Клещ стал причиной масштабного пожара в Турции

На западе Турции сгорело целых 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса. Виновник пожала уже задержан, суд арестовал его.
В Турции из-за клеща произошел масштабный пожар в лесном массиве. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Как отмечается, возгорание случилось в Манисе и уничтожило 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса.
Сотрудники правоохранительных органов установила личность виновника пожара и задержала его. В ходе допроса мужчина поведал, что поджог подушку, на которой сидел клещ, а затем выбросил ее в сад.
Суд постановил арестовать виновника ЧП.