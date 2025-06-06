Венгрия и Словакия объявили борьбу Евросоюзу за российские нефть и газ

Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Словакия продолжат борьбу против плана Брюссель по запрету нефти и газа из России. Он добавил, что реализация плана приведет к увеличению коммунальных услуг в Венгрии.

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Будапешт и Братислава продолжат борьбу против плана Еврокомиссии по запрету российских нефти и газа к началу 2028 года.

Глава правительства заявил, что руководство страны выступает против инициативы Брюсселя. Он подчеркнул, что на следующей неделе борьба продолжится на уровне министров иностранных дел.

Орбан отметил, что в ходе вчерашних переговоров со словацкой стороной стало известно, что Будапешт и Братислава едины в вопросе несогласия с требованием Евросоюза по нефти и газу.

Премьер добавил, что если Еврокомиссия реализует свой план, то Венгрию ждет повышение стоимости коммунальных услуг в 2-3 раза. Он уточнил, что такая же ситуация будет в Словакии.

Интересы Венгрии и Словакии

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что мотивирует Венгрию и Словакию противостоять планам Еврокомиссии полностью запретить российские энергоресурсы в ЕС.

"Венгрия и Словакия попадают в тот сегмент стран-импортеров, который больше всего пострадает от действий Еврокомиссии. Проект ЕК содержит полный запрет на импорт трубопроводного газа, а Будапешт и Братислава практически весь свой газ покупают у России через "Турецкий поток". Также в проекте есть запрет на импорт российской трубопроводной нефти, право покупать которую Венгрия отстояла еще в 2022 году, когда она целый месяц блокировала шестой пакет антироссийских санкций, пока ей не дали возможность продолжать импортировать российскую нефть по трубам", - прежде всего сказал он.

"У Венгрии и Словакии попросту не остается другого выбора, кроме жесткого противостояния с Еврокомиссией из-за того, насколько радикален проект ее дорожной карты: полный запрет на любые энергоресурсы из России, включая и ядерное топливо, будто обогащенный уран или природный. А ведь и в Венгрии, и в Словакии есть АЭС, работающие на российском топливе. Следовательно, от действий Еврокомиссии эти две страны пострадают в каждом сегменте энергетики. Естественно, они блокируют подобное решение и не хотят, чтобы оно было принято", - продолжил Игорь Юшков.

Что будет делать Еврокомиссия?

В этой связи Еврокомиссия будет продавливать согласие Будапешта и Братиславы хотя бы по тем поставкам энергоресурсов из России, которые их не касаются напрямую. "Выяснилось, что ЕК сделала Венгрии некое выгодное предложение в обмен на ее согласие на полный запрет поставок российского СПГ в Евросоюз. Венгрия против этого запрета, хотя не имеет выхода к морю и не может покупать СПГ, поскольку без этого формата газового импорта цены на газ на европейском рынке вырастут, а значит, даже покупателям трубопроводного газа придется платить больше. Поэтому Венгрии, видимо, предлагают компенсацию за неизбежный рост цен из европейских фондов. На такое Венгрия может согласиться", - отметил экономист.

"Подобные сценарии требуют заметно больше времени для согласования со всеми сторонами. Не удивительно, что Еврокомиссия переносит принятие нового пакета санкций на одну-две недели. При этом кроме энергетики у ЕС не осталось секторов, где можно было бы принять против России новые существенные ограничения. Все остальное уже запрещено. Остается только вводить санкции против компаний-партнеров российских энергетических корпораций, танкеров, которые перевозят российскую нефть, и продуктов переработки углеводородов. Этим, в основном, и будет заполняться пакет санкций", - ожидает он.

Перспективы полного эмбарго

Эксперт обратил внимание, что сопротивляются проекту Еврокомиссии не только Венгрия и Словакия. "Мы видим, что довольно сильно протестуют Франция и Бельгия, которые не хотят запрета как раз импорта российского СПГ. Бельгия сейчас импортирует российский СПГ не только для внутренних нужд, но и выгодно поставляет его на рынок соседней Франции, а также в Германию, что обеспечивает ей существенные доходы, которые Брюсселю не хотелось бы терять. Если будет установлен запрет, Бельгия просто не сможет зарабатывать на российском СПГ", - пояснил экономист.

"Франция против проекта Еврокомиссии, так как на корпоративном уровне пострадает французская компания TotalEnergy, владеющая 20% в проекте "Ямал-СПГ", экспортирующего газ в Европу. Это серьезная потеря, и Париж, конечно, не хочет ее допустить. Поэтому французская компания сейчас самостоятельно лоббирует отказ от санкций в отношении российского СПГ. В совокупности это создает явные проблемы для принятия проекта Еврокомиссии, так как разные страны выступают против разных его частей", - заключил Игорь Юшков.