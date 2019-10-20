Выставка рукописей с творениями Низами Гянджеви открылась в Музее Востока

В Музее Востока в Москве проходят две выставки. Первая – "От Тимуридов к Сефевидам: книжное искусство Ирана в XV – начале XVI вв.". На ней представлены в том числе литературные памятники Низами Гянджеви и Саади Ширази. На второй можно увидеть Коран из библиотеки бухарского бия Мухаммеда Данияла-аталыка.

Музей Востока в Москве проводит сразу две выставки, посвященные уникальным рукописям.

В экспозицию "От Тимуридов к Сефевидам: книжное искусство Ирана в XV – начале XVI вв." вошли шедевры иранской миниатюры и каллиграфии, такие как "Собрание сочинений" Саади 1434 года и "Пятерица" Низами Гянджеви 1491 года.

А на выставке "Коран бухарского эмира" можно увидеть Коран из библиотеки бухарского бия Мухаммеда Данияла-аталыка.

Обе выставки можно посетить до 24 марта.