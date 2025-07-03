Южный Кавказ и ШОС: есть ли перспективы интеграции?

31 августа - 1 сентября 2025 года в китайском городе Тяньцзинь пройдет Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Армения и Азербайджан с 2015 года являются партнерами ШОС по диалогу. Каковы перспективы интеграции стран Южного Кавказа в эту международную структуру?

Грузия и ШОС

Из трех южнокавказских республик на вопрос об интеграции в Шанхайскую организацию сотрудничества легче всего ответить по Грузии. Тбилиси все еще официально не поддерживает дипломатические отношения с Москвой и не отказывается от курса на вступление в ЕС и НАТО. Поэтому даже при нынешней степени нормализации связей с Россией и углублении отношений с КНР на фоне кризиса в связях с Евросоюзом не приходится говорить о сближении Грузии с ШОС. У этой республики попросту иные приоритеты.

Армения и ШОС

Первоначальный интерес Армении к Шанхайской организации сотрудничества можно объяснить в логике ее союзничества с Россией, каким оно выглядело до смены власти в ходе бархатной революции в 2018 году. Тогда это был способ завязать еще один узел сотрудничества с Москвой, а также явная надежда на укрепление позиций за счет стран, уже входивших в ШОС, включая Китай и Индию. Со странами Средней Азии Армения уже состояла в ОДКБ и ЕАЭС, и партнерство в ШОС рассматривалось как дополнительная связка.

Трудно сказать, стала бы Армения страной-членом ШОС или нет, если бы не революция. Возможно, она перешла бы на уровень страны-наблюдателя. Смена власти в Ереване в 2018 году преобразовала внешнеполитические приоритеты республики. Союз с Россией начал ослабевать, новый премьер-министр Никол Пашинян взял курс на интеграцию с США и Евросоюзом. После поражения в Карабахской войне в 2020 году дезинтеграция российско-армянских связей ускорилась. Пашинян уже не первый год игнорирует саммиты ОДКБ и открыто говорит о намерении вступить в Европейский союз. Он вывел российских пограничников из ереванского аэропорта "Звартноц" и с пограничного пункта пропуска "Агарак" на границе с Ираном.

В ситуации, когда Россия рассматривается не как союзник и даже не как партнер, а чуть ли не как противник, участие в форматах, где Россия стремится быть лидером, выглядит для Пашиняна нелогичным. Поэтому ШОС потерял свой приоритет для Армении. Не случайно в 2022 году Пашинян отказался участвовать в саммите организации в Самарканде.

Характерно, что армянский премьер-министр продолжает ездить на саммиты БРИКС, где, казалось бы, лидерами выступают те же Россия и Китай. Дело в том, что ШОС - организация, ориентированная на безопасность, а Никол Пашинян в этой сфере не хочет связывать себя партнерством с незападными странами. В то же время БРИКС занимается преимущественно экономическим сотрудничество, что Еревану по-прежнему интересно. В ШОС Пашиняну особенно в последние годы стало некомфортно, поскольку Россия больше не рассматривается как союзник, а Китай больше ориентируется на Азербайджан, что продемонстрировал недавний визит президента Ильхама Алиева в Китай.

По этим причинам заявления МИД Армении в начале июля о желании республики вступить в ШОС являются скорее попыткой сгладить углы в отношениях с Россией. В свете продолжающейся дезинтеграции российско-армянских связей они не могут быть восприняты серьезно.

Азербайджан и ШОС

В отличие от Армении, Азербайджан не заявляет о стремлении стать полноправным членом ШОС, так как Баку, проводя многовекторный курс внешней политики, предпочитает сохранять нейтральный внеблоковый статус. В 2015 году Азербайджан получил статус партнера по диалогу в организации - это было важно для Баку не как шаг по полноценному членству в организации (что противоречит приоритету внеблоковости и нейтралитета), а как выход на еще одну представительную площадку, наподобие ООН, БРИКС и ОБСЕ, для развития контактов с ведущими мировыми игроками и донесения до международного сообщества своей позиции по ключевым вопросам.

После завершения Карабахской войны в 2020 году необходимость в международной поддержке не ослабла, так как против Азербайджана была развернута реваншистская кампания сторонников оккупации Карабаха Арменией. Важность ШОС повышали укрепившиеся в 2022 году отношения с Россией после подписания Декларации о союзническом взаимодействии. Вскоре после этого ШОС заинтересовался еще один союзник Азербайджана - Турция. На саммитах ШОС в Самарканде и Астане в 2022 и 2024 годах присутствовали и Владимир Путин, и Ильхам Алиев, и Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, партнерские связи Азербайджана с Китаем все это время развивались и набирали обороты. В 2019 году железная дорога Баку-Тбилиси-Карс встроилась в “Новый шелковый путь” - по ней пошли первые китайские грузы. В 2025 году в ходе визита Ильхама Алиева в Пекин была подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, частью которой стала отмена визового режима. Баку определенно сохранит связи с ШОС и продолжит рассматривать организацию не как конечную цель, а как площадку для укрепления своей многовекторности и донесения своей позиции до международного сообщества. В апреле президент Азербайджана объявил о намерении участвовать в саммите ШОС в Тяньцзине 31 августа-1 сентября.

Южный Кавказ и ШОС

Если суммировать вышесказанное, то и Азербайджан, и Армения едва ли станут полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества в обозримой перспективе. Армения - из-за своего западоцентризма, Азербайджан - в связи с сохранением внеблокового статуса.

При этом в случае Армении в дальнейшем речь может идти о сворачивании любого сотрудничества с ШОС (так как цель вступления в ЕС несовместима с сближением с ШОС и БРИКС). Азербайджан, в отличие от нее, не будет сокращать взаимодействие с ШОС.