Али Шариати: идеолог Исламской революции, «красного шиизма» и религиозного социализма

В последние годы Иран постоянно потрясают беспорядки; иной раз экономические требования или выступления в защиту женщин перерастают в политические протесты. Но переломным моментом для Ирана была Исламская революция 1979 года, одним из идеологов которой выступил доктор Али Шариати, так и не доживший до 1979 года.

Кто такой Али Шариати?

Али родился 23 ноября 1933 года в семье исламского ученого в пригороде города Сабзевар, на северо-востоке Ирана. В школе увлекся мистической поэзией, а, учась в педагогическом колледже, познакомился с западными философскими и политическими трудами, уже тогда задумавшись об их синтезе с работами исламских мыслителей. Эта идея была совершенно революционной для Ирана.

Шариати приветствовал приход к власти правительства доктора Мохаммада Мосаддыка, национализировавшего нефтяные месторождения и выславшего из Ирана западных советников. Последовавшее вскоре отстранение Мосаддыка от власти Али воспринял болезненно, и, поступив в 22 года на филфак Мешхедского университета, стал активным участником студенческих политических организаций, оппозиционных вернувшемуся на престол «шахиншаху» («царю царей») Мохаммеду Резе Пехлеви.

Силы, поддерживавшие Мосаддыка, были постепенно разгромлены. Шариати тоже не раз арестовывали за нескрываемые политические убеждения, и в итоге он как бакалавр, специализировавшийся на арабском и французском языках, уехал в Париж.

Так, 26-летний Али оказался в Сорбонне, где, изучая социологию и историю религии, увлекся идеями Франца Фанона и Жана Поля Сартра, перевел их на фарси; подружился с революционно настроенными алжирцами из Фронта национального освобождения, а также ходил на митинги, участники которых боролись за освобождение из тюрьмы конголезца Патриса Лумумбы, оказавшегося за решеткой из-за пропаганды идей полного отделения Конго от Бельгии и построения независимого африканского государства. В итоге сам Шариати в очередной раз ненадолго попал в тюрьму, на этот раз - французскую.

Однако о судьбе своей родины Али тоже не забывал – в Париже он сошелся с иранскими политэмигрантами, в том числе с Мехди Базарганом – будущим главой временного правительства в Иране, который подаст в отставку после захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году.

А тогда, за неполных 20 лет до кризиса с заложниками в Иране, Шариати и Базарган активно участвовали в создании Движения за свободу Ирана.

Защитив в Сорбонне докторскую диссертацию по социологии, 31-летний Шариати вернулся в Иран, где опубликовал ранее переведенную им же на фарси книгу «Вестоксикация» (Gharbzadagi), написанную еще одним сторонником Мосаддыка - Джалалом Але-Ахмадом, который вскоре внезапно уйдет из жизни, по официальным данным, от инфаркта.

Как только Шариати ступил на родную землю, его арестовали за участие в подпольной политической деятельности, проводившейся во Франции. Отсидев пару месяцев, новоиспеченный доктор социологии начал читать лекции в Тегеране, которые казались слушателям настолько интересными, что те распространяли их сначала как самиздат, а потом стали печатать большими тиражами. Такое проявление свободомыслия вызвало недовольство властей, и Шариати в очередной раз оказался в тюрьме. К тому времени любая оппозиция в Иране была запрещена и подавлялась САВАКом – министерством госбезопасности, с 1957 года занимавшимся как внешней разведкой, так и внутренними делами.

Проведя в одиночной камере около полутора лет, Шариати вышел на свободу, но вести публичную деятельность ему уже не позволили.

В 1977 году 44-летний доктор Шариати вынужден был навсегда покинуть родину. Через Сирию он добрался до Англии, снял квартиру в портовом городе Саутгемптон, откуда за 65 лет до этого отправился в свое первое и последнее плавание трансатлантический лайнер «Титаник». Саутгемптон стал последним пристанищем Али Шариати – его тело нашли на съемной квартире 19 июня. По официальной версии, причиной смерти послужили проблемы с сердцем, но ученики и сторонники до сих пор убеждены, что доктор стал жертвой САВАКа, агенты которого не могли допустить, чтобы Шариати транслировал свои идеи из Великобритании в Иран.

