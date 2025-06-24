Вестник Кавказа

В АТОР рассказали о перспективах туризма в Турции на фоне лесных пожаров

В АТОР рассказали о перспективах туризма в Турции на фоне лесных пожаров
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
АТОР: угрозы безопасности российским туристам на фоне лесных пожаров нет.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что лесные пожары в Турции бушуют на значительном удалении от популярных курортов, поэтому угрозы безопасности отдыхающим из РФ нет. 

"По данным туроператоров-членов АТОР, российские туристы находятся в безопасности. Аннуляции ранее забронированных туров - на стандартном для сезона уровне"

– АТОР 

Отмечается, что туроператоры мониторят обстановку и контактируют с дипведомством РФ, которое ранее предупредило об угрозе природных пожаров в Турции. 

Сообщается, что от природных возгораний пострадали несколько провинций страны: Айдын, Анталья, Балыкесир, Биледжик, Болу, Измир, Маниса, Мерсин, Сакарья и Чанаккале.

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