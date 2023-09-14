Профессия - режиссер: Марлен Хуциев

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Классиком отечественного кино Марлен Хуциев стал еще при жизни, хотя фильмов создал немного: семь художественных и три документальных. Расскажем о его учебе во ВГИКе, успешном дебюте, о том, как непросто складывалась судьба других кинокартин режиссера, и о том, какие замыслы он не смог реализовать.

Детство

Марлен Хуциев родился в Тбилиси в семье заместителя наркома внутренней и внешней торговли СССР Мартына Хуциева и актрисы Нины Утенелишвили. Родители вскоре развелись, мальчик некоторое время жил вместе с матерью в Москве, а потом с отцом. В октябре 1936 года Мартын Хуциев был арестован, а в июне 1937-го расстрелян, после этого Марлен с матерью вернулся в Тбилиси.

ВГИК

Первым сильным киновпечатлением будущего режиссера, как и многих его сверстников, стал фильм "Чапаев".

Это было мое первое знакомство с кинематографом. И это была первая любовь навсегда

- рассказывал Хуциев.

Однако после окончания школы он собирался стать художником, занимался на подготовительных курсах, но в Тбилисскую государственную академию художеств не прошел по конкурсу. Знакомые матери устроили Марлена на Тбилисскую киностудию, в то время, по признанию режиссера, он "понятия не имел о ВГИКе", однако, "попав на студию, уже заразился кинематографом". Летом 1945 года в грузинскую столицу приехал представитель ВГИКа, чтобы отобрать абитуриентов, 19-летний Хуциев прошел предварительный конкурс и отправился в Москву. В режиссерской мастерской Игоря Савченко он учился c Александром Аловым, Владимиром Наумовым, Юрием Озеровым и Сергеем Параджановым. А Феликс Миронер, еще один однокурсник Хуциева, стал соавтором его дипломной работы - короткометражного фильма "Градостроители".

Успешный дебют

В 1956 году Хуциев и Миронер поставили вместе еще одну картину - "Весна на Заречной улице", а снимали ее два молодых оператора - Радомир Василевский и Петр Тодоровский, будущий известный режиссер. Их дебют стал одним из самых популярных фильмов 1950-х: в год выхода на экраны он оказался лидером проката, а песню "Когда весна придет, не знаю..." запела вся страна.

Снимали очень весело - мы были молоды, мы шалили, мы разыгрывали друг друга... Я вспоминаю об этом времени как об очень счастливом

- признавался Хуциев.

Как Хуциев открыл для кино Василия Шукшина

Два года спустя на экраны вышла его первая самостоятельная режиссерская работа - мелодрама "Два Федора". По словам Хуциева, сценарий о возвращении с фронта Федора-большого и его встрече с тезкой-беспризорником был хороший, но несколько сентиментальный, поэтому на главную роль "нужен был настоящий солдат". Режиссер долго и тщательно искал такого актера, наконец, ему порекомендовали Василия Шукшина.

Когда мы познакомились и я услышал его голос, он был совершенно таким, каким я ожидал, вернее, каким он и должен быть у такого человека, с таким лицом, с таким обликом

- вспоминал Хуциев.

Так Шукшин сыграл в кино первую большую роль и стал востребованным актером.

Фильмы с непростой судьбой

Идея картины "Застава Ильича" возникла у режиссера еще на съемках "Весны на Заречной улице", работа над сценарием началась в 1959 году, а первые эпизоды были сняты в мае 1961 года. В Госкино, посмотрев материалы фильма, заявили, что он "крайне фрагментарен", а также "неопределен по смысловым акцентам", за этим отзывом последовала суровая критика руководства ЦК КПСС. Хуциеву пришлось внести в картину множество поправок.

Я уже устал что-то доказывать, переснимать. Ведь я не делал заплатки, а переснимал заново целые сцены

- рассказывал режиссер.

В апреле 1964 года фильм был принят Госкино, в прокат вышел в 1965-м под названием "Мне двадцать лет", получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Однако премьера полной авторской версии картины, которую киноведы назвали художественным манифестом поколения шестидесятников, состоялась лишь в 1988 году.

Следующий фильм Хуциева - "Июльский дождь" - вышел на экраны в 1966 году, но в ограниченном прокате - он не понравился киночиновникам, да и критики сочли картину претенциозной и затянутой.

Телевизионные и документальные фильмы

В 1968-1971 годах Хуциев был художественным руководителем творческого объединения "Экран" Центрального телевидения. В 1970-м он снял военную драму "Был месяц май", отмеченную призом международного фестиваля телефильмов в Праге. Следующей работой режиссера для телевидения стала документальная картина "Алый парус Парижа" 1971 года - историческое эссе, посвященное столетию Парижской коммуны. В 1974-м вышел документальный фильм "И все-таки я верю" Михаила Ромма, законченный после его смерти Элемом Климовым, Германом Лавровым и Хуциевым. Еще одну документальную ленту - "Люди 1941 года" - режиссер снял в 2001 году. По признанию автора, работая над этой картиной, он стремился понять, какими были люди предвоенного поколения.

Возвращение в большое кино

В 1983 году на экраны вышла камерная драма Хуциева "Послесловие", в центре которой - актерский дуэт Ростислава Плятта и Андрея Мягкова, а его последней работой стала двухсерийная картина "Бесконечность", снятая в 1991 году. Годом позже на Берлинском кинофестивале она получила приз Альфреда Бауэра за "открытие новых путей в киноискусстве" и приз экуменического жюри, а в 1993 году была отмечена Государственной премией России.

Хуциев - педагог

Долгие годы Хуциев преподавал во ВГИКе: с 1978 года руководил мастерской режиссуры художественного кино, в 1987-2009 годах заведовал кафедрой режиссуры игрового кино.

После каждого курса даю себе слово больше не набирать. Это забирает столько духовных и физических сил! Но вчера снова работал с ребятами на площадке, где они готовят отрывки. Общаться с этими молодыми талантливыми людьми, если выразить одним словом, - счастье

- признавался профессор Хуциев.

Невоплощенные замыслы

Много лет режиссер хотел снять фильм о Пушкине, которого называл "спутником всей своей жизни", и очень сожалел, что задуманное им не было реализовано.

Мы не могли найти актера на главную роль. Лучшая проба была у Димы Харатьяна. Но это было все-таки приближение к роли, а не идеальное совпадение

- рассказывал он.

Последние годы режиссер работал над фильмом "Невечерняя", в центре которого - встречи и диалоги Чехова и Толстого. При этом Хуциев, который был и одним из авторов сценария, отмечал, что в картине "нет цитат, это свободная фантазия на основе того, что мы знаем" об этих писателях.

Это кино о смысле жизни, о том, для чего человек живет на этой земле. Оно о бессмертии

- говорил Хуциев.

Однако завершить эту работу режиссер не успел, он скончался 19 марта 2019 года в возрасте 93 лет.