Какие идеи продвигал Шариати?

Шах Мохаммед Реза Пехлеви проводил политику радикальной вестернизации Ирана, ориентировался на США и поддерживал хорошие отношения с Израилем, но идеологи Исламской революции видели в шахской модернизации немало негативных черт. Именно поэтому вслед на Джалалом Але-Ахмадом Шариати называл вестернизацию «вестоксикацией» - отравлением Западом. Токсичность западных государств Шариати объяснял их стремлением к колонизации Ирана и других стран Востока. Он критиковал западную модель чрезмерного потребления и навязывания товаров, увязывая ее с кризисом перепроизводства на Западе и поиском новых рынков сбыта. Кроме того, Шариати инкриминировал западным государствам разжигание этнических конфликтов, этническую, религиозную и культурную нетерпимость, а также использование пропаганды для отвлечения людей от реальных проблем.

Идеальной для Ирана Али Шариати считал модернизацию левого толка на исламской почве. Именно поэтому, говоря об идеях Шариати, часто упоминают «красный шиизм», хотя при всем уважении к марксизму доктор не считал его способом решения иранских проблем, расценивая эту идеологическую систему как очередное заблуждение Запада. Шариати принимал отдельные марксистские идеи, но в целом недолюбливал это порождение западной мысли из-за неприятия им религиозного мировоззрения, игнорирования духовной природы человека и его божественного начала.

Некоторое ключевые понятия Шариати

Ислам – не только религия, но и политическая идеология, универсальный проект переустройства общества.

– не только религия, но и политическая идеология, универсальный проект переустройства общества. « Красный шиизм » – религия борьбы с социальной несправедливостью. Отличается от «черного шиизма» - власти монархов и духовенства, не способного бороться за социальные идеалы.

» – религия борьбы с социальной несправедливостью. Отличается от «черного шиизма» - власти монархов и духовенства, не способного бороться за социальные идеалы. Джихад – не только война за веру, но и революционная борьба. Следовательно, шахид - герой революции.

– не только война за веру, но и революционная борьба. Следовательно, шахид - герой революции. Дочь Пророка Фатима - идеал женщины и мусульманки, духовного и политического лидера, центральный образ гуманистической и просвещенческой традиции в исламе.

- идеал женщины и мусульманки, духовного и политического лидера, центральный образ гуманистической и просвещенческой традиции в исламе. Каждый день – Ашура. Считается, что именно Шариати сформулировал лозунг борьбы «Каждый месяц – мухаррам. Каждый день – Ашура. Каждое место – Кербела», впервые прозвучавший во время Исламской революции. Речь идет о битве при городе Кербеле, произошедшей на десятый день (Ашура) месяца Мухаррам в 680 году, в ходе которой были убиты шиитский имам Хусейн и его сподвижники. Для шиитов смерть внука пророка Мухаммеда и сына Фатимы стала символом самопожертвования в борьбе за справедливость.

Наследие Шариати

Шариати не дожил до Исламской революции два года, но именно его портреты несли 1979 году революционно настроенные иранцы. Его называют вторым по значимости и влиянию после имама Хомейни, идеологом Иранской революции, который не только предложил исламским государствам программу модернизации на основе религии, но и призывал к сотрудничеству суннитов и шиитов на фундаменте социального равенства и единобожья, которое он называл «Таухид».

Из написанных Шариати трудов на русский переведено мало. Текст одной его статьи можно найти в сборнике бесед и исследовательских работ участников научной группы Исламского комитета под руководством Гейдара Джемаля. Также в России продается брошюра с одной из лекций Шариати «Опираясь на религию» - букинистическое издание 1972 года.

В книжных можно купить «Красный Иран. Исламский путь к социализму», включающий статьи «Красный шиизм и черный шиизм», «Ожидания от мусульманки», а также самую известную его работу «Фатима есть Фатима», которая также продается отдельной книгой под названием «Фатима - дочь Пророка». В аннотации к последнему изданию Шариати назван выдающимся деятелем, идеи которого заложили основу исламской «теологии освобождения» и оказали ключевое влияние на палестинское освободительное движение и социальную политику современного Ирана.