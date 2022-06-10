50 миллионов за президента: Почему Трамп хочет арестовать Мадуро?

В январе 2025 года американские власти назначили вознаграждение в размере $25 млн для любого, кто сможет предоставить информацию для последующего ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 8 августа сумма была увеличена в два раза. Почему Трамп ненавидит Мадуро и какие отношения в целом между США и Венесуэлой?

В чем США обвиняют Мадуро?

Причина, по которой США, точнее, администрация нынешнего президента Дональда Трампа предлагает денежное вознаграждение за арест Николаса Мадуро, предположительная причастность венесуэльского президента к деятельности криминальных группировок и к торговле наркотиками. Впервые деньги за Мадуро Трамп предложил еще в 2020м году, когда американская прокуратура предъявила лидеру Венесуэлы обвинения в незаконном обороте наркотических веществ.

Что говорит Венесуэла?

Решение увеличить до $50 млн награду за арест Николаса Мадуро прокомментировал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, назвав его ”самым нелепым из отвлекающих манёвров” и ”грубой политической пропагандой со стороны государства, которое пытается угодить побеждённым ультраправым в стране”.

Кто такой Николас Мадуро?

Николас Мадуро - президент Венесуэлы, который руководит страной с 2013 года. Свою карьеру Мадуро начал как водитель автобуса, затем стал лидером профсоюза работников общественного транспорта, а в 2000м году был избран в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы. В 2006 году стал премьер-министром страны, а в 2012 — вице-президентом. После смерти предшественника, Уго Чавеса, был избран президентом. С самого начала политической карьеры Мадура считался прагматичным политиком, делающим ставку на отношения с Россией и Китаем. В последние годы укрепляет связи с Ираном и Турцией.

Почему США не признают Николаса Мадуро?

Начиная с 2019 года США официально не признают Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы, считая одержанную победу в выборах 2018 и 2024 года нелигитимной. Также Вашингтон обвиняет венесуэльского лидера в связях с леворадикальными Революционными вооружёнными силами Колумбии - группировкой, которая признана террористической в Америке, и содействии наркоторговли в крупных масштабах.

Почему Трамп ненавидит Мадуро?

В 2020 году Дональд Трамп назвал Мадуро незаконным правителем Венесуэлы, тираном, который издевается над своим народом. Он заявил, что его хватка будет ослаблена, а затем сокрушена. Лидером Венесуэлы по результатам выборов 2018 года Трамп признал оппозиционера Хуана Гуайдо.

Почему президент США настолько нетерпимо относится к Николасу Мадуро, сказать сложно. Возможно, на фоне в целом сложных отношений двух государств, которые начали портиться с приходом к власти социалиста Уго Чавеса, чья внешняя и внутренняя политика, не соответствовала интересам Белого дома. Еще одна причина - общая неприязнь Республиканской партии ко всем социалистическим странам, включая Китай и Кубу. Кроме того, Мадуро не боится открыто критиковать США, обвиняя страну, в том числе в причастности к протестам, вспыхнувшим в Венесуэле на фоне конституционного кризиса 2017 года.

Санкции против Венесуэлы

В 2019 году Дональд Трамп начал кампанию максимального давления на Венесуэлу с целью вынудить Мадуро отказаться от должности президента. В частности, были введены санкции против нефтяного сектора страны, заморожены все активы правительства Венесуэлы в США, а транзакции с властями были запрещены. Нефтяные санкции привели к усугублению экономического кризиса в Венесуэле, а также к эмиграции более 7 млн граждан страны.

Двойная игра?

Несмотря на вознаграждение в $50 млн за информацию, которая может привести к аресту Николаса Мадуро, США, судя по всему, не собираются окончательно разрывать связи с Венесуэлой. В прошлом месяце Вашингтон и Каракас заключили соглашение об освобождении 10 американцев из венесуэльской тюрьмы в обмен на возвращение в южноамериканскую страну десятков мигрантов, депортированных в Сальвадор в рамках новой антимиграционной политики Трампа. В свою очередь Министерство финансов США выдало американской нефтяной компании Chevron ограниченную лицензию на работу с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.