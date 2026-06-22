Стекло армянского производства: кто его покупает и куда поставляют?

Анастасия Жалина

В Армении развивается производство стеклянной продукции, которая используется как на внутреннем рынке, так и поставляется за рубеж. Основными направлениями остаются выпуск стеклянной тары и обработка стекла для строительной отрасли. За 2023–2025 годы экспорт стеклянной тары заметно вырос как в денежном, так и в физическом выражении.

При этом местные предприятия продолжают инвестировать в обновление оборудования и расширение производственных мощностей. В октябре 2026 года в Котайкской области открылся новый завод компании PROFAL по обработке архитектурного стекла. Компания уже поставляет продукцию в США, Канаду, Францию, Великобританию и Саудовскую Аравию и планирует увеличить долю экспорта. Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от спроса на продукцию, реализации инвестиционных проектов и возможностей расширения зарубежных поставок.

Инвестиции в производство стеклянной тары

Одним из производителей стеклянной тары в Армении является компания «Саранист», расположенная в Котайкской области. С 2005 года предприятие выпускает бутылки для вина, коньяка, пива, минеральной воды и соков. В последние годы компания представила несколько инвестиционных проектов, связанных с обновлением оборудования и закупкой сырья. В сентябре 2023 года правительство Армении одобрило предоставление таможенных льгот в рамках проекта по реконструкции стекловаренной печи стоимостью около 880 тыс. долларов. В июле 2024 года предприятие представило проект закупки сырья на сумму около 2,1 млн долларов. Год спустя был одобрен еще один проект аналогичного назначения стоимостью около 9,1 млн долларов. В июле 2026 года «Саранист» представил планы по приобретению нового производственного оборудования примерно на 1,4 млн долларов. Для реализации этого проекта правительство также предусмотрело таможенные льготы.

По данным правительства Армении, на июль 2026 года на предприятии насчитывалось 598 рабочих мест. К 2027 году компания планирует увеличить их количество до 600.

Как меняется экспорт стеклянной тары?

За последние годы Армения заметно увеличила экспорт стеклянной тары. По данным международной торговой статистики UN Comtrade, представленной в базе Всемирного банка WITS, в 2023 году стоимость зарубежных поставок составляла 18,67 млн долларов, а к 2025 году достигла 27,06 млн долларов. При этом выросла не только стоимость экспорта, но и количество поставленной продукции. За период с 2023 по 2025 год физический объем поставок увеличился более чем на 74%, достигнув 61,35 тыс. тонн.

Основным рынком сбыта остается Грузия, на которую в 2025 году приходилось почти 99% стоимости экспорта стеклянной тары из Армении. При этом Армения занимает заметное место и на самом грузинском рынке. По данным грузинской внешнеторговой статистики, в 2025 году она стала вторым крупнейшим поставщиком стеклянной тары в Грузию после России, обеспечив около трети стоимости ее импорта в этой категории. Продукция из Армении также поставляется в Молдавию, Чехию, Канаду, Россию и другие страны, но в значительно меньших объемах.

Таким образом, несмотря на увеличение экспорта, большая часть поставок по-прежнему приходится на грузинский рынок. Расширение географии продаж может снизить эту зависимость и создать дополнительные возможности для внешней торговли стеклянной продукцией.

Новые инвестиции в обработку архитектурного стекла

В октябре 2026 года компания PROFAL расширила свою производственную базу, открыв новый завод по обработке архитектурного стекла. Официальное открытие предприятия состоялось 17 октября. PROFAL занимается производством алюминиевых окон, дверей, фасадных систем и других строительных конструкций. Новый завод должен значительно увеличить возможности компании по обработке стекла. В строительство завода и приобретение оборудования было вложено около 20 млн долларов. В течение следующих двух лет компания планирует инвестировать еще 10 млн долларов.

По данным Министерства экономики Армении, благодаря новому оборудованию производительность обработки стекла планируется увеличить примерно в пять раз — до более чем 40 тыс. квадратных метров в месяц. Это целевой показатель, которого предприятие рассчитывает достичь после выхода на запланированную мощность. Открытие завода уже позволило создать 75 рабочих мест. На следующем этапе компания планирует трудоустроить еще 100 человек.

Зарубежные заказы компании PROFAL

Компания PROFAL занимается экспортом своей продукции с 2013 года. По данным правительства Армении, на октябрь 2026 года около 80% продукции предприятия реализуется на внутреннем рынке, а остальные 20% поставляются за рубеж. Продукция компании используется в различных зарубежных строительных проектах. По словам генерального директора PROFAL Эдгара Аветисяна, предприятие участвовало в строительстве и реконструкции образовательных и военно-морских объектов во Франции, а также жилого комплекса во Флориде, рассчитанного на сильные ураганные нагрузки.

Открытие нового завода по обработке стекла должно позволить компании увеличить объемы зарубежных поставок. Во время открытия предприятия в октябре 2026 года PROFAL заключила два соглашения с иностранными партнерами. Первое предусматривает сотрудничество с французской компанией SAS TERRITOIRE на сумму 30 млн евро. Второй контракт, подписанный с британской компанией Aluvista Systems, предусматривает поставку 20 тыс. квадратных метров дверей и окон. Новые соглашения рассчитаны на расширение сотрудничества с иностранными партнерами и увеличение зарубежных поставок.

Импорт стеклянной тары в Армении

Несмотря на рост экспорта, Армения продолжает закупать значительные объемы стеклянной тары за рубежом. По данным WITS, в 2025 году страна импортировала около 64 тыс. тонн этой продукции на сумму 37,52 млн долларов. Стоимость импорта превысила стоимость экспорта примерно на 10,5 млн долларов. Основным поставщиком стеклянной тары остается Россия, на которую приходится более 80% стоимости зарубежных закупок. Продукция также поступает из Франции, ОАЭ, Китая, Ирана и других стран. Сохранение значительного импорта на фоне роста экспорта показывает, что Армения одновременно выступает поставщиком и покупателем стеклянной тары на международном рынке. В дальнейшем расширение ассортимента местного производства может создать дополнительные возможности для удовлетворения внутреннего спроса.

Государственная поддержка производства

В Армении действуют программы государственной поддержки, которые помогают предприятиям сокращать расходы на приобретение производственного оборудования. Одним из примеров стала компания PROFAL, которая воспользовалась программой субсидирования лизинга при реализации проекта нового завода по обработке стекла. Для приобретения оборудования предприятие заключило семь лизинговых договоров. По их условиям государство компенсирует часть процентных платежей в течение первых трех лет. Общая сумма государственной поддержки составила около 227,3 млн драмов, или примерно 630 тыс. долларов.

Таким образом, компания получила возможность уменьшить расходы на финансирование нового оборудования. Это позволяет направлять больше собственных средств на развитие производства.

Перспективы стекольной промышленности Армении

Дальнейшее развитие стекольной промышленности Армении будет во многом зависеть от расширения рынков сбыта и использования новых производственных мощностей. Для поставщиков стеклянной тары одной из основных задач остается расширение географии экспорта. Это позволит сократить зависимость от грузинского рынка, на который сейчас приходится основная часть зарубежных поставок.

В сфере обработки архитектурного стекла перспективы связаны с новым заводом PROFAL и выполнением соглашений с иностранными партнерами. При этом сохранение значительного импорта стеклянной тары показывает, что возможности для развития местного производства остаются и на внутреннем рынке. В целом дальнейшие результаты будут зависеть от спроса, стоимости производства и способности армянских предприятий укреплять свои позиции как внутри страны, так и за ее пределами.