Втянут ли США монархии Залива в войну с Ираном?

Регион Ближнего Востока подошел к критической черте, за которой маячит глобальная катастрофа. Военное противостояние США и Израиля с Ираном стремительно перерастает границы локального конфликта, ставя Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн перед экзистенциальным выбором: ограничить обороной или вступить в прямую войну?

США поднимают градус эскалации

Пока американский десант движется в сторону Ирана, в СМИ накапливаются сообщения о возможном втягивании в иранскую войну монархий Персидского залива. Их позиции становятся более радикальными. Если раньше монархии предпочитали действовать осторожно, то сегодня их лидеры открыто говорят о необходимости окончательного решения "иранского вопроса".

Как сообщает The New York Times, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в частных беседах убеждает Дональда Трампа не прекращать военную кампанию. По версии издания, принц видит в этом "историческую возможность для перестройки Ближнего Востока", настаивая на том, что устранить угрозу можно, лишь сменив власть в Тегеране. Аналогичную жесткую позицию занимают и Объединенные Арабские Эмираты.

Эмираты требуют от Ирана кардинальных уступок. "ОАЭ не ищут простого прекращения огня, которое лишь отложит кризис. Абу-Даби настаивает на полном демонтаже ракетного и ядерного потенциала Ирана", — заявляет посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф Аль-Отайба в колонке для The Wall Street Journal.

Иранский ультиматум

Тегеран, в свою очередь, перешел к прямым угрозам в адрес соседей. Иранское гостелерадио IRIB открыто сообщает о готовности вооруженных сил Исламской Республики взять под контроль береговую линию ОАЭ и Бахрейн в случае наземного вторжения США. В КСИР подчеркивают, что любые базы США в регионе и электростанции стран, их принимающих, станут "законными целями".

Более того, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что целями станут даже финансовые организации, покупающие ценные бумаги США: "Облигации казначейства США запятнаны иранской кровью, и кто их покупает, наносит удар по своей штаб-квартире и своим активам. Иран следит за инвестиционными портфелями". То есть под прицелом банки и фонды ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии и остальных стран.

Турция и Пакистан стараются остановить катастрофу

Несмотря на воинственную риторику Эр-Рияда и Абу-Даби, не все региональные державы готовы к прямому столкновению. Турция и Пакистан на недавней встрече в Эр-Рияде блокировали жесткие формулировки против Ирана. Как сообщает Middle East Eye, Анкара согласилась на осуждение Тегерана только после того, как иранские беспилотники атаковали Эр-Рияд прямо во время дипломатического саммита.

Оман по-прежнему пытается играть роль посредника. Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди предостерегает: "Каким бы ни было ваше отношение к Ирану, эта война — не их вина. Она уже вызывает масштабные экономические проблемы, и я опасаюсь, что ситуация значительно ухудшится".

По данным Bloomberg, МИД Турции старается не допустить вытягивания суннитских стран в войну с Ираном. В регионе Средней Азии посредническую активность проявляет Исламабад, предлагая участникам иранской войны начать мирный диалог на пакистанской площадке.

Обратного пути нет?

Тем не менее, факты говорят о возможности разрастания войны. Пять арабских монархий — Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия — уже предоставили американским силам свои территории и воздушное пространство для ударов по Ирану. Эр-Рияд открыл авиабазу имени короля Фахда для нужд США.

По данным Bloomberg, Саудовская Аравия и ОАЭ "теряют терпение" из-за ударов по своим портам и аэропортам. Источники агентства подчеркивают: страны вступят в войну полноценно, если Тегеран атакует их ключевые объекты водоснабжения и электростанции.

Если США будут и дальше взвинчивать эскалацию и перейдут к наземной операции, Иран будет отвечать ударами по монархиям Залива. И тогда последние вынужденно втянутся в иранскую войну.