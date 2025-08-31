Аулы и села Северного Кавказа: что где посмотреть?

В этом материале мы собрали локации из разных уголков Северного Кавказа — от высокогорных аулов Дагестана и Карачаево-Черкесии до равнинных и предгорных сел Северной Осетии. Особое внимание — осетинским селам, которые в 2026 году отмечают юбилеи.

Горные аулы Дагестана и Карачаево-Черкесии

Чох (Дагестан) Один из древнейших террасных аулов Гунибского района (около 700 лет). Высота ~1700 м, Андалалская долина, каскад каменных домов на крутом склоне, плодородные террасы, ущелья и горные реки.

Гамсутль (Дагестан) Знаменитый аул-призрак на скале, один из самых фотогеничных на Кавказе. Высота ~1500 м, отвесные обрывы, каньоны, потрясающие панорамы.

Куруш (Дагестан) Самый высокогорный населенный пункт Европы (~2560 м). Альпийские луга, снежники, подножие Базардюзю, мощный водопад Чараур — четвертый по высоте в России, его водный каскад срывается с высоты 250-300 метров.

Хурзук (Карачаево-Черкесия) Древний карачаевский аул (около 800 лет). Долина Кубани, альпийские луга, хвойные леса, виды на Эльбрус. Расположен близко к Домбаю и Теберде.

Ахты (Дагестан) Один из старейших лезгинских аулов (более 2000 лет). Ахтынская долина (~1000 м), сады, виноградники, термальные источники, мягкий климат. Самое теплое горное поселение Дагестана.

Села Северной Осетии

Елбаево (Моздокский район) — 185 лет

Село (хутор) было основано в 1841 году казаками. В 2026 году отмечает круглую дату — 185-летие. Село расположено на севере Моздокского района, на равнинной части Терско-Кумской низменности, на канале имени Ленина. Высота всего около 164 метров над уровнем моря. Это типичная степная и лесостепная зона Северного Кавказа с мягким климатом, плодородными землями и широкими полями. Рядом протекает Терек, создавая оазисы зелени среди равнин. Природа здесь более спокойная и сельскохозяйственная: сады, огороды, луга и полезащитные лесополосы. Идеальное место, чтобы почувствовать контраст между горным Кавказом и его северными степными преддвериями.

Михайловское (Пригородный район) — 165 лет

Основано в 1861 году (ранее носило название Михельсдорф). В 2026 году село 165-летие со дня основания. Село находится на правом берегу реки Терек, фактически на северной окраине Владикавказа. Расположено в предгорной зоне Осетинской равнины. Местность холмистая, с плодородными почвами и хорошим увлажнением. Природа сочетает равнинные луга, прибрежные заросли Терека, сады и близость к горам — на горизонте уже видны первые хребты Главного Кавказского хребта. Климат мягкий, комфортный, с теплым летом и умеренной зимой. Это один из самых зеленых и уютных пригородных районов республики.

Гусыра (Алагирский район) — 130 лет

География и природа: Село в Алагирском районе, на левом берегу реки Фиагдон у впадения реки Файнагдон. Расположено в горной части, в окружении живописных хребтов. Высокогорная долина с чистым воздухом, горными реками, лесами и альпийскими лугами. Отличное место для тех, кто любит природу Северной Осетии в ее классическом горном проявлении.

Црау (Алагирский район) — 125 лет

Основано в 1911 году переселенцами из горных сел (Унал, Згид, Мизур). География и природа: Расположено по обоим берегам реки Цраудон. Предгорная и среднегорная зона Алагирского района. Речная долина, окруженная горами, с плодородными землями, лугами и лесными массивами. Мягкий климат, удобное расположение и красивая природа делают его уютным и зеленым.

Майрамадаг и Куртат — 115 лет

Два села, отмечающие юбилей в 2026 году. Майрамадаг (Алагирский район) — расположено в горной местности, среди лесов и рек. Куртат (Пригородный район) — предгорная зона с красивыми видами на горы, лесами и комфортным климатом. Оба села окружены типичными для Осетии ландшафтами: зеленые холмы, реки, леса и близость к Главному Кавказскому хребту.

Ногир (Пригородный район) — 105 лет

Основано в начале 1920-х годов. Известно как родина четырех олимпийских чемпионов (Артур Таймазов, Эльбрус Тедеев, Алан Хугаев, Тимур Таймазов) — уникальный спортивный рекорд для одного села. Пригород Владикавказа, плодородная Осетинская равнина. Холмистый рельеф, поля, сады и близость к горам. Мягкий климат, удобное расположение и богатая спортивная традиция.

Зачем ехать?

Эти села и аулы демонстрируют все разнообразие Северного Кавказа — от суровых высокогорных «орлиных гнезд» до плодородных равнин у Терека. В 2026 году они готовят праздничные мероприятия, фестивали и специальные туристические программы. Лучшее время для поездок — с мая по октябрь. Кавказ в юбилейном году обещает быть особенно гостеприимным.