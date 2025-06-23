Вестник Кавказа

В Гахском районе Азербайджана произошло землетрясение

В Гахском районе Азербайджана произошло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На севере Азербайджана зафиксировали подземную активность магнитудой 3,3.

В Гахском районе Азербайджана зафиксировали подземные толчки, сообщает Бюро исследований землетрясений при НАНА. 

Эпицентр сейсмической активности отмечен в 27 км от станции Загатала. 

Магнитуда толчков составила 3,3, глубина подземной активности составила 19 км. 

Информации об ущербе и пострадавших не поступало. 

Отметим, что примерно неделю назад подземная активность была зафиксирована на Каспии. Магнитуда природного явления составила порядка 3,1.

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