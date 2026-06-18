Саммит G7 в Эвиане: между давлением на Россию и поиском диалога

Саммит "Большой семерки" во французском Эвиане обозначил сразу несколько ключевых линий напряжения — вокруг Украины, России, Ирана.

Центральным сюжетом встречи лидеров США и европейский стран в формате G7 во Франции стала Украина. Изначально Дональд Трамп игнорировал приехавшего в Эвиан Владимира Зеленского, но в результате посредничества Эммануэля Макрона их встреча все же состоялась. На ней Зеленский вместе с Макроном пытался убедить Трампа в том, что якобы перевес в украинском конфликте сейчас на стороне Киева.

Совместное заявление G7 оказалось более антироссийским, чем ожидалось. Страны подтвердили "непоколебимую поддержку" Украине, а также выразили готовность к дальнейшему усилению санкционного давления на Россию. Более того, в документе зафиксированы планы расширения военной помощи Киеву и отмечен "новый импульс" украинских действий на фронте. Таким образом, саммит в Эвиане продемонстрировал временную консолидацию западного лагеря вокруг украинского вопроса, несмотря на ранее существовавшие разногласия, прежде всего со стороны США.

Особую роль в этом, как пишут СМИ, сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший не только как хозяин саммита, но и как главный медиатор между Европой и США. Именно он, по оценкам европейских дипломатов, сумел выстроить стратегию взаимодействия с Трампом, учитывая особенности его политического стиля. Макрон откровенно льстил Трампу, ради него сдвинул саммит на один день, чтобы американец смог отпраздновать свое 80-летие и провести бои UFС в Белом доме.

Французский президент дал роскошный ужин в Версале с икрой и лобстерами. Тем вечером Макрон, канадский премьер Марк Карни и остальные европейские лидеры отчаянно убеждали Трампа, что Зеленский побеждает. Европейцы записали в свой актив то, что США поддержали новые санкции против России и подписались под "непоколебимой поддержкой" Киева.

В качестве ответного реверанса лидеры ЕС в совместном заявлении трижды похвалили Трампа за его мирную сделку с Ираном. Однако без Европы довести иранское соглашение до ума у США не получится, уверено издание Politico. Во-первых, для разминирования Ормузского пролива нужны европейские тральщики. Во-вторых, на втором этапе сделки, где США и Иран будут обсуждать новую ядерную сделку, потребуется участие ЕС, так же, как и в СВПД 2015 года. Европейцы - главная опора санкционного режима Трампа против Исламской Республики.

США и Европа нашли еще одну точку опоры своего хрупкого единства - Китай. Они сделали совместное заявление о критических минералах и договорились уменьшить зависимость от китайских редкоземов до 2030 года.

Однако, несмотря на всю эйфорию, эффект Макрона может оказаться краткосрочным. У Трампа настроение меняется быстро, и нет гарантии, что его новый телефонный звонок в Кремль не поменяет мнение главы Белого дома. Кроме того, Трамп не успел обсудить Гренландию, а в этой теме его мнение осталось прежним: остров должен стать 51 штатом США.

Несмотря на попытки склонить США на свою сторону и усилить давление на Россию, в ЕС продолжает набирать обороты другая тенденция — осторожный поиск каналов диалога с Москвой. По данным европейских СМИ, большинство стран ЕС поддерживают идею установления дипломатических контактов с Россией. Предполагается, что такую миссию может взять на себя глава Европейского совета Антониу Кошта. Эта линия уже вызвала серьезные разногласия внутри Евросоюза: Франция, Германия и ряд североевропейских стран считают момент для переговоров неподходящим.

Москва отреагировала на итоги встречи G7 в Эвиане критически. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что европейские лидеры пытались "накачать вредными идеями" Дональда Трампа, подчеркнув, что подобное влияние не отвечает интересам урегулирования. При этом в Кремле не исключают сохранения прямых контактов с американской администрацией, что оставляет пространство для дипломатических маневров.

В стране, которая остается одним из главных посредников по Украине, не теряют надежды на организацию новых встреч по урегулированию конфликта. Глава МИД Турции Хакан Фидан приехал в Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Ушаков после встречи подтвердили готовность Стамбула предоставить свою площадку для переговоров по Украине. "Вы знаете, что несколько раундов переговоров уже состоялось. И вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию — это было подтверждено", — отметил помощник Путина на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани.

Эвианский саммит зафиксировал важный парадокс: с одной стороны — усиление санкционного и военного давления Запада на РФ, с другой — постепенное осознание необходимости политического диалога с Москвой. Эти две линии пока не сходятся и все чаще существуют параллельно друг другу.