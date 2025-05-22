9 мая и 26 ияра: две даты — одна великая Победа

Каждый год 8-9 мая вся Россия и большинство стран мира отмечают День Победы —праздник, объединяющий поколения, народы и конфессии. Но для еврейского народа эта дата имеет еще одно, особое измерение, связанное с глубокой благодарностью и памятью о чуде спасения.

Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев в 2014 году выдвинул идею учредить День Спасения и Освобождения — 26 ияра по иудейскому календарю. Именно на эту дату в 1945 году пришлось 9 мая — день, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Инициативу Захарьяева поддержали еврейские общины разных стран, многие государственные и общественные деятели. Так в еврейской религиозной традиции появился свой «День Победы» — день благодарности Творцу за спасение от угрозы полного уничтожения, за жизнь, за возможность строить будущее.

Как заявил «Вестнику Кавказа» Герман Захарьяев, это праздник имеет для евреев сакральный смысл.

Кто-то может спросить: зачем еще одна памятная дата, если есть 9 Мая и есть Международный день памяти жертв Холокоста? Ответ прост: 26 Ияра — это не альтернатива, а продолжение и духовное отражение Дня Победы. Это праздник надежды, солидарности и освобождения, который объединяет людей разных вероисповеданий и поколений. Он напоминает: Победа была не только военным, но и нравственным, духовным триумфом человечества над абсолютным злом.

В этот день еврейские общины по всему миру собираются вместе, чтобы вспомнить о миллионах спасенных, о подвиге солдат Красной армии и союзников, о мужестве тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Это день молитвы и благодарности за мир, в котором мы живем сегодня.

День Победы 9 мая и 26 ияра — символы не только военной славы, но и единства. В рядах Красной армии сражались представители всех народов СССР: русские и татары, евреи и чеченцы, украинцы и башкиры. Их объединяла одна цель — спасти Родину и человечество от нацизма. Более 500 тысяч советских евреев воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 200 тысяч из них не вернулись домой. Их подвиг — часть общей истории, общей памяти.

Эти праздники напоминают, что Победа была достигнута благодаря единству народов, их готовности жертвовать собой ради общего блага. Это еще один способ противостоять попыткам переписать историю и напомнить миру о решающем вкладе многонационального советского народа в разгром нацизма.

Мы обязаны помнить и передавать эту память следующим поколениям. Пусть 9 мая и 26 ияра станут символами нашей силы, надежды и единства. Пусть они напоминают о «великих тех годах», о цене свободы и о том, что только вместе мы способны преодолеть любые испытания. В этот святой день я поздравляю всех с Днем Победы! Желаю нам всем, чтобы память о подвиге предков вдохновляла нас на созидание, мир и взаимопонимание. Сделаем всё, чтобы никогда не повторился ужас мировой войны, а благодарность за спасение продолжала жить в сердцах людей всех национальностей и вероисповеданий. С Днем Победы!

- Герман Захарьяев