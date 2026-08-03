Сангачальский терминал: переход с газа на электричество

Анастасия Жалина

Сангачальский терминал, один из крупнейших нефтегазовых объектов Азербайджана, переводят на электроснабжение из национальной сети. Проект стоимостью $230 млн предусматривает постепенный отказ от семи газовых турбин, которые сейчас обеспечивают терминал электричеством.

Переход позволит сократить расход природного газа на производство электроэнергии и направлять высвободившиеся объемы на экспорт.

Какую роль играет Сангачальский терминал?

Сангачальский терминал расположен примерно в 55 км к югу от Баку. Это один из основных объектов нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана, через который проходят нефть и газ, добываемые на месторождениях в Каспийском море. На терминал поступают нефть и попутный газ с месторождений «Азери — Чираг — Гюнешли», а также природный газ и конденсат с месторождения «Шах-Дениз». Здесь продукция проходит необходимую обработку и подготовку к дальнейшей транспортировке.

Нефть и конденсат направляются на экспорт, преимущественно по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Газ транспортируется по Южно-Кавказскому газопроводу, включая систему его расширения, а также по трубопроводам, соединяющим терминал с газораспределительной сетью «Азеригаз».

По данным bp, мощность технологических систем Сангачальского терминала составляет до 1,2 млн баррелей нефти и конденсата в сутки, а также около 81 млн стандартных кубометров газа с месторождения «Шах-Дениз». Общая мощность по переработке и экспорту газа с учетом попутного газа «Азери — Чираг — Гюнешли» достигает примерно 100 млн стандартных кубометров в сутки.

Работа такого комплекса требует постоянного электроснабжения. Электричество необходимо для насосов, компрессоров, систем управления, контроля безопасности и другого оборудования. Для обеспечения этих потребностей на терминале используются семь газовых турбин, которые вырабатывают электроэнергию за счет сжигания природного газа.

Электричество вместо газовых турбин

Проект электрификации Сангачальского терминала получил название Sangachal Terminal Electrification, или STEL. Окончательное инвестиционное решение по нему было принято 2 июня 2025 года. Проект одобрили инвесторы терминала, включая bp, SOCAR и других международных участников нефтегазовых проектов Азербайджана. Оператором проекта выступает bp. Основная задача STEL — подключить производственный комплекс к национальной энергосети, которой управляет компания AzerEnerji. Для этого предусмотрено строительство новых объектов электрической инфраструктуры как внутри терминала, так и за его пределами.

После перехода на сетевое электроснабжение семь действующих газовых турбин будут поэтапно выведены из эксплуатации. Одним из основных экономических результатов станет уменьшение расхода природного газа на собственные нужды предприятия. Вместо того чтобы использовать газ для производства электричества, терминал сможет получать необходимую энергию из общей сети. При этом высвободившиеся объемы топлива предполагается направлять на экспорт.

Таким образом, проект позволит изменить структуру энергопотребления терминала и увеличить объем природного газа, доступного для экспорта.

Как терминал подключают к электросети Азербайджана?

Для подключения Сангачальского терминала к национальной электросети компания AzerEnerji построила подстанцию «Ени Сангачал» напряжением 220/110/10 кВ. Ее открытие состоялось 3 августа 2026 года. Подстанцию соединили с энергосистемой четырьмя линиями электропередачи общей протяженностью 111 км. От нее к терминалу проложили еще пять линий общей протяженностью 25 км. В дальнейшем предусмотрено строительство двух дополнительных линий.

Для надежного электроснабжения подстанция подключена к трем независимым источникам: электростанциям «Джануб» и «Гобу», а также подстанции «Абшерон». Новая инфраструктура предназначена для снабжения электричеством Сангачальского терминала и Шахденизской компрессорной станции. По оценкам AzerEnerji, после подключения обоих объектов их совокупная годовая потребность в электроэнергии будет превышать 1 млрд кВт/ч. Ввод подстанции «Ени Сангачал» создал необходимые условия для поэтапного перехода терминала на электроснабжение из национальной сети.

Солнечная энергия для Сангачальского терминала

Электрификация терминала связана со строительством солнечной электростанции «Шафаг» в Джебраильском районе Азербайджана. Ее мощность составит 240 МВт, а стоимость проекта оценивается примерно в $200 млн. Завершить строительство планируется к середине 2027 года. В проекте участвуют bp, SOCAR Green, Азербайджанский фонд развития бизнеса и венгерская компания MVM. О приобретении MVM доли в проекте было объявлено в феврале 2026 года. По расчетам Министерства энергетики Азербайджана, станция будет производить около 500 млн кВт/ч электроэнергии ежегодно. Этот объем соответствует годовой потребности Сангачальского терминала.

Для электроснабжения терминала предусмотрен механизм виртуальной передачи электроэнергии. Электричество, выработанное станцией «Шафаг», будет поступать в национальную энергосистему в Джебраильском районе. В свою очередь, компания AzerEnerji будет поставлять на Сангачальский терминал эквивалентный объем электроэнергии через общую сеть. Таким образом, между солнечной станцией и терминалом не потребуется строить отдельную линию электропередачи. Для подключения «Шафаг» к национальной энергосистеме в мае 2026 года в Джебраильском районе открыли одноименную подстанцию.

Техническое оснащение новой системы

Переход на электроснабжение из национальной сети требует установки нового оборудования на Сангачальском терминале. В июле 2025 года международная технологическая компания ABB получила контракт на поставку и интеграцию четырех синхронных компенсаторов. Это оборудование поможет поддерживать стабильное напряжение и надежную работу электросети после отказа от газовых турбин. Компания также внедрит систему управления для контроля работы нового оборудования. В инженерной части проекта участвует совместное предприятие SOCAR-KBR, созданное азербайджанской SOCAR и американской KBR. Оно отвечает за детальное инженерное проектирование и закупочные услуги в рамках электрификации терминала.

Экономические и экологические преимущества

Одним из основных экономических результатов электрификации Сангачальского терминала станет сокращение потребления природного газа. По оценкам компании AzerEnerji, отказ от собственных газовых турбин позволит ежегодно экономить 120–150 млн кубометров природного газа, который можно будет направлять на экспорт.

Проект также предусматривает сокращение выбросов углекислого газа. Ожидается, что переход терминала на новую систему электроснабжения с использованием солнечной энергии позволит ежегодно сокращать выбросы CO₂ от операций bp в Каспийском регионе на 260–330 тыс. тонн. По прогнозам bp, совместная реализация проектов электрификации терминала и солнечной электростанции «Шафаг» позволит сократить эксплуатационные выбросы самого терминала примерно на 50%.

Планы по завершению электрификации

Проект STEL предусматривает два этапа реализации. Первый планируется завершить к середине 2027 года, второй — к концу 2028 года. Дальнейшие работы связаны с подключением оборудования Сангачальского терминала к национальной электросети и постепенным выводом из эксплуатации действующих газовых турбин. Часть необходимой электросетевой инфраструктуры уже введена в эксплуатацию. Следующим важным этапом станет завершение работ на самом терминале и перевод его производственных систем на новое энергоснабжение.

Реализация проекта позволит Сангачальскому терминалу перейти от собственной газовой генерации к использованию национальной электросети. Это станет одним из примеров изменения системы энергоснабжения крупных промышленных объектов Азербайджана.