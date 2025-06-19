Одновременные землетрясения произошли в Турции, Иране и Армении

В Иране и Турции произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались и в Армении.

На северо-западе границы Ирана и Турции произошло землетрясение, которое почувствовали и в Армении. Интенсивность его составила почти 4 балла.

Согласно информации, предоставленной спасателями Министерства внутренних дел Армении, сегодня, 30 июня 2025 года, на ирано-турецкой границе произошло землетрясение. По уточняющим данным, это случилось на северо-западе, в 28 километрах на север от иранского города Маку.

Сейсмическая активность началась в 12:53 по местному времени. Уровень землетрясения достигла 3,9 баллов, а в самом центре толчки достигли отметки в 5 баллов.

Значительные толчки были замечены и в Армении: на близкорасположенных к эпицентру действия территориях и областях страны. В Араратской – магнитуда составила 4 балла, в Дзорской - 2-3 балла, аналогичный показатель был установлен и в Ереване.