Музей азербайджанской литературы имени Низами: история и современность

История Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви началась в 1939 году. Тогда было решено создать мемориальный музей поэта, а в 1967-м он был преобразован в Музей азербайджанской литературы. Расскажем о здании, в котором он находится, его экспонатах и о филиале, посвященном Сергею Есенину.

В каком здании располагается Музей азербайджанской литературы имени Низами?

Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви находится в самом центре Баку, недалеко от входа в его историческую часть — Ичери Шехер. Сначала здание, построенное в середине XIX века, было одноэтажным караван-сараем. В 1860-х годах по заказу его владельца — статского советника, купца первой гильдии и мецената Гаджи Гаджиаги Дадашева — архитектор Гасым бек Гаджибабабеков достроил второй этаж. С 1865 по 1890 год в здании располагалось Бакинское благородное общественное собрание, там проводились благотворительные вечера и концерты. В 1891 году на первом этаже появились магазины, в которых продавались галантерейные товары и ткани, а на втором открылись гостиница и ресторан "Метрополь". В 1915-м здание реконструировали и надстроили еще один этаж, в 1918-1920 годах там работали и жили сотрудники правительства Азербайджанской Демократической Республики, а потом его передали Азербайджанскому союзу профессиональных советов (АСПС).

Как создавался мемориальный музей Низами?

В конце 1930-х началась подготовка к 800-летию со дня рождения Низами Гянджеви: в юбилейный комитет вошли известные историки, литераторы, архитекторы, художники и скульпторы, а 1 ноября 1939 года Совнарком Азербайджанской ССР принял решение создать в здании бывшей гостиницы мемориальный музей выдающегося поэта. Из собранных документов, отражающих жизнь и творчество Низами, формировались фонды, а архитекторы Садых Дадашев (кстати, внучатый племянник прежнего владельца здания) и Микаил Усейнов представили проект будущего музея. В 1943 году в здании провели основательный ремонт, частично достроили еще один этаж, по центру фасада вырубили глубокую лоджию, при этом огромные витринные окна первого этажа и арочные окна второго сохранили форму и пропорции времен "Метрополя". Интерьер музея, украшенный декоративным лепным орнаментом и ажурными шебеке, оформил художник и ковроткач Лятиф Керимов.

Первых посетителей музей принял уже после окончания Великой Отечественной войны — 14 мая 1945 года, позже в шести нишах на фоне лоджии установили трехметровые скульптуры классиков азербайджанской литературы XVI-XX веков. Галерея началась с памятника Мухаммеду Физули, который создал Фуад Абдурахманов, и продолжилась памятниками Молле Панаху Вагифу скульптора Джалала Каръягды, Мирзе Фатали Ахундову работы Пинхоса Сабсая, Хуршидбану Натаван работы Елизаветы Трипольской, Джалилу Мамедкулизаде скульптора Захарова и Джафару Джаббарлы скульптора Кляцкина.

В апреле 1949 года в сквере напротив музея появилась еще одна работа Абдурахманова, Дадашева и Усейнова — шестиметровый бронзовый памятник Низами, установленный на девятиметровом пьедестале.

Как мемориальный музей стал Музеем азербайджанской литературы?

В 1959 и 1967 годах музей капитально реставрировали, его концепция была переосмыслена, и в том же 1967-м мемориальный музей стал Музеем азербайджанской литературы имени Низами. В 2001-2003 годах и в 2005-2009 годах в нем также проводили реконструкцию и фундаментальный ремонт: увеличилась площадь экспозиции, количество основных и вспомогательных залов. В них размещены коллекции, посвященные жизни и творчеству Низами, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Моллы Панаха Вагифа, Мирзы Фатали Ахундова, Гасанбека Зардаби, Гусейна Джавида, Мирзы Алекпера Сабира, Самеда Вургуна и других известных писателей и поэтов.

В собрании музея — редкие рукописи, книги, иллюстрации, миниатюры, ковры, образцы каллиграфии и нумизматики, уникальные театральные афиши и программки, автографы и личные вещи писателей, режиссеров, актеров, другие ценные экспонаты.

Как создавался Центр русско-азербайджанских литературных связей имени Есенина?

В 1920-1925 годах Сергей Есенин несколько раз приезжал в Азербайджан, жил в Баку и в поселке Мардакян на северном побережье Апшеронского полуострова. Там находилась служебная дача друга поэта — второго секретаря ЦК КП Азербайджана и главного редактора газеты "Бакинский рабочий" Петра Чагина, а построил двухэтажную виллу с оригинальной системой сообщающихся колодцев и бассейнов и экзотическими растениями в конце XIX века крупный нефтепромышленник и меценат Муртуза Мухтаров.

Именно в этот период Есенин завершил поэму "Сорокоуст" и знаменитый цикл "Персидские мотивы", написал "Прощай, Баку" и другие известные стихотворения.

В 1974 году было принято решение сделать мардакянскую дачу домом-музеем Есенина. Открытие 1 апреля 1975-го приурочили к 80-летию со дня рождения поэта, а улицу, где находится дом-музей, назвали его именем. Этот музей стал первым мемориальным музеем Есенина, созданным за рубежами России. В 1999 году он вошел в состав Музея азербайджанской литературы в качестве филиала, в 2008-м был преобразован в Центр русско-азербайджанских литературных связей имени Есенина и в январе 2010-го начал работать в новом статусе.