Узбекистан предложил стратегии развития диалога между Центральной Азией и США

Узбекистан предложил стратегии развития диалога между Центральной Азией и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шавкат Мирзиеев заявил о готовности к плодотворному сотрудничеству на вашингтонском саммите С5+1. Дональд Трамп приглашен узбекским лидером в Ташкент.

В Вашингтоне прошла встреча лидеров Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана с американским президентом Дональдом Трампом в формате саммита С5+1, направленного на развитие сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Центральной Азией.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поблагодарил Белый дом и выразил личную признательность Дональду Трампу за организацию мероприятия, которое последние десять лет показало себя как платформу для развития и укрепления международных торговых, транспортных и энергетических связей – "нынешний саммит открывает новый этап в развитии стратегического диалога между Центральной Азией и США", отмечает официальный сайт главы Узбекистана. 

Президент Мирзиеев пригласил президента Трампа совершить официальный визит в Узбекистан, более того, было внесено предложение провести следующий саммит в Самарканде. Глава Узбекистана также выступил со следующим рядом инициатив:

  • учреждение в странах-участницах Секретариата, действующего на ротационной основе;
  • создание Координационного совета по инвестиционной и торговой политике, а также Специального комитета в вопросах полного цикла взаимодействия с критически важными металлами;
  • запуск Фонда "Центральноазиатское инвестиционное партнерство";
  • потенциал и желание развития транспортно-коммуникационных и энергетических коридоров (Азия – Кавказ – Европа);
  • внедрение агротехнологических партнерских технологий в развитии сельского хозяйства Республики;
  • проведение коллективной экспозиции культурного наследия стран Центральной Азии в ключевых музейных пространствах США.
