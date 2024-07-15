3 самых загадочных кладбища в Армении: немецких пленных, евреев, молокан

Во многих странах есть уникальные захоронения, которые притягивают внимание исследователей своей архитектурой, историей и тайнами. Расскажем о трех наиболее загадочных и нетипичных кладбищах, сохранившихся на территории современной Армении.

Кладбище немецких военнопленных. Гюмри

На задворках улицы Ачемяна в Гюмри находится кладбище, на котором нашли свой покой несколько сотен солдат вермахта.

Что было?

Немецкие военнопленные оказывались в советском тылу во время Великой Отечественной войны. По разным оценкам, на территории советской Армении их было около 16 тысяч. Заключенные принимали участие в строительстве дорог, промышленных кварталов Гюмри в районе Нор Аван (в ту пору Ленинакана), корпусов санаториев «Арзни» и других объектов. Условия содержания военнопленных были жесткими, поэтому не всем не удалось вернуться в Германию после освобождения. Родственники пленных не могли забрать тела умерших, а потому в местах их содержания возникали захоронения, которые чаще всего никак не были обозначены. Одним из таких тюремных погостов стал участок земли по улице Ачемяна, в квартале Слободка, который соседствует с территорией бывшей тюрьмы.

Что стало?

Кладбище приобрело узнаваемый вид в середине 1970-х. По слухам, деньги для ограждения и установки памятных крестов давали родственники умерших и бывшие заключенные. Тогда же часть останков была эксгумирована и перезахоронена в ГДР и ФРГ. Неизвестно, кто в советской Армении дал разрешение на увековечивание памяти бывших солдат противника. До 1988 года за кладбищем присматривали, но после Спитакского землетрясения о нем постепенно забыли. Сегодня старый тюремный погост встречает скромными металлическими крестами, над которыми возвышается главный поминальный крест. У его подножия сохранилась табличка, которая информирует о захоронении. Официально на кладбище покоятся останки 369 немецких военнопленных, правда, сколько их на самом деле неизвестно.

Еврейское кладбище. Село Ехегис

Ехегис – небольшое село в Вайоц-Дзорской области, расположенное недалеко от города Ехегнадзор. На его задворках находиться древнееврейский некрополь, который называют секретным.

Что было?

Еврейское присутствие на территории, занимаемой сейчас Арменией, восходит к XIII веку. Еврейское захоронение за пределами села было открыто в 1910 году священнослужителем Армянской церкви, архимандритом Гарегином. Обнаруженные им плиты содержали надписи, которые расшифровал член Императорского Православного Палестинского общества Павел Коковцов. Было установлено, что захоронения относятся к XIII-XV векам, информация на надгробиях гласила о происхождении покойных, а также содержала библейские стихи и религиозные изречения.

Примечательно, что на момент обнаружения никто из местных не смог вспомнить о каких-либо иных доказательствах пребывания евреев в той местности. Для всех было открытием, что на территории села когда-то проживала еврейская община, предположительно прибывшая туда с территории современного Ирана. В советский период была проведена всего одна этнологическая экспедиция в середине 1970-х, которая не дала ответов на оставшиеся вопросы.

Интерес к некрополю возник в начале 2000-х, когда была выдвинута гипотеза о том, что кладбище – очень древнее еврейское захоронение, так как на камнях присутствовали надписи, как на иврите, так и на арамейском. С 2000 по 2003 годы кладбище было исследовано армяно-израильской группой ученых и исследователей под руководством профессора Михаэля Стоуна и доктора Давида Эмита.

Что стало?

Некрополь не так просто найти, хотя свободный доступ к захоронениям был открыт в 2009 году. К нему ведет узкая тропинка за чертой села, которая упирается в шаткий мостик. За ним открывается огороженная каменным забором территория, на которой расположены массивные каменные надгробия с высеченными на них надписями. Территория не выглядит заброшенной. На надгробиях регулярно появляются маленькие камешки, символизирующие еврейский обряд поминания усопших.

Кладбище молокан. Село Фиолетово

На дороге между Дилижаном в Ванадзором, вдоль небольшого шоссе, между россыпью маленьких деревень и сел находится два особенных села: Лермонтово и Фиолетово. Живут в них представители редкой христианской секты - молокане.

Что было?

Молокане – старообрядцы, придерживающиеся своих взглядов на традиционную христианскую догматику и понимание Библии. Молоканами их прозвали за то, что они употребляли молоко во время поста. Они отрицают богослужение по каким-либо канонам, не признают церковную иерархию и считают, что человек сам выбирает, как ему исповедовать религию. Молокане не признают иконы, кресты и святых, не крестятся при совершении молитв, не носят нательного креста, не имеют церквей и священников. У них сложилось также свое понимание ритуала захоронения умерших. В Армении молокане появились в первой половине XIX века, к тому же периоду относятся первые захоронения, которые сохранились до наших дней.

Что стало?

Кладбище молокан - не достопримечательность и не то место, где ждут туристов. Община очень закрыта, а потому непрошеных гостей не жалует. Пройти на погост можно лишь с согласия местных, поскольку специально обозначенного пути к нему нет. Кладбище представляет собой стихийные захоронения без ограждений, опознаваемые лишь по небольшим каменным насыпям и скромным табличкам, сокрытыми от дождя и ветра маленькими дверцами-ставнями. Во всем максимальный аскетизм. Захоронения компактно соседствуют с полевыми угодьями общины, поэтому всегда находятся на виду у местных жителей.