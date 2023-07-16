Борщевик связал с бактериологической войной депутат Госдумы

Опасное растение борщевик, широко распространившееся в России и захватывающее заброшенные земли, может быть связано с антироссийскими действиями, которые сознательно ведутся недружественными странами, а именно США. Такое предположение сделал депутат Госдумы Тимофей Баженов.

Свою версию активного распространения инвазивного растения борщевик по России озвучил сегодня в Госдуме парламентарий Тимофей Баженов.

Он констатировал, что земля, оставшаяся заброшенной, в том числе пустыри и кладбища, зарастает борщевиком.

"Я не исключаю, что это было частью какой-то бактериологической войны, направленной против нас Соединенными Штатами"

– депутат

Сегодня стало известно, что Госдума приняла (пока в первом чтении) законопроект, согласно которому дачники будут обязаны защищать свои участки от инвазивных видов, в числе которых и борщевик. Сейчас такая обязанность возложена только на тех, кто владеет или пользуется сельхозземлями. Какие именно растения считаются инвазивными и что нужно будет делать, чтобы предотвращать их появление, – решат чиновники.