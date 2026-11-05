Россия, по словам главы МИД Турции Хакана Фидана, не заинтересована во временном перемирии в Черном море, если оно не станет частью более широкого и долгосрочного мирного соглашения с Украиной.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что у Турции есть идеи, как добиться взаимопонимания между Москвой и Киевом даже в ситуации, когда одна из сторон не настроена на перемирие. Детали этих инициатив он пока не раскрывает, но сама формулировка показывает, что турецкая дипломатия пытается найти не декларативную паузу в боевых действиях, а механизм, который мог бы удержать стороны от эскалации и открыть путь к более содержательным переговорам.

Надо отметить, что Черное море — это жизненно важная транспортная артерия для многих стран, включая Украину, Россию и Турцию, а также соседних государств, не имеющих выхода к морю. Через контролируемые Турцией проливы Босфор и Дарданеллы проходит значительная часть мировой торговли зерном, удобрениями, энергоносителями и другими товарами. Любые удары по портам, судам, логистической инфраструктуре или нарушения свободы судоходства бьют не только по конфликтующим сторонам, но и по глобальным продовольственным цепочкам. Перед "зерновой сделкой" 2022 года страны Африки и арабские государства в полной мере ощутили дефицит пшеницы.

Турция как пропускной пункт особенно заинтересована в снижении рисков на море. Для Анкары это вопрос не только престижа посредника, но и национальной безопасности. Нестабильность у ее северных границ напрямую влияет на экономику, туризм, рыболовство и торговлю.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее не раз призывал Россию и Украину прекратить боевые действия в Черном море. Он заявлял, что Анкара "ни при каких обстоятельствах не может мириться с этими атаками", независимо от того, кто их совершает и какими мотивами они объясняются. По его словам, Турция направляла Москве и Киеву предложения о прекращении боев на море, однако ни одна из сторон, как утверждал Эрдоган, не предприняла действий.

Хотя Анкара настаивает на мире, но, судя по всему, она понимает, что ограниченное перемирие только в Черном море может оказаться непрочным, если у сторон останутся нерешенными более фундаментальные вопросы. Россия требует не просто режима прекращения огня, а полноценного мирного соглашения.

Для Украины, напротив, любой разговор о полноценных договоренностях обычно связан с темой территорий, к решению которой Киев пока не до конца готов. Поэтому боевые действия продолжаются, а Турция и другие страны пожинают их негативные результаты. Украина при этом солидаризируется с Турцией в желании установить морское и энергетическое перемррия.

Турция пытается соединить эти противоборствующие позиции. Ее задача — предложить формат, в котором безопасность мореплавания не будет выглядеть как уступка одной стороне и одновременно не станет пустой декларацией. Возможные элементы такого формата могли бы включать раздельное движение гражданских судов, уведомления о маршрутах, мониторинг инцидентов, гарантии для портов и зерновой логистики, а также канал экстренной связи между военными и дипломатами.

Отдельно Турция на переговорах с Россией, Украиной и европейскими партнерами продвигает возобновление зерновой сделки в Черном море. Хакан Фидан заявил, что Анкара добивается безопасного судоходства и восстановления экспорта зерна.

Опыт прежних зерновых договоренностей показал и возможности, и пределы подобных соглашений. При участии Турции, России, Украины и ООН "зерновой коридор" уже работал в начале СВО, однако подобные инициативы не устраняют первопричины конфликта и не создают достаточных условий для урегулирования кризиса.

Заявление Фидана пока остается дипломатическим сигналом. Анкара пытается решить насущную не только для стран Африки и Ближнего Востока проблему продовольственного и энергетического обеспечения, а также в целом снизить масштабы украинского конфликта, от которого страдают суда самой Турции. В ряде эпизодов турецкие корабли и моряки попадали под огонь.

Кроме того, Эрдоган, возможно, не доволен тем, что переговоры, которые четыре раза велись в Стамбуле, переместились в ОАЭ. Анкара хотела бы сама провести их. Не только потому, что так было раньше, но и ввиду региональной конкуренции с ОАЭ. Почему Стамбул не стал площадкой нынешнего раунда, публичных объяснений от политиков нет. Хотя в 2025 году Москва настаивала именно на турецкой площадке. Возможно, это связано с итогами саммита НАТО в Анкаре, где Турция согласилась участвовать в программе поставок оружия Украине.