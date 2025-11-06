Трамп открыл новую эпоху американской политики в Центральной Азии

6 ноября в Вашингтоне завершился саммит "Центральная Азия - США" (формат C5+1). В Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял лидеров пяти государств региона — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Встреча в Вашингтоне лидеров США и центральноазиатских государств 6 ноября стала вторым саммитом в подобном формате и продемонстрировала повышенный интерес 47-го американского президента к усилению позиций своей страны в зоне влияния России, Китая и Турции.

Новый этап отношений

Выступая с приветственной речью, президент Трамп заявил о намерении укрепить отношения США с Центральной Азией. По его словам, стороны будут наращивать взаимные инвестиции. Глава Белого дома обратил внимание на стратегическое положение региона: "Эти страны некогда располагались на маршруте древнего Шелкового пути, связывавшего Восток и Запад. Это великолепная, величественная и прекрасная история. Сегодня их положение в сердце Евразии наделяет их колоссальным значением и огромным потенциалом".

Казахстан и Авраамические соглашения

Трамп отметил особое значение Казахстана, объявив о крупной энергетической и минеральной сделке на сумму $17 млрд и приветствовав решение Астаны присоединиться к Авраамическим соглашениям.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал единственным, кто обратился к Трампу по‑английски. "Я твердо уверен, что вы сильный лидер, государственный деятель. Под вашим руководством Америка вошла в новый золотой век", — сказал он.

Астана официально подтвердила подписание соглашений в сфере энергетики, критически важных минералов и авиации, включая соглашение на сумму $1,1 млрд между казахстанской компанией "Тау-Кен Самрук" и американской Cove Capital о совместной разработке крупнейших вольфрамовых месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты.

Сделка века с Узбекистаном

Наиболее масштабное соглашение саммита было подписано между США и Узбекистаном. Президент Трамп сообщил в сети Truth Social: "Я рад объявить о невероятной сделке между США и Узбекистаном. В течение следующих трех лет страна закупит продукцию и инвестирует почти $35 млрд в ключевые отрасли США".

За десять лет он рассчитывает на превышение взаимными инвестициями суммы в $100 млрд. Инвестируемые Узбекистаном в ближайшие годы десятки миллиардов долларов будут направлены в такие сектора экономики США, как авиация, энергетика, сельское хозяйство, IT, инфраструктура и критически важные минералы.

Мирзиеев, обращаясь к Трампу, отметил его уважительное отношение к региону: "Уважаемый господин Трамп, мы искренне ценим ваш личный вклад в перезапуск процесса C5+1. Ни один американский президент ранее не проявлял к Центральной Азии такого внимания, как вы".

Президент Узбекистана также выразил уверенность в том, что Трамп сможет положить конец украинскому конфликту, и полностью поддержал его дипломатические инициативы.

В ходе саммита также Вашингтоном и Ташкентом были заключены отраслевые соглашения о:

добыче редкоземельных элементов между Министерством геологии Узбекистана и Denali Exploration Group﻿;

реализации проектов в сфере редкоземельных металлов между Фондом развития Узбекистана и Re Element Technologies﻿;

модернизации насосных станций с Flowserve﻿;

внедрении водосберегающих технологий с Valmont Industries Inc﻿;

сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта с Palo Alto Networks﻿.

Помимо этого, Uzbekistan Airways подписала контракт с Boeing﻿ на закупку 8 дальнемагистральных Dreamliner 787‑9, а контракты на поставку сельхозпродукции заключили компании Datacrop﻿ и Louis Dreyfus Company﻿, а также "Узсаноатэкспорт" с Cargill﻿.

Торгово-авиационные соглашения региона

Министерство торговли США подтвердило подписание пакета контрактов на поставку до 37 самолетов Boeing ﻿для авиакомпаний Центральной Азии: Air Astana — до 15 машин, Somon Air из Таджикистана — до 14, Uzbekistan Airways — 8 единиц. Контракты, по словам Трампа, "создадут тысячи рабочих мест в Соединенных Штатах" и укрепят стратегическое партнерство с регионом.

Реакция лидеров региона

Руководители Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, так же как и их коллеги из Казахстана и Узбекистана, обозначили намерения наращивать и углублять связи с Соединенными Штатами.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил готовность Душанбе к "углублению сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами". Саммит стал "важным поворотным моментом" в отношениях США и Центральной Азии, отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, особо выделив перспективы в сфере добычи редкоземельных элементов. Со своей стороны, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подтвердил заинтересованность Ашхабада в расширении диалога в энергетике и транспорте.

Геополитический контекст

Инициатива Трампа по укреплению экономических и политических связей с Центральной Азией проходит на фоне усиливающегося соперничества США с Китаем в области критических минералов и ужесточения риторики Белого дома в отношении Москвы.

Тем не менее, проводя встречу с лидерами ЦА, Трамп как бизнесмен вряд ли в первую очередь думает о геополитике. Его цель - принести максимальную прибыль для американского бизнеса и экономики США. Ради этой цели он готов отказаться от присущей демократам идеологического контекста и критики "состояния демократии" в регионе. Такой же подход Трамп проповедует и в отношении Ближнего Востока, что ему позволило заключить выгодные контракты на сумму около $3 трлн с Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Однако, учитывая, что регион ЦА представляет геополитический интерес для России как сфера ее исторического влияния и имеет стратегическую важность для китайского проекта "Один пояс - один путь", за активностью Трампа в пяти странах в Москве и Пекине наблюдают внимательно. Конкурентов здесь хватает, и США придется навязывать борьбу не только России и Китаю, но и Турции с Организацией тюркских государств, и Евросоюзу, который тоже недавно провел свой саммит "5+1". ЦА увеличивает свое значение, и двусторонний саммит с государствами региона проводят в том числе арабские страны Персидского залива (ССАГПЗ).