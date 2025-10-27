Узбекистан предложил стратегии развития диалога между Центральной Азией и США

В Вашингтоне прошла встреча лидеров Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана с американским президентом Дональдом Трампом в формате саммита С5+1, направленного на развитие сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Центральной Азией.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев поблагодарил Белый дом и выразил личную признательность Дональду Трампу за организацию мероприятия, которое последние десять лет показало себя как платформу для развития и укрепления международных торговых, транспортных и энергетических связей – "нынешний саммит открывает новый этап в развитии стратегического диалога между Центральной Азией и США", отмечает официальный сайт главы Узбекистана.
Президент Мирзиеев пригласил президента Трампа совершить официальный визит в Узбекистан, более того, было внесено предложение провести следующий саммит в Самарканде. Глава Узбекистана также выступил со следующим рядом инициатив:
- учреждение в странах-участницах Секретариата, действующего на ротационной основе;
- создание Координационного совета по инвестиционной и торговой политике, а также Специального комитета в вопросах полного цикла взаимодействия с критически важными металлами;
- запуск Фонда "Центральноазиатское инвестиционное партнерство";
- потенциал и желание развития транспортно-коммуникационных и энергетических коридоров (Азия – Кавказ – Европа);
- внедрение агротехнологических партнерских технологий в развитии сельского хозяйства Республики;
- проведение коллективной экспозиции культурного наследия стран Центральной Азии в ключевых музейных пространствах США.