Западное давление и китайский интерес: как прошел 2025 год для российского нефтегаза?

Российская нефтегазовая отрасль в 2025 году пережила непростые времена из-за падения цен на нефть и новых санкционных ограничений, тем не менее, она показала высокую степень готовности к вызовам и продолжила работу. О том, что происходило в 2025 году в сфере добычи нефти и газа в мире и в России, "Вестнику Кавказа" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Больше нефти – ниже цены

Прежде всего экономист обратил внимание на постоянное давление двух факторов на нефтяные котировки. "С одной стороны, на них весь год очень сильно давили прогнозы об избытке предложения. С другой стороны, страны ОПЕК+ перешли от стратегии сдерживания добычи к стратегии восстановления нефтяного производства. Пожалуй, наиболее значимым событием 2025 года для нефтяного рынка стало именно увеличение нефтедобычи в России, Саудовской Аравии и примкнувших к ним странах. Разные стороны оценивают это событие по-разному, но сходятся в том, что оно было ключевым в прошедшем году", - отметил он.

"Кроме того, увеличивалась нефтедобыча в ряде стран за пределами ОПЕК+. В первую очередь стоит назвать Гайану. Также выросли средние показатели производства нефти в США – и здесь нужно сказать о втором важнейшем для нефтяного рынка событии 2025 года. Озвученная президентом США Дональдом Трампом стратегия "Бури, детка, бури!" споткнулась, поскольку в действительности больше бурить в Штатах не стали. Рост американской нефтедобычи в прошедшем году был обеспечен инвестициями 2023-2024 годов, к которым Дональд Трамп не имел никакого отношения, а прогноз на 2026 год Министерства энергетики США говорит о небольшом, но все же сокращении производства. Дело в том, что стоимость добычи в США высокая, а цены на нефть низкие, что делает ряд американских производств коммерчески невыгодными", - сообщил Александр Фролов.

Что происходило с российской энергетикой?

На российскую нефтегазовую промышленность помимо общемировых факторов оказало давление санкционное преследование крупнейших компаний. "Наши компании пусть и не без труда, но доказали в 2025 году, что даже жесткие санкции, которые против них были приняты, не останавливают их. У нас 4 нефтяные компании – "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" – попали под сильные ограничения, но продемонстрировали, что могут работать с этим. Их деятельность в Российской Федерации в полной мере продолжается", - подчеркнул экономист.

В нефтяной сфере главным событием в России стало, как и в мировых масштабах, наращивание нефтедобычи. "Так как мы являемся частью ОПЕК+, то для нас 2025 год – это тоже год восстановления объемов добычи. Мы перешли от сокращения, которое начали в 2023 году, к восстановлению производства сырой нефти", - сказал он.

"Что касается добычи газа, то она в России связана в первую очередь с внутренним спросом. Мы видим, что уровень газификации в стране за год вырос и потребление электрической энергии продолжает увеличиваться. Поэтому можно быть уверенными, что добыча газа в России по итогам года будет выше, чем в прошлом году. Понятно, речь не о рекордах – рекорд был в 2021 году, когда добыли 762 млрд кубических метров. Тем не менее, показатели текущего года тоже будут неплохие. "Газпром" отчитывался о рекордных поставках собственного добытого газа в Единую систему газоснабжения, что косвенным образом связано с уровнем внутреннего спроса в Российской Федерации", - отметил Александр Фролов.

Российский экспорт в 2025 году

В экспорте газа произошли ожидавшиеся изменения, связанные с усилением санкционного давления Европы на РФ. "Мы видим сокращение экспорта газа на европейском направлении примерно на 15 млрд кубических метров в год, что касается и трубопроводных поставок, и поставок СПГ. При этом у нас выросли поставки в Китай. В текущем году контрактные обязательства предполагали поставить 38 млрд кубических метров газа по "Силе Сибири" в Китай, но реальный объем будет где-то 38,8 млрд кубических метров. То есть китайская сторона очень заинтересована в нашем газе и покупает его сверх контрактных обязательств. Также увеличились поставки СПГ в Китае, что неудивительно, ведь это крупнейший потребитель сжиженного природного газа", - сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

"Надо добавить, что произошли изменения в контрактных обязательствах между "Газпромом" и его покупателями в Китае касательно как "Силы Сибири", так и Дальневосточного маршрута. По "Силе Сибири" были подписаны обязывающие документы, которые предполагают увеличение поставок на 6 млрд кубических метров, то есть до 44 млрд кубических метров в год. Дальневосточный маршрут, который должен заработать в начале 2027 года, был расширен с 10 до 12 млрд кубических метров газа в год", - обратил внимание экономист.

"Еще один важный газовый итог года – рост наших поставок в республики Средней Азии и в целом расширение нашего взаимодействия со среднеазиатскими республиками в газовой сфере. Мы собираемся увеличивать поставки в Узбекистан и Казахстан, с Кыргызстаном тоже развиваются отношения. Наконец, последнее важное событие для нашей газовой сферы — начало отгрузки с "Арктика СПГ-2" и демонстрация Китаем готовности сотрудничать с нашими компаниями, даже находящимися под жесткими санкционными ограничениями", - заключил Александр Фролов.