Втянут ли США монархии Залива в войну с Ираном?

США поднимают градус эскалации
Пока американский десант движется в сторону Ирана, в СМИ накапливаются сообщения о возможном втягивании в иранскую войну монархий Персидского залива. Их позиции становятся более радикальными. Если раньше монархии предпочитали действовать осторожно, то сегодня их лидеры открыто говорят о необходимости окончательного решения "иранского вопроса".
Как сообщает The New York Times, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в частных беседах убеждает Дональда Трампа не прекращать военную кампанию. По версии издания, принц видит в этом "историческую возможность для перестройки Ближнего Востока", настаивая на том, что устранить угрозу можно, лишь сменив власть в Тегеране. Аналогичную жесткую позицию занимают и Объединенные Арабские Эмираты.
Эмираты требуют от Ирана кардинальных уступок. "ОАЭ не ищут простого прекращения огня, которое лишь отложит кризис. Абу-Даби настаивает на полном демонтаже ракетного и ядерного потенциала Ирана", — заявляет посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф Аль-Отайба в колонке для The Wall Street Journal.
Иранский ультиматум
Тегеран, в свою очередь, перешел к прямым угрозам в адрес соседей. Иранское гостелерадио IRIB открыто сообщает о готовности вооруженных сил Исламской Республики взять под контроль береговую линию ОАЭ и Бахрейн в случае наземного вторжения США. В КСИР подчеркивают, что любые базы США в регионе и электростанции стран, их принимающих, станут "законными целями".
Более того, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что целями станут даже финансовые организации, покупающие ценные бумаги США: "Облигации казначейства США запятнаны иранской кровью, и кто их покупает, наносит удар по своей штаб-квартире и своим активам. Иран следит за инвестиционными портфелями". То есть под прицелом банки и фонды ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии и остальных стран.
Турция и Пакистан стараются остановить катастрофу
Несмотря на воинственную риторику Эр-Рияда и Абу-Даби, не все региональные державы готовы к прямому столкновению. Турция и Пакистан на недавней встрече в Эр-Рияде блокировали жесткие формулировки против Ирана. Как сообщает Middle East Eye, Анкара согласилась на осуждение Тегерана только после того, как иранские беспилотники атаковали Эр-Рияд прямо во время дипломатического саммита.
Оман по-прежнему пытается играть роль посредника. Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди предостерегает: "Каким бы ни было ваше отношение к Ирану, эта война — не их вина. Она уже вызывает масштабные экономические проблемы, и я опасаюсь, что ситуация значительно ухудшится".
По данным Bloomberg, МИД Турции старается не допустить вытягивания суннитских стран в войну с Ираном. В регионе Средней Азии посредническую активность проявляет Исламабад, предлагая участникам иранской войны начать мирный диалог на пакистанской площадке.
Обратного пути нет?
Тем не менее, факты говорят о возможности разрастания войны. Пять арабских монархий — Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия — уже предоставили американским силам свои территории и воздушное пространство для ударов по Ирану. Эр-Рияд открыл авиабазу имени короля Фахда для нужд США.
По данным Bloomberg, Саудовская Аравия и ОАЭ "теряют терпение" из-за ударов по своим портам и аэропортам. Источники агентства подчеркивают: страны вступят в войну полноценно, если Тегеран атакует их ключевые объекты водоснабжения и электростанции.
Если США будут и дальше взвинчивать эскалацию и перейдут к наземной операции, Иран будет отвечать ударами по монархиям Залива. И тогда последние вынужденно втянутся в иранскую войну.