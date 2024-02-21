Американский клен вне закона? Какие растения запрещено выращивать на участке в 2026 году?

Американский клен, возможно, будет внесен в российский список инвазивных, то есть опасных для местной экосистемы видов, с которыми обязательно нужно бороться. Разбираемся, кто и где будет вырубать клены и борщевик и что не нужно выращивать на участке, чтобы не получить штраф?

Какой закон регулирует нежелательные растения в России?

В Российской Федерации два закона, которые регулируют запрещенные и нежелательные растения:

Постановление о растениях, содержащих наркотические вещества. Оно определяет список растений, за выращивание которых на огороде можно получить штраф и даже тюремный срок. Постановление появилось в 2010 году и неоднократно дополнялось; новый закон от 2025 года, который внес в Земельный кодекс такое понятие как ”инвазивные виды”, а также необходимость проведения мер по их уничтожению.

Что запрещено выращивать на участке по закону?

На огороде и дачном участке запрещено выращивать растения, которые содержат наркотические средства. В списке, утвержденном на федеральном уровне, такие растения можно разделить на 7 категорий:

лианы - банистериопсис каапи

кактусы - все кактусы с мескалином

грибы - все грибы с псилоцином и/или псилоцибином, то есть галлюциногенные

травянистые растения - гармала

цветы - турбина щитковидная, голубой лотос (кувшинка), ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, конопля, диплоптерис кабрерана, все виды мака, психотрия зеленая, роза гавайская

кустарники - мимоза хостилис, ибога, кат, кокаиновый куст, эфедра

деревья - митрагина прекрасная.

За какие растения будут штрафовать?

За все растения из списка Постановления о наркотических растениях предусмотрены как штрафы, то есть административное наказание, так и уголовная ответственность:

административное наказание применяется в том случае, если количество незаконных растений на даче меньше предусмотренных законом понятий ”крупный и особо крупный размер”. Для физических лиц за нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для физических - от 100 до 300 тысяч рублей. Возможен также административный арест на 15 суток;

уголовная ответственность наступает за выращивание запрещенных растений в крупных и особо крупных размерах. Для большинства растений из списка крупным размером считается 10 единиц. Для ката и кокаинового куста уголовная ответственность наступает от 4 единиц, для кактусов - от двух, для грибов и конопли - от 20 единиц. Такое правонарушение может быть наказано штрафом до 300 тысяч рублей, а также лишением свободы до двух лет.

Почему нельзя выращивать борщевик?

Если мак, кактусы и ипомею нельзя ни сажать, ни выращивать, поскольку в них содержатся наркотические вещества, то в случае с борщевиком и, возможно, в будущем с американским кленом, речь идет о том, что они инвазивные виды, то есть растения, вытесняющие местные виды и тем самым вредящие экологии. На федеральном уровне нет закона, предусматривающего штраф за борщевик на участке или на даче: такие законы действуют только в некоторых регионах России, в том числе в Москве и Московской области, а также в Ленинградской, Вологодской, Калужской, Сахалинской и других областях. Штраф за такое правонарушение для физических лиц - от тысячи до 5 тысяч рублей, а для юридических - от 10 тысяч до миллиона в зависимости от региона.

О чем говорит новый закон?

Поправки к Земельному кодексу, принятые в 2025 году, вступят в силу 1 марта 2026 года. Предусматривают поправки следующее:

защиту земель от инвазивных видов, которая должна обеспечиваться владельцами земельных участков;

защиту природоохранных объектов, например, заповедников, ботанических садов и т.д., а также лесов от инвазивных видов.

Список инвазивных видов для лесов и природных территорий федерального значения определяется на федеральном уровне. Для лесов список предложил Рослесхоз 4 января. В него вошли борщевик и американский (ясенелистный) клен. Для природных территорий список составило Министерство природы 1 декабря 2025 года. Ни список Рослесхоза, ни список Минприроды еще не были утверждены.

Списки инвазивных видов, в том числе для природоохранных региональных объектов, составляются на уровне субъектов РФ. Республика Крым, в частности, составила перечень таких видов растений для природных территорий.

Списки инвазивных видов для владельцев земельных участков в настоящее время опубликованы не были ни на федеральном, ни на местном уровнях. Штрафы или иная ответственность за их присутствие на участке/даче не предусмотрены.