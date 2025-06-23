В Гахском районе Азербайджана произошло землетрясение

На севере Азербайджана зафиксировали подземную активность магнитудой 3,3.
В Гахском районе Азербайджана зафиксировали подземные толчки, сообщает Бюро исследований землетрясений при НАНА.
Эпицентр сейсмической активности отмечен в 27 км от станции Загатала.
Магнитуда толчков составила 3,3, глубина подземной активности составила 19 км.
Информации об ущербе и пострадавших не поступало.
Отметим, что примерно неделю назад подземная активность была зафиксирована на Каспии. Магнитуда природного явления составила порядка 3,1.