Железная дорога Турция-Саудовская Аравия: что за проект, какие страны участвуют, зачем нужен и когда будет готов

Министры транспорта Турции и Саудовской Аравии подписали соглашение о железнодорожном сообщении и оказании логистических услуг между двумя странами. В рамках договоренностей планируется возродить железную дорогу, которая не использовалась более 100 лет. Какие страны она соединит, почему ее не создали раньше, кто и как ее будет строить?

Что такое Хиджазская железная дорога?

Новый наземный транспортный коридор, который станет альтернативой морским маршрутам, это старая Хиджазская железная дорога, появившаяся более ста лет назад:

Построена железная дорога (Хиджаз - часть Саудовской Аравии) была по указу османского султана Абдула-Хамида II в 1908 году.

Созданная за 8 лет на деньги инвесторов железная дорога протяженностью в 1300 километров соединила саудовскую Медину, иорданский Амман и сирийский Дамаск.

Планировалось, что позднее Хиджазская железная дорогая будет продлена до Стамбула, однако осуществлению этих планов помешала Первая мировая война.

Дополнительные ветки железной дороги соединяли сирийский город Даръа и израильскую Хайфу, а также сирийские Даръа и Босру.

Во время первой мировой войны железная дорогая использовалась Османской империей для транспортировки войск и продовольствия.

В 1920 году Хиджазская железная дорога была выведена из эксплуатации из-за серьезных повреждений в годы войны и последующих конфликтов.

Через какие страны пройдет новый железный коридор?

В проекте по возрождению железнодорожного маршрута участвуют четыре страны: Турция, Сирия, Иордания и Саудовская Аравия. Впервые о проекте заговорили осенью 2025 года. Тогда Турция, Сирия и Иордания договорились восстановить и модернизировать проходящий через Сирию и Иордан участок железнодорожного маршрута, который более ста лет назад был одним из важнейших наземных путей на Ближнем Востоке.

В июне 2026 года к проекту подключилась Саудовская Аравия: транспортные министры Турции и арабского королевства подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению Хиджазской железной дороги.

Планируется, что новая Хиджазская дорога соединит Джидду и Стамбул, пройдя через иорданские города Маан и Амман и сирийские - Дамаск и Алеппо.

Зачем на Ближнем Востоке новая железная дорога?

В 2025 году частичное возрождение Хиджазской железной дороги было необходимо, в первую очередь, Сирии и Иордании, для укрепления торговых связей с Турцией. Иордания за счет новой железной дороги надеялась дать толчок своему сельскохозяйственному экспорту, а Сирия - восстановить железнодорожное транспортное соединение, прерванное в результате Гражданской войны в стране.

В 2026 году геополитическая ситуация изменилась и важность железнодорожного сообщения на Ближнем Востоке выросла в разы: очередной морской маршрут, Ормузский пролив, оказался в центре конфликта и проход по нему был заблокирован более чем на три месяца, что привело к нарушению цепочек поставок и падению экспорта, в первую очередь, углеводородов.

Новая железнодорожная линия, если будет построена, позволит:

обходить уязвимые Ормузский пролив, контролируемый Ираном и оказавшийся в центре ирано-американо-израильского конфликта, и Баб-эль-Мандебский пролив, который периодически становится целью йеменских хуситов, конфликтующих с Израилем;

ближневосточным странам выходить на европейские рынки через турецкую железнодорожную сеть;

Турции еще больше укрепить свою роль в качестве незаменимого транспортного и логистического моста, соединяющего Персидский залив и Европу;

через Хиджазскую железную дорогу Европа/Турция смогут выйти напрямую к Красному морю, а позднее, через Саудовскую Аравию и Оман к Аравийскому морю и в Индийские океан, а оттуда - на азиатские рынки.

Когда будет построена Хиджазская железная дорога?

Сроки строительства и стоимость железной дороги, долгосрочная цель которой стать альтернативным торговым маршрутом на Ближнем Востоке, по которому можно будет доставлять как углеводороды, так и другие товары, неизвестны. В рамках соглашения, подписанного между Турцией и Саудовской Аравией, технико-экономическое обоснование проекта должно быть готово к концу 2026 года.