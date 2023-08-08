Профессия - режиссер: 80 лет Юлию Гусману

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Юлия Гусмана называют человеком-оркестром. Он известен как режиссер кино и театра, мэтр КВНа, телеведущий, многолетний директор Центрального дома кинематографистов. О самых известных фильмах и спектаклях Гусмана, о том, как он создал бакинскую команду КВН и придумал кинопремию "Ника" - расскажем в этом материале.

Почему Гусман решил стать врачом?

Юлий Гусман родился 8 августа 1943 года в Баку в семье врача и педагога. Его отец - Соломон Гусман - в годы Великой Отечественной войны был главным терапевтом Каспийской военной флотилии, потом заведовал кафедрой в Азербайджанском институте усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, стал профессором. Мать - Лола Барсук - сначала была актрисой бакинского Театра русской драмы, затем окончила институт иностранных языков, была профессором Азербайджанского педагогического института иностранных языков, заведовала там кафедрой английского языка.

В 1960 году Юлий окончил школу и, продолжая семейную традицию, поступил в Азербайджанский медицинский институт, получил диплом по специальности "врач-психиатр", продолжил образование в аспирантуре при Институте усовершенствования врачей, написал диссертацию.

Когда Гусман начал играть в КВН?

КВНом увлекся еще в институте, стал одним из организаторов этой юмористической игры в Баку. В 1964 году Гусман вместе с друзьями создал бакинский клуб КВН, у них появился свой центр в одном из районов города.

В этом клубе мы начали проводить настоящие игры. Телевизионные. С камерами, со сценариями, с декорациями, костюмами

- вспоминает он.

Семь лет Гусман был капитаном бакинской сборной - команды "Парни из Баку", которая с 1967 по 1972 год не проиграла ни одного состязания, становилась чемпионом СССР, а в 1970-м получила кубок "Чемпион чемпионов КВН".

Эта замечательная игра привила мне вкус к сцене, к залу, к экрану

- признается режиссер.

Связь с КВНом у него сохранилась - на протяжении многих лет Гусман остается постоянным членом жюри Высшей лиги.

Как Гусман стал режиссером?

В 1973 году, окончив Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве, он стал режиссером студии "Азербайджанфильм", через три года по сценарию Максуда Ибрагимбекова поставил первую картину. В новелле "В один прекрасный день", вошедшей в одноименный киноальманах, снимались Семен Фарада, Сергей Юрский и Инара Гулиева. В 1978 году на экраны вышел "Дачный домик для одной семьи", поставленный по пьесе "Дом на песке" Рустама Ибрагимбекова с участием Игоря Кваши, Расима Балаева и Сергея Юрского, а в 1981-м - двухсерийный музыкальный телефильм "Не бойся, я с тобой!", который сам Гусман называет работой, во многом определившей его будущее.

Как театральный режиссер он дебютировал "Тремя мушкетерами" в бакинском ТЮЗе, где роль Д’Артаньяна исполнил Александр Шаровский. Гусман так вспоминает этот спектакль:

Он шел двенадцать дней подряд, аншлаг каждый вечер, и там было столько всего напридумано, что хватило бы на целую режиссерскую жизнь.

С 1976 по 1984 год режиссер был художественным руководителем Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (ныне Азербайджанский государственный академический музыкальный театр) и представил там свою версию знаменитого бродвейского мюзикла "Человек из Ламанчи".

Как появилась кинопремия "Ника"?

В 1988 году Гусман переехал в Москву, стал директором Центрального дома кинематографистов и предложил создать кинопремию "Ника". Награду учредил секретариат Союза кинематографистов СССР, впервые ее вручили на церемонии в Доме кинематографистов 17 декабря 1988 года, а с 1993 года лауреатов определяет Российская академия кинематографических искусств "Ника".

"Ника" появилась на свет, потому что мы, российские кинематографисты, хотели придумать собственный "Оскар". Мы хотели создать профессиональный приз, который кинематографистам вручали бы сами кинематографисты. Художник Сергей Микульский подарил нам проект крылатой женской фигуры. Стали всем секретариатом Союза кинематографистов думать, как ее назвать. Самым смешным вариантом был "Крылья Советов", но остановились на Нике - богине победы

- рассказывает режиссер.

Директором Центрального дома кинематографистов он был до 2002 года, а художественным руководителем "Ники", которой в этом году исполнится 35 лет, остается до сих пор.

Юлий Гусман - телеведущий

В 1996-2000 годах на канале ОРТ (нынешний Первый канал) Гусман вел две программы: публицистическую, которая называлась "Тема", и развлекательную - под названием "Вечер с Юлием Гусманом". А еще раньше, в 1982 году, он вместе со сценаристом Иосифом Гольдиным организовал первый телемост между СССР и США "Москва - Космос - Калифорния".

Снова театр и кино

Свое возвращение в театр режиссер объясняет знакомством с Владимиром Зельдиным. На сцене Центрального академического театра Российской армии они создали три спектакля. Премьера "Человека из Ламанчи" состоялась в 2005 году и была посвящена 90-летию артиста. В 2010-м, в честь его 95-летия, Гусман поставил "Танцы с учителем". В начале спектакля Зельдин, обращаясь к залу, рассказывал о своих работах в театре и кино, в том числе и о роли Альдемаро в постановке "Учитель танцев", ставшей его визитной карточкой. В "Танцах с учителем" он сыграл режиссера Владимира Неделина, который хочет вернуть в репертуар своего театра спектакль "Учитель танцев". Наконец, 10 февраля 2015 года была сыграна премьера с говорящим названием "100, или Танцы со временем". Гусман признается, что очень ценил Зельдина:

Это не просто чудо природы и генетики, это чудо доброй души. Владимир Зельдин - прекрасный, добрый человек.

В кино режиссер вернулся в 2006 году с комедией "Парк советского периода", в которой снял Александра Лазарева-младшего и Елизавету Боярскую, Лидию Федосееву-Шукшину и Александра Лазарева-старшего, Нину Усатову и Сергея Никоненко, других известных актеров. В 2013 году состоялась премьера исторического боевика "Не бойся, я с тобой! 1919". Герои первого фильма встретились через 20 лет, на экране вновь появились Лев Дуров, Полад Бюльбюль оглы, Гамида Омарова, Мухтарбек Кантемиров, а молодых героев сыграли дебютантка Кристина Гюльалиева и популярный Эльдар Гасымов, участник дуэта Ell & Nikki, победившего на конкурсе "Евровидение" в 2011 году.

У Гусмана есть и зрительское, и официальное признание. Он - заслуженный деятель искусств Азербайджана и России, народный артист Азербайджана, награжден российским орденом Дружбы, азербайджанскими орденами "Шохрат" ("Слава"), "Достлуг" ("Дружба") и "Шараф" ("Честь"). Режиссер считает себя счастливым человеком, потому что всю жизнь занимается только тем, что ему нравится. А на вопрос, в чем секрет его успехов, отвечает:

Никаких секретов нет. Просто счастливые и добрые гены папы и мамы. И, конечно же, Баку.