, но через несколько месяцев восстановили. Спустя год Товстоногов окончил ГИТИС и дипломный спектакль "Дети Ванюшина" по пьесе Найденова поставил уже не в ТЮЗе, а в Тбилисском русском драматическом театре имени Грибоедова. Молодой режиссер продолжил выпускать спектакли на этой сцене, а также стал преподавать в Тбилисском театральном институте имени Руставели. В разные годы у него учились Михаил Туманишвили, Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе, Лили Иоселиани, Григорий Лордкипанидзе.

В 1946 году Товстоногов уехал в Москву и начал сотрудничать с разными коллективами: поставил дипломный спектакль студийцев Московского театра оперетты, был художественным руководителем Московского гастрольного реалистического театра и режиссером Центрального детского театра. Кроме того, он выпустил спектакль в алматинском Русском театре драмы.

В 1949 году Товстоногов был приглашен в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола (теперь театр "Балтийский дом"), а через год стал его главным режиссером. Он работал напряженно, выпуская за сезон по четыре спектакля, параллельно пробовал себя на других ленинградских сценах: в Театре комедии (теперь Театр комедии имени Акимова) и Академическом театре драмы имени Пушкина (теперь Александринский). Постановки Товстоногова привлекали внимание и зрителей, и специалистов, наибольший резонанс имела "Оптимистическая трагедия" Вишневского, созданная в театре имени Пушкина в 1955 году. Получил спектакль и официальное признание: его показали делегатам XX съезда КПСС, а режиссер стал лауреатом Ленинской премии.

Товстоногов - главный режиссер БДТ

В начале 1956 года Товстоногову предложили пост главного режиссера Ленинградского Большого драматического театра (БДТ) имени Горького. Коллектив, в создании которого в 1919 году участвовали Максим Горький и Александр Блок, переживал трудные времена: в нем часто менялись главные режиссеры, труппа слишком разрослась, а зрители почти перестали ходить в БДТ.

Решение возглавить театр Товстоногов принял не без колебаний, но 13 февраля 1956 года все-таки вступил в должность. Он провел серьезную кадровую реорганизацию: уволил примерно треть труппы - более тридцати актеров - и приступил к формированию репертуара. За первую половину сезона режиссер поставил четыре спектакля: мелодраму "Шестой этаж" Жери, комедии "Безымянная звезда" Себастиана и "Когда цветет акация" Винникова, а также пьесу на военную тему "Второе дыхание" Крона. Товстоногову необходимо было вернуть в БДТ публику, этим и объяснялся выбор в основном развлекательной драматургии. "В театр ходят не только для пользы. В театре ищут и развлечение, и отдых. И этого совсем не надо бояться. В настоящем театре, развлекаясь, учатся жить, а отдыхая, обогащают себя", - отмечал режиссер.

Примечательно, что спектакль-концерт "Когда цветет акация" впервые был показан 31 декабря 1956 года. С приходом Товстоногова в БДТ сложилась традиция выпускать премьеры перед Новым годом. Нередко это происходило именно 31 декабря, когда, казалось бы, всем не до театра. Но режиссер приучил зрителей к другой встрече Нового года - последние часы уходящего года стало принято проводить в театре, на премьере, в атмосфере наступающего праздника. Ровно через год состоялась громкая премьера - спектакль "Идиот" по Достоевскому был большим событием в театральной жизни, на него стремились попасть зрители из разных городов. В истории БДТ началась эпоха, которую потом назовут "золотой", а труппа, в которую входили Кирилл Лавров, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Юрский, Олег Басилашвили, Евгений Лебедев, Татьяна Доронина, Зинаида Шарко, Павел Луспекаев, Ефим Копелян, Людмила Макарова, Владислав Стржельчик, Олег Борисов, стала одной из самых популярных в стране.

Выстраивая репертуар, Товстоногов обращался и к классическим произведениям, и к современной драматургии. Среди его самых известных работ - "Горе от ума" Грибоедова, "Варвары" и "Мещане" Горького, "Пять вечеров" Володина, "Еще раз про любовь" Радзинского, "Три сестры" Чехова, "На всякого мудреца довольно простоты" Островского, "Генрих IV" Шекспира. Сохранялась традиция новогодних премьер: 30 декабря 1972 года впервые был сыгран спектакль "Ханума" по пьесе Цагарели. Эти работы БДТ показывал на разных сценах, с успехом гастролируя по стране и за рубежом.

Спектакли, созданные Товстоноговым, шли во многих отечественных и зарубежных театрах. Так, в Грузинском государственном академическом театре имени Руставели он поставил "Мещан", в московском "Современнике" - спектакль "Балалайкин и Ко" по роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия", а в варшавском театре "Вспулчесны" (в переводе тоже "современный") - "На всякого мудреца довольно простоты" Островского.

Много лет профессор Товстоногов преподавал в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, с 1970 года заведовал там кафедрой режиссуры.

12 октября 1987 года в БДТ состоялась последняя премьера Товстоногова - "На дне" Горького. 23 мая 1989 года он провел генеральную репетицию спектакля по пьесе Дюрренматта "Визит старой дамы", назначил день премьеры, попрощался с актерами, сел за руль машины и отправился домой. По дороге, успев припарковаться, режиссер скончался от сердечного приступа. Похоронен он в Некрополе мастеров искусств на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, а БДТ, которым Товстоногов руководил 33 года, с 1992 года носит его имя.