Вестник Кавказа

Клещ стал причиной масштабного пожара в Турции

Клещ стал причиной масштабного пожара в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На западе Турции сгорело целых 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса. Виновник пожала уже задержан, суд арестовал его.

В Турции из-за клеща произошел масштабный пожар в лесном массиве. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как отмечается, возгорание случилось в Манисе и уничтожило 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса.

Сотрудники правоохранительных органов установила личность виновника пожара и задержала его. В ходе допроса мужчина поведал, что поджог подушку, на которой сидел клещ, а затем выбросил ее в сад.

Суд постановил арестовать виновника ЧП.

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