885 лет Низами Гянджеви, который актуален сегодня

Айбаниз Рустамова

В этом году отмечается 885 лет со дня рождения азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Он родился в 1141 году в Гяндже в знатной и образованной семье, прожил всю жизнь в родном городе, избегая придворной роскоши и шумной славы.

Абу Мухаммад Ильяс ибн Юсуф Низами Гянджеви получил блестящее образование: изучая арабскую и персидскую литературу, исламское богословие, философию, математику, медицину и астрономию. Это и неудивительно, ведь Гянджа того времени была одним из крупнейших культурных центров Кавказа, располагавшимся на важном торговом пути, и славилась своими школами. Город имел статус центра просвещения с атмосферой культурного многообразия, оказавший значительное влияние на творчество Низами.

Низами Гянджеви в своих произведениях он отразил не только философские и нравственные представления средневекового Востока, но и универсальные идеи, актуальные во все времена: о ценности любви, стремлении к справедливости, роли мудрости в правлении государством. Его произведения стали достоянием мировой культуры, а поэтическое наследие оказало колоссальное влияние не только на азербайджанскую, но и на персидскую, турецкую, индийскую и европейскую литературу.

Иоганн Вольфганг фон Гете, узнав о произведениях Низами из рассказов одного востоковеда и переводов отрывков, сразу оценил значение творчества Низами, склонил голову перед его гением и использовал его притчи в своем «Западно-Восточном диване».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вершиной творчества Низами Гянджеви считается цикл «Хамсе» («Пятерица»), где он объединил пять поэм, каждая из которых представляет собой законченное, самостоятельное произведение. Вместе эти поэмы составляют целостное философско-художественное произведение, благодаря которому появились новые сюжетные и жанровые стандарты. В пяти поэмах, входящих в «Хамсе» («Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искандернаме») Низами исследовал вечные вопросы, касающиеся любви и верности, мудрости и поиска истины, власти и справедливости. «Хамсе» занимает достойное место среди шедевров мировой литературы и является одним из наиболее иллюстрируемых произведений средневековой восточной литературы.

Стихи Низами отличаются богатством метафор и тонким пониманием человеческой сущности. Выше всех наук он ставил «мудрость» («хикмет») как универсальное интуитивное знание о душе и теле человека, которым в свое время владели суфии – мистики, старцы-наставники. По этой причине Низами стал классиком, чье творческое наследие актуально и в ХХI веке, новатором, который вывел восточную поэзию на новый уровень, создавая, в отличие от своих предшественников, не краткие стихи, а целостные эпические и философские поэмы, давшие мощный толчок развитию изобразительного искусства на Востоке, в частности, миниатюры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Низами Гянджеви умер приблизительно в 1209 году и был похоронен в родной Гяндже. Воздвигнутый на его могиле мавзолей – грандиозное сооружение в виде башни, выполненной в стиле знаменитых архитектурных сооружений Азербайджана ХII века, – стал местом почитания, проведения литературных вечеров и объектом культурного наследия. Произведения Низами, к которым не угасает интерес читателей, ученых, поэтов и философов, хранятся в самых известных библиотеках мира.

Его произведения переведены на многие языки мира. В его честь воздвигнуты памятники не только в Баку и Гяндже, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Дербенте, Чебоксарах, Минске, Риме и других городах мира.

Идеи Низами остаются актуальными и сегодня. Он учит гармонии, моральной ответственности и толерантности, ставя во главу угла духовное развитие и человеческую добродетель. Мы читаем произведения Низами иначе, чем его современники, но перед нами стоят те же вопросы, которые стояли перед обществом в то время. У читателей Низами есть основания надеяться, что добро, справедливость, любовь и гуманизм всегда побеждают.