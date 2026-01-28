Зачем прилетел в Москву Мухаммед бен Заид Аль Нахайян?

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл сегодня в Москву, чтобы скоординировать с президентом РФ Владимиром Путиным посредничество по Украине после встреч в Абу-Даби, обсудить угрозы Трампа Ирану и ситуацию в Сирии, а также укрепить партнерство двух стран в энергетике, технологиях и торговле.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в очередной раз прибыл в российскую столицу с официальным визитом. Это уже пятый приезд эмира Абу-Даби в Россию в качестве главы государства. У трапа самолета его встретил первый вице-премьер Денис Мантуров, а в Георгиевском зале Кремля — президент Владимир Путин.

По взаимной традиции гостя встречали весьма помпезно. Кортеж президента ОАЭ в Москве состоял из 27 автомобилей Aurus (седанов Senat, внедорожников Komendant и минивэнов Arsenal), около десятка мотоциклов с коляской (возможно, Aurus Merlon) и машин ГИБДД.

Несмотря на московский снегопад, делегация ОАЭ появилась в кроссовках, подчеркнув практичный стиль переговоров. Лидеры стран провели беседу тет-а-тет и планируют рабочий обед, где обсудят ключевые темы.

Визит проходит на фоне напряженной международной повестки. Главы государств уже обменялись теплыми словами в адрес друг друга. Россия ценит вклад Эмиратов в украинское урегулирование. 23-24 января в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча с участием делегаций России, США и Украины.

"Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обмена удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории ОАЭ контактов в различных формах", – заявил Путин.

Москва ценит "внимание, уделенное российской делегации", — добавил он. Путин также подчеркнул принципиальность создания полноценного палестинского государства и отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана.

Эмир Аль Нахайян ответил взаимностью: "Господин президент, отношения между ОАЭ и Россией опираются на глубокое наследие плодотворного сотрудничества, которое продолжается более 50 лет. Наши страны связывают отношения партнерства, устойчивого сотрудничества в целях развития различных направлениях экономики, энергетики, инвестиций, торговли, технологии и других направлений".

Основные цели визита — укрепление стратегического партнерства и координация по горячим точкам. Пресс-служба Кремля акцентирует внимание на "вопросы российско-эмиратского сотрудничества", включая энергетику и технологии. Путин отметил "продвинутое взаимодействие в сфере технологий" и "знаковые инициативы в энергетике".

ОАЭ — ключевой партнер России в арабском мире, особенно после западных санкций.

Российско-эмиратские связи — пример прагматизма. Владимир Путин посещал ОАЭ трижды (2007, 2019, 2023 годы). Товарооборот в 2024 году — $9 млрд, за январь–май 2025-го он вырос на 80%, до $3,97 млрд. Россия экспортирует нефтепродукты, зерно, золото; импортирует технику и авто. Эмиратские инвестиции в РФ — $17 млрд (2024 год), российские в ОАЭ — свыше $25 млрд (недвижимость, IT, логистика). в ОАЭ открыто 4 тыс российских фирм.

База — 30 документов, от стратегического партнерства в нефтегазе (2010 год) до космоса (2021 год) и налогов (2025 год). Туризм бьет рекорды: безвиз, 67 тыс эмиратцев в России (+54%). Космос: Россия вывела первого космонавта ОАЭ на МКС (2019 год) и спутник PHI-Demo (2023 год). Военно-техническое сотрудничество: "Корнет-Э", "Панцирь", модернизация БМП-3. Образование: филиал РЭУ им. Плеханова в Дубае, 100 вузовских соглашений.

Так как ОАЭ выступают сейчас главным посредником по Украине, то не исключено, что в беседе двух лидеров помимо слов благодарности может фигурировать и конкретика. Украинский лидер Владимир Зеленский давно добивается встречи с Путиным, и президент США Дональд Трамп тоже этого хочет. Возможно, Аль Нахайян попросит Путина от имени Трампа приехать в Абу-Даби, чтобы принять участие в трехстороннем саммите с участием Трампа и Зеленского.

На фоне последних событий в Иране и Сирии критически важен и ближневосточный контекст. Дональд Трамп угрожает ударами по Ирану, намекая на "миссию с применением силы", если Тегеран не сядет за стол переговоров по ядерной программе и ракетам.

ОАЭ не заинтересованы в эскалации, так как являются соседом Ирана по Ормузскому проливу и Персидскому заливу, но и остаются союзником США, которые имеют в Эмиратах свою военную базу. Россия обладает тесными связями с Ираном - подписан стратегический договор - и в то же время с Трампом. Так что в тандеме ОАЭ-Россия можно попытаться продвинуть какую-то мирную посредническую инициативу и отвратить очередную агрессию США в регионе.

Путин и президент ОАЭ могут сверить часы и по Сирии, где события в последние недели развиваются динамично. Силы Ахмеда аш-Шараа, побывавшего накануне в Москве, вытесняют курдских ополченцев из Заевфратья. И Москва, и Абу-Даби демонстрируют интерес к диалогу и партнерству с действующим режимом в Дамаске. Сирия может использовать контакты с двумя игроками, чтобы балансировать доминирующее влияние Турции и диверсифицировать связи с ненадежными партнерами из ЕС и США.