Вестник Кавказа

Железная дорога Турция-Саудовская Аравия: что за проект, какие страны участвуют, зачем нужен и когда будет готов

Екатерина Винник
Железная дорога Турция-Саудовская Аравия: что за проект, какие страны участвуют, зачем нужен и когда будет готов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министры транспорта Турции и Саудовской Аравии подписали соглашение о железнодорожном сообщении и оказании логистических услуг между двумя странами. В рамках договоренностей планируется возродить железную дорогу, которая не использовалась более 100 лет. Какие страны она соединит, почему ее не создали раньше, кто и как ее будет строить?

Что такое Хиджазская железная дорога?

Новый наземный транспортный коридор, который станет альтернативой морским маршрутам, это старая Хиджазская железная дорога, появившаяся более ста лет назад: 

  • Построена железная дорога (Хиджаз - часть Саудовской Аравии) была по указу османского султана Абдула-Хамида II в 1908 году. 
  • Созданная за 8 лет на деньги инвесторов железная дорога протяженностью в 1300 километров соединила саудовскую Медину, иорданский Амман и сирийский Дамаск. 
  • Планировалось, что позднее Хиджазская железная дорогая будет продлена до Стамбула, однако осуществлению этих планов помешала Первая мировая война. 
  • Дополнительные ветки железной дороги соединяли сирийский город Даръа и израильскую Хайфу, а также сирийские Даръа и Босру. 
  • Во время первой мировой войны железная дорогая использовалась Османской империей для транспортировки войск и продовольствия. 
  • В 1920 году Хиджазская железная дорога была выведена из эксплуатации из-за серьезных повреждений в годы войны и последующих конфликтов. 

Через какие страны пройдет новый железный коридор? 

В проекте по возрождению железнодорожного маршрута участвуют четыре страны: Турция, Сирия, Иордания и Саудовская Аравия. Впервые о проекте заговорили осенью 2025 года. Тогда Турция, Сирия и Иордания договорились восстановить и модернизировать проходящий через Сирию и Иордан участок железнодорожного маршрута, который более ста лет назад был одним из важнейших наземных путей на Ближнем Востоке. 

В июне 2026 года к проекту подключилась Саудовская Аравия: транспортные министры Турции и арабского королевства подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению Хиджазской железной дороги. 

Планируется, что новая Хиджазская дорога соединит Джидду и Стамбул, пройдя через иорданские города Маан и Амман и сирийские - Дамаск и Алеппо. 

Зачем на Ближнем Востоке новая железная дорога? 

В 2025  году частичное возрождение Хиджазской железной дороги было необходимо, в первую очередь, Сирии и Иордании, для укрепления торговых связей с Турцией. Иордания за счет новой железной дороги надеялась дать толчок своему сельскохозяйственному экспорту, а Сирия - восстановить железнодорожное транспортное соединение, прерванное в результате Гражданской войны в стране. 

В 2026 году геополитическая ситуация изменилась и важность железнодорожного сообщения на Ближнем Востоке выросла в разы: очередной морской маршрут, Ормузский пролив, оказался в центре конфликта и проход по нему был заблокирован более чем на три месяца, что привело к нарушению цепочек поставок и падению экспорта, в первую очередь, углеводородов. 

Новая железнодорожная линия, если будет построена, позволит: 

  • обходить уязвимые Ормузский пролив, контролируемый Ираном и оказавшийся в центре ирано-американо-израильского конфликта, и Баб-эль-Мандебский пролив, который периодически становится целью йеменских хуситов, конфликтующих с Израилем; 
  • ближневосточным странам выходить на европейские рынки через турецкую железнодорожную сеть; 
  • Турции еще больше укрепить свою роль в качестве незаменимого транспортного и логистического моста, соединяющего Персидский залив и Европу; 
  • через Хиджазскую железную дорогу Европа/Турция смогут выйти напрямую к Красному морю, а позднее, через Саудовскую Аравию и Оман к Аравийскому морю и в Индийские океан, а оттуда - на азиатские рынки. 

Когда будет построена Хиджазская железная дорога?

Сроки строительства  и стоимость железной дороги, долгосрочная цель которой стать альтернативным торговым маршрутом на Ближнем Востоке, по которому можно будет доставлять как углеводороды, так и другие товары, неизвестны. В рамках соглашения, подписанного между Турцией и Саудовской Аравией, технико-экономическое обоснование проекта должно быть готово к концу 2026 года. 

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