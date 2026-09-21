5 самых таинственных исчезновений в истории

Самые таинственные исчезновения в истории — загадки, которые не удается разгадать даже спустя десятилетия. Что произошло с пропавшими людьми, почему поисковые экспедиции не принесли результатов и какие версии объясняют эти загадочные исчезновения? Вспоминаем пять самых известных неразгаданных историй.

Исчезновение звена 19 над Бермудским треугольником, пропажа смотрителей маяка на островах Фланнан, загадочный полет Амелии Эрхарт, исчезновение экипажа корабля «Мэри Целеста» и бесследная пропажа путешественника Эверетта Рюсса в пустыне Юты до сих пор вызывают вопросы.

Как самолеты из «Звена 19» исчезли над Бермудским треугольником

5 декабря 1945 года пять американских торпедоносцев-бомбардировщиков Avenger вылетели с авиабазы Форт-Лодердейл во Флориде. Полет был учебным: экипажи должны были отработать навигацию и выполнить тренировочное бомбометание над Багамскими островами. Группу возглавлял лейтенант Чарльз Тейлор. Во время задания пилоты начали сообщать о проблемах с навигацией. По радиопереговорам было понятно, что командир не может определить местоположение группы. Связь постепенно прервалась, и самолеты исчезли. На борту находились 14 человек.

Вскоре на поиски отправили гидросамолет Martin PBM Mariner с 13 членами экипажа. Он также не вернулся. Предполагается, что самолет мог загореться в воздухе. Военно-морские силы США организовали масштабную поисковую операцию, однако не обнаружили ни обломков, ни следов экипажей. Среди вероятных причин называют проблемы с компасом, потерю ориентации и нехватку топлива. История Звена 19 впоследствии стала одной из самых известных легенд, связанных с Бермудским треугольником.

Куда пропало три смотрителя маяка на островах Фланнан?

В декабре 1900 года на небольшом шотландском острове Эйлин-Мор произошло событие, которое до сих пор называют одной из самых загадочных морских историй. Трое смотрителей маяка — Джеймс Дюкат, Томас Маршалл и Дональд МакАртур — бесследно исчезли.

26 декабря к острову прибыло судно снабжения «Гесперус». Прибывшие обнаружили, что маяк пуст. Внутри все выглядело обычно: лампа была подготовлена к работе, оборудование находилось в порядке, кухня убрана. Осмотр территории выявил повреждения на западной площадке для высадки: были сорваны ограждения, а тяжелые предметы сдвинуты со своих мест. По итогам расследования выдвинули версию, что мужчины спустились к берегу, чтобы проверить оборудование или устранить последствия непогоды, и были смыты в море огромной волной. Эта версия считается наиболее вероятным объяснением трагедии, однако тела смотрителей так и не нашли. Неизвестно и то, что именно произошло в последние минуты их жизни. Во время проведения расследования было отмечено, что в некоторые повреждения можно поверить, только увидев своими глазами.

Почему Амелия Эрхарт не вернулась из полета над Тихим океаном?

Амелия Эрхарт была одной из самых известных женщин-авиаторов XX века. В 1937 году она предприняла попытку совершить кругосветный перелет. К июлю вместе со штурманом Фредом Нунаном она преодолела большую часть маршрута.

2 июля самолет Lockheed Electra вылетел из Лаэ в Новой Гвинее. Следующей точкой маршрута должен был стать небольшой остров Хауленд в Тихом океане. Однако воздушное судно туда не прибыло.

Экипаж американского корабля береговой охраны «Итаска», находившегося у острова, принимал радиосообщения Эрхарт. Она сообщала о трудностях с определением местоположения и нехватке топлива. После этого связь оборвалась. США организовали масштабную поисковую операцию с участием кораблей и авиации. Несмотря на значительные усилия, обнаружить самолет и его пассажиров не удалось. Среди версий исчезновения — крушение в океане, вынужденная посадка на одном из островов и гибель после нее. В 2024 году на дне Тихого океана были найдены обломки самолета, которые предположительно относятся к пропавшему Lockheed. Однако окончательного подтверждения у этой информации нет.

Как корабль «Мария Целеста» оказался посреди океана без экипажа?

4 декабря 1872 года британский бриг «Дей Грация» обнаружил в Атлантическом океане американскую бригантину «Мария Целеста». Судно дрейфовало примерно в 400 милях от Азорских островов. На борту не было ни одного человека. Корабль покинул Нью-Йорк 7 ноября. Им командовал капитан Бенджамин Бриггс, вместе с ним путешествовали жена, двухлетняя дочь и семь членов команды. Судно перевозило груз промышленного спирта. Когда моряки поднялись на борт, они обнаружили, что корабль в целом сохранил мореходность, а значительная часть груза и запасов осталась нетронутой. При этом отсутствовала спасательная шлюпка, а навигационное оборудование оказалось неполным. Последняя запись в судовом журнале была сделана 25 ноября. Почему капитан принял решение покинуть судно и что произошло с десятью людьми, установить не удалось. Среди возможных объяснений — опасения взрыва паров спирта, проблемы с помпами и ошибочная оценка состояния корабля. Однако ни одна версия не подтверждена окончательно.

Куда пропал путешественник Эверетт Рюсс в пустыне Юты?

В ноябре 1934 года двадцатилетний художник и путешественник Эверетт Рюсс отправился исследовать каньоны южной Юты. Он путешествовал в одиночку, часто передвигался с помощью ослов, писал стихи, создавал рисунки и зарисовывал пейзажи американского Запада. Последнее известное письмо семье он отправил 11 ноября 1934 года. После этого Рюсса больше никто достоверно не видел. Позднее неподалеку от его маршрута обнаружили двух ослов, но самого путешественника и его вещи найти не удалось. Особый интерес вызвали надписи «NEMO 1934», обнаруженные в районе его путешествий. Слово Nemo означает «никто» и, в принципе, могло быть отсылкой к литературным произведениям, которые Рюсс любил. Однако достоверно установить, что надписи оставил именно он, невозможно. В 2009 году исследователи предположили, что обнаруженные в Юте человеческие останки принадлежат пропавшему путешественнику. Позднее анализ ДНК опроверг эту версию: останки принадлежали другому человеку. Судьба Рюсса по-прежнему неизвестна.