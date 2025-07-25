Сирия укрепляет контакты с Москвой

Два сирийских министра - главы МИД и Минобороны - прибыли сегодня в Россию. Дамаск нуждается в поддержке Москвы и может в обмен на нее сохранить российские военные базы.

После переворота 8 декабря в Дамаске в зарубежных СМИ множились слухи о конце российского влияния в Сирии. Раз уж Башар Асад ушел, а его главным союзником была Россия, то и военные базы РФ будут эвакуированы, утверждали они.

Спустя полгода Россия не только не потеряла Сирию, но и установила прагматичные связи с новым руководством во главе с Ахмедом Аш-Шараа.

Еще в конце января в Дамаск прибыла российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым и спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым. На встрече с Аш-Шараа, которая, по словам Богданова, была "традиционно дружественного характера", они договорились сохранить двусторонние связи. Россия заявила о готовности видеть в Кремле нового президента Сирии, Дамаск не давит на Москву по теме российских военных баз, а в одном из первых интервью Аш-Шараа допустил возможность их сохранения "при правильном подходе". "Россия является второй по мощи страной в мире и имеет огромное значение" для Сирии, говорил он в другом интервью.

Диалог двух стран с декабря 2024 года не прерывался. Их логичным продолжением стал сегодняшний визит главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани в Москву. На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым он выразил заинтересованность в сотрудничестве.

"Сегодня мы представляем новую Сирию и, конечно же, заинтересованы в установлении корректного взаимодействия и отношений между нашими странами, которые будут основаны на сотрудничестве и взаимном уважении"

- аш-Шибани

Одной из самых бесспорных точек опоры современных российско-сирийских отношений является территориальная целостность и суверенитет Сирии. Москва поддерживала их как при Асаде, так и при Аш-Шараа. Аш-Шибани сказал: власти Сирии "заинтересованы в том, чтобы Россия была с нами на этом пути". Сирийский министр напомнил также об историческом характере отношений двух стран.

Со своей стороны, Лавров обратил внимание на "дружеские отношения" между странами.

Для нас Сирия, мы это сегодня в очередной раз подтвердили, и партнеры это признают, является добрым другом и в арабском мире, и на глобальной арене

- глава МИД РФ

Лавров выразил надежду на то, что переходные власти в Сирии справятся с текущими вызовами. Министр имеет в виду противостояние Дамаска с друзами и алавитами, а также проблемы с Израилем на юге. Для Аш-Шараа очень ценна поддержка Москвы, особенно в вопросе Израиля.

Важный вопрос с точки зрения правительства Аш-Шараа - восстановление Сирии. США и ЕС хоть и сняли частично санкции, но заниматься реконструкцией жилья, дорог, больниц и школ в Дамаске, Алеппо и Хомсе не торопятся. Саудиты готовы платить, а турецкие подряды работать. Помощь России лишней не будет. На переговорах с аш-Шибани Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать в "постконфликтном восстановлении" Сирии.

В обмен на политическую поддержку, сдерживание Израиля и помощь в восстановлении Дамаск мог бы сохранить военные базы России. В день переговоров двух глав МИД заместитель Лаврова Сергей Вершинин сообщил, что контакты по поводу военного присутствия России, направленного в том числе на "обеспечение безопасности наших людей", с властями Сирии "продолжаются". По словам Вершинина, базы в Латакии и Тартусе остаются фактором стабильности и могут повысить эффективность оказания гуманитарной помощи населению.

Как бы предваряя активный диалог Дамаска и Москвы о военных базах РФ, в Россию пожаловал и второй высокопоставленный гость из арабской страны, министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра. Информации о сути беседы с российским коллегой Андреем Белоусовым мало. SANA говорит об обсуждении "ряда общих вопросов". Но даже без инсайдов ясно, что среди главных тем - судьба российских баз. Учитывая прежние заявления Аш-Шараа о России, его стремление к многовекторной внешней политике и отсутствие решения вопросов внутриполитической стабильности и безопасности на границе с Израилем, Дамаск не будет торопиться избавляться от российских пилотов и моряков на Хмеймиме и в Тартусе.

Следующим ключевым этапом новых российско-сирийских отношений станет 15 октября. В этот день наряду с лидерами других арабских стран в Москву впервые приедет Ахмед Аш-Шараа и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лавров выразил надежду на то, что новый лидер Сирии сможет принять участие в саммите Россия-Лига Арабских Государств.