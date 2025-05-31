США способны в деталях наблюдать за иранской ядерной программой – СМИ

Американская администрация обладает всеми возможностями для пристального наблюдения за ядерной программой Ирана, поведал источник. Ранее сегодня сообщалось, что стороны могут прекратить переговоры по ядерному вопросу.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обладает всем для того, чтобы пристально наблюдать за тем, как функционирует ядерная программа Ирана. Об этом американский источник сообщил телеканалу Al Arabiya.

"Администрация Трампа способна детально наблюдать за иранской ядерной программой"

– источник в США

По его словам, власти США понимают, что ядерная программа Исламской Республики развивается с точки зрения возможностей и знаний.

В апреле-мае состоялось пять раундов ирано-американских вопросов по ядерному вопросу. Последний раунд прошел в столице Италии 23 мая.

Ранее сегодня телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что шестого раунда может и не быть. Он подчеркнул, что новое предложение США противоречит договоренностям, достигнутым на последней встрече. При этом Иран не собирается менять свою позицию в вопросе обогащения урана, уточнил источник.

Космическое давление на Иран

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, США ищут новые углы атаки на иранскую переговорную позицию. "Утечки в СМИ говорят о том, что теперь Вашингтон решил напомнить Тегерану о непреодолимом превосходстве в космосе – о спутниковых системах, которые могут быть использованы (и вполне вероятно используются прямо сейчас) для слежения за любыми наземными действиями на иранских ядерных объектах. С одной стороны это намек, что у Тегерана уже нет никаких секретов – это не совсем так, поскольку заводы глубоко под скалами все-таки из космоса не разглядеть – но перевозки ресурсов и произведенной продукции осуществляются не по подземельям, а значит, вся систематическая активность иранской ядерной программы у американцев как на ладони", – прежде всего сказал он.

"С другой стороны, это напоминание неуступчивому иранскому руководству, что сценарий военного удара по ядерным объектам по-прежнему актуален. Спутники – это инструмент не только слежения, но и наведения на цель дальнобойного оружия, и если Дональд Трамп все же решится на физическое уничтожение ядерных заводов в Иране, американские ракеты полетят по самым точным траекториям. Вводя в непрямой диалог с Тегераном космический аргумент, администрация Трампа усиливает как свое мирное предложение – США уже следят за иранской ядерной программой, дело лишь за допуском американских инспекторов на подземные объекты – так и угрозу решить проблему военным путем. Для Вашингтона это тем более актуально на фоне сведений, что новая встреча может и не состояться после пяти вполне успешных переговорных раундов", – продолжил Андрей Петров.

"США и Иран застряли сейчас на теме обогащения урана. Трамп принципиально настаивает на полном прекращении работ по обогащению урана на иранской территории, а власти Ирана, напротив, требуют отказа американской стороны от такой идеи, указывая на свое право полностью самостоятельно развивать мирную ядерную программу. На этом фоне весьма скандально прозвучал доклад МАГАТЭ, согласно которому за три месяца правления Дональда Трампа Иран нарастил запасы урана, обогащенного до 60%, на треть – до 409 кг. Тегеран, с одной стороны, готовит высокообогащенный уран впрок, на случай, если придется соглашаться на какой-то компромисс по обогащению, а с другой стороны, оказывает такое же психологическое давление на Вашингтон, как тот с намеками на космический аргумент: Иран все ближе к атомной бомбе, и неверные движения администрации Трампа могут спровоцировать его на ее создание", – обратил внимание старший аналитик "Вестника Кавказа".

"В такой ситуации Вашингтону приходится постоянно искать, с какой еще стороны продавить Тегеран на уступки по ядерной программе. Как бы ни угрожали США Ирану, реальная война им не нужна – и потому, что Дональд Трамп хочет отыгрывать роль миротворца, и потому, что положение дел на Ближнем Востоке станет совсем неуправляемым. Но и тупик на переговорах недопустим: администрации Трампа необходимо, чтобы ядерная сделка была заключена в как можно более короткие сроки, потому что ей требуются внешнеполитические успехи. При этом сам же Белый дом ставит настолько жесткие условия иранской стороне, что та на них попросту не может согласиться, не теряя лица. США сами же создали безвыходное положение и вынуждены делать вид, что добиваются успеха, при том что безуспешность политики Трампа становится все очевиднее. Поэтому и идут уже в ход намеки на использование американских спутников против иранских ядерных объектов", - заключил Андрей Петров.