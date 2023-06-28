26 ияра: День Спасения и Освобождения

В Москве проходит Международная неделя мероприятий, посвященная Дню Спасения и Освобождения. Это молодой религиозный праздник отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр в ознаменование победы над нацистской Германией во Второй мировой войне и спасения еврейского народа от истребления.

Центральным событием недели памяти стала международная научная конференция «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа», которая прошла в гостинице Украина. В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели, историки, духовные лидеры и дипломаты.