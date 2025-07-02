Аллергия на мясо после укуса клеща: что это такое, симптомы, лечение, последствия

Что такое аллергия на мясо из-за укуса клеща, какие клещи ее вызывают, как она лечится и чем опасна?

В середине 2000-х годов американские ученые обнаружили новый вид аллергии: аллергию на мясо, которая возникает в результате укуса клеща. С тех пор ежегодно в США фиксируется около 15 тысяч заболевших, а по всему миру около 30 стран, включая Германию, Францию, Швецию, Италию, Испанию, Швейцарию, Китай, Южную Корею, Южную Африку и Австралию, сообщали о случаях заболевания. В России случаи подобной аллергии тоже фиксируются.

Что такое клещевая аллергия на мясо?

По-научному аллергия на мясо после укуса клеща называется альфа-гал-синдром. Такая аллергия - серьезное и потенциально опасное для жизни заболевание, которое передается при укусе клеща. Свое название аллергия получила по углеводу галактоза-альфа-1,3-галактоза, который естественным образом вырабатывается в организме большинства млекопитающих, но не у человека. Она также содержится в слюне некоторых видов клещей. При укусе дисахарид (углевод) альфа-гал попадает в кровь человека, и в некоторых случаях иммунная система распознает ее как угрозу, что провоцирует аллергическую реакцию при употреблении мясных продуктов. Вот почему альфа-гал-синдром также называют аллергией на мясо.

Какие клещи - переносчики альфа-гал?

В США выделяют три вида клещей-переносчиков альфа-гал:

Amblyomma americanum - исключительно американский вид, который паразитирует в основном на оленях;

черноногий клещ, который также встречается в основном на востоке Америки;

западный черноногий клещ, обитающий на западе США.

В Европе главный переносчик альфа-гал- это собачий клещ, который также обитает в России.

Какие симптомы у аллергии на мясо?

Синдром альфа-гал вызывает аллергию на красное мясо - говядину, свинину и баранину - от легкой до сильной степени тяжести. Реакция может проявиться и на другие продукты животного происхождения, в том числе молочные и желатин. У большинства людей альфа-гал-синдром протекает бессимптомно, однако у некоторых пациентов может развиться серьезная аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока, причем со стороны кажется, будто причины для этого нет.

Обычно симптомы аллергии на красное мясо проявляются через 2-6 часов после употребления пищи, в которой содержится молекула альфа-гал. Среди признаков аллергической реакции выделяют следующие:

крапивницу и зуд;

отек губ, лица, горла и век;

одышку, хрип

боль в животе, диарею, тошноту и рвоту.

Симптомы альфа-гал-синдрома могут ослабеть и полностью исчезнуть со временем.

Нужно ли обращаться к врачу?

В случае, если вы подозреваете у себя альфа-гал-синдром, за медицинской помощью необходимо обязательно обратиться, если:

вы испытываете трудности с дыханием;

у вас учащенный и слабый пульс;

у вас кружится голова.

Все перечисленные симптомы могут указывать на развитие анафилактического шока - острой иммунной реакции организма, которая в 20% случаев приводит к гибели человека.

Почему возникает альфа-гал-синдром?

Об аллергии на красное мясо после укуса клеща известно мало. По какой именно причине иммунная система некоторых укушенных воспринимает галактозу-альфа-1,3-галактозу как угрозу, неизвестно.

Как лечат такую аллергию?

Ни вакцины, ни специфического лекарства от альфа-гал-синдрома нет. Симптомы облегчают с помощью антигистаминных препаратов, а основной метод лечения - это отказ от мясных продуктов, которые вызывают аллергию. Диагностируют заболевание с помощью анализа крови на аллергокомпонент галактоза-альфа-1,3-галактоза.

Как не заразиться альфа-гал-синдромом?

Получить альфа-гал аллергию может любой человек, вне зависимости от возраста, пола и общего состояния здоровья. Единственный способ избежать болезни - стараться соблюдать осторожность в лесах и местах, где есть трава и могут обитать клещи. Отправляясь на природу, особенно в сезоны активности клещей (поздняя весна, лето и ранняя осень), надевайте закрытую обувь и длинные брюки и не забывайте пользоваться специальными спреями-репеллентами от клещей. По возвращении домой обязательно осмотрите себя и близких, а также как можно быстрее примите душ.