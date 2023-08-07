Ильхам Алиев наградил Юлия Гусмана орденом «Шараф»

Опубликовано: 14:43, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Азербайджана подписал распоряжение о награде Юлия Гусмана орденом «Шараф».

Народный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, был награжден орденом «Шараф» («Честь») за большие заслуги в развитии культурных связей между АР и РФ.

Ранее Гусман был удостоен трех орденов Дружбы (2004), «Слава» (Азербайджан, 2013), «Дружба» (Азербайджан, 2018).

Орден «Шараф» был учрежден в 2007 году. Награды удостаиваются как граждане Азербайджана, так и иностранцы за особые заслуги перед азербайджанским народом.