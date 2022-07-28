Зачем Трамп перестраивает Вашингтон и сколько это стоит?

Деньги, которые американский лидер собирается вложить в осуществление новых проектов и модернизацию уже существующих сооружений - колоссальные, как и размах работы. Почему Трамп взялся за перестройку Белого дома, зачем ему нужна Триумфальная арка, сколько всего проектов задумал глава США и во что они обойдутся?

Триумфальная арка, бальный зал, сад американских героев, реновация парков и фонтанов - Вашингтон, столица США, переживает масштабное обновление, невиданное со времен проекта Макмиллана начала XX века, в рамках которого город обрел свой легендарный вид. И все это благодаря одному человеку - нынешнему президенту Дональду Трампу.

Новый бальный зал в Белом доме

Занимаясь сразу несколькими международными конфликтами и пытаясь разрешить внутренние проблемы США, Трамп не забывает и о том, чтобы снова сделать Белый дом великим. Один из его самых амбициозных проектов по реновации - создание бального зала в здании, которое представляет исполнительную ветвь американской власти. Еще в 2025 году Трамп внезапно снес историческое Восточное крыло Белого дома, не дожидаясь ни разрешения Конгресса, ни какой-либо экспертной комиссии. На месте, где раньше располагались кабинеты Первой леди и ее помощников, теперь по задумке Трампа, будет бальный зал площадью в 8,5 тысяч квадратных метров. Самый желанный проект 47-го американского президента изначально оценивался в $200 млн, затем к нему прибавилось еще дважды по $100 млн. Среди спонсоров проекта - Apple, Amazon, Microsoft, HP и еще целый список частных лиц и компаний, однако, по словам источников, большую часть расходов 400-миллионного проекта покроют налогоплательщики. Завершить строительство бального зала почти на тысячу человек Трамп обещает к сентябрю 2028 года - накануне новых президентских выборов.

Триумфальная арка Трампа

Плох тот лидер, что не оставил Триумфальной арки по себе. У римского императора Константина была своя Триумфальная арка, у Наполеона Бонапарта тоже, как и у Ким Ир Сена. К сонму великих готов присоединиться и Дональд Трамп: 76-метровая арка появится в Вашингтоне как символ многочисленных внешнеполитических успехов американского лидера. Арк Де Трамп будет увенчана золотой фигурой Свободы (как в Статуе Свободы) в окружении двух золотых орлов. От первоначального плана по размещению четырех золотых львов у основания арки отказались. Администрация Белого дома еще не объявила окончательную стоимость проекта, но, скорее всего, она составит не менее $ 100 млн. На строительство арки Трампа уйдет как минимум год, хотя изначально президент хотел, чтобы она была завершена к 250-летию со дня основания США.

Трамп и Кеннеди Центр

Еще один масштабный проект нынешнего президента США - реновация Кеннеди Центра. Национальная площадка исполнительских искусств едва не оказалась закрытой на два года, а рядом с именем Джона Кеннеди, 35-го президента США, целых четыре месяца красовалось имя 45-го и 47-го президента Америки. Правда, в начале июня по решению суда имя Трампа было убрано с фасада исторического здания, его закрытие также оказалось пересмотрено в суде. Сооружение 1971 года, которое действительно нуждается в серьезном ремонте, будет обновлено примерно за $ 250 млн, однако когда именно на данный момент неизвестно.

Сколько всего монументальных проектов у Трампа?

Всего Дональд Трамп намерен осуществить 18 крупных строительных проектов в Вашингтоне, общая стоимость которых превышает миллиард долларов. Помимо Арки, Центра Кеннеди и бального зала, нынешний президент намерен:

построить бункер и центр безопасности под бальным залом за $400 млн;

обновить фонтаны города почти за $60 млн;

создать Национальный сад американских героев за $40 млн;

обновить здание Административного офиса Эйзенхауэра за $7,5 млн;

покрыть золотом четыре статуи у Национального Молла за $5 млн;

обновить Лафайет-сквер за $17,5 млн и т.д.

Из уже осуществленных крупных проектов - Розарий Белого дома, где кроме роз появились столы со стульями и зонтики за $ 2 млн, и Отражающий бассейн Мемориала Линкольну, который стоил $ 16,5 млн и не обошелся без скандала: бассейн зацвел из-за водорослей, а покрытие отслаивается от дна.

Кто за все платит?

Кто именно будет платить за амбициозные строительные и ремонтные проекты Трампа, не разглашается. Президент уверяет, что ни реновация Белого дома, ни строительство Триумфальной арки не будут стоить налогоплательщикам ни цента. При этом пресс-секретарь Белого дома отказывается отвечать, откуда будут взяты средства в объеме более миллиарда долларов. Часть денег предоставят благотворители или доноры - Трамп умеет добиваться средств на свои проекты, часть выделит сам президент, однако хватит ли этого на самое масштабное в 235-летней истории Вашингтона обновление, неизвестно.

Зачем все это Трампу?

Обновление исторических зданий Вашингтона и создание новых - благородная цель и работа на благо как местных жителей, так и гостей города. Однако в случае с Трампом здесь есть и личный мотив: прославится в веках, о чем американский лидер прямо говорит, отвечая на вопрос, в частности, зачем нужна Триумфальная арка в столице. Надо отметить, что подобная стратегия дальновидна с исторической точки зрения: архивы сгорают и теряются, автобиографии со временем тускнеют, фильмы не передают весь размах личности, а вот камень практически вечен. Имя Рамсеса II, например, сегодня во многом нам известно благодаря тем монументам, которые он оставил по себе. Очевидно, Дональд Трамп хочет славы не менее долговечной, поэтому и готов тратить сотни миллионов долларов.