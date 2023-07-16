Убийца с Кавказских гор: как спастись от борщевика

Опубликовано: 2:45, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сорняк-убийца, биологическое оружие, разоритель полей, - как только не называют борщевик Сосновского в СМИ, и это вполне оправданно: растение, несущее огромную опасность здоровью человека, захватывает сельхозугодья, земли дикой природы и дачные участки.

Кавказские горы, ассоциирующиеся с прекрасными пейзажами, растениями и животными, сделали миру опасный подарок – борщевик Сосновского. Сначала в нем видели спасание, затем – стали называть «убийцей под зонтиком».

Кто виноват и что делать

Известно, что после окончания Великой отечественной войны, борщевик специально завезли на территорию средней полосы России из Кабардино-Балкарской АССР. Тогда стране, восстанавливающей сельское хозяйство, срочно требовался корм для скота. Наилучшим выходом из ситуации казалось культивирование борщевика: растение неприхотливо и отличается хорошими урожаями. Однако вскоре от идеи кормить коров борщевиком пришлось отказаться, так как, во-первых, молоко горчило, а во-вторых выяснилось, что он способен вызывать генные мутации.

После того, как было признано, что борщевик не годится для сельсхознужд про него забыли. Этого оказалось достаточно, чтобы он из надежды аграриев превратился в их кошмар.

Так, согласно данным Россельхознадзора, в прошлом, 2022 году, было выявлено 23,6 тыс га земель пригодных для сельского хозяйства, которые поросли борщевиком Сосновского. В конце июня этого года, показатели также неутешительные – 9,8 тыс га.

«Служба выражает обеспокоенность фактами зарастания, а также непринятием мер землепользователями по предотвращению распространения ядовитого сорняка»

– Россельхознадзор

Также в ведомстве напомнили собственникам земель о необходимости регулярно проводить мероприятия по уничтожению опасного сорняка и профилактике его возникновения. Нарушителей ждут штрафы.

Чем борщевик опасен для человека?

Если сок борщевика попадает на кожу, а затем на нее воздействует ультрафиолет, то через некоторое время возникает ожог настолько сильный, что при обширном поражении не исключен летальный исход. В том случае если сок борщевика попадает в глаза, крайне велика опасность потери зрения. Также не стоит забывать, что борщевик – сильнейший аллерген.

Что делать если сок борщевика попал на кожу?

В том случае, если непосредственного контакта кожи с соком борщевика избежать не удалось, необходимо сделать несколько простых шагов:

Тщательно очистить кожу мягкой губкой с мылом,

Поражённое место нужно закрыть тканью, чтобы не допустить попадания солнечных лучей,

Если на коже появились ожоги, то на пораженные участки наносится антисептический раствор, затем – накладывается повязка.

Внутрь следует принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.

В том случае, если сок попал в глаза, нужно промывать их водой в течение 10-20 минут и также обратиться за медицинской помощью