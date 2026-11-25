Министр обороны Турции Яшар Гюлер 30 ноября встретится в США с главой Пентагона Питом Хегсетом. Ключевая тема - исполнение сделки по F-35.

Турецкая повестка визита Гюлера в США

Несмотря на дружественные отношения президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, между странами остается ряд неурегулированных вопросов. Главный из них - антитурецкие санкции, введенные Вашингтоном в 2020 году по закону CAATSA после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Ограничения затрагивают Главное управление оборонной промышленности Турции и связанных с ним лиц, а также затрудняют закупки американских вооружений и технологий.

Как часть санкций США исключили Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон объяснил это опасениями, что российские системы ПВО будут собирать данные о стелс-технологиях и возможностях американских истребителей. Тем не менее, Анкара по-прежнему рассчитывает на покупку 40 единиц F-35 и на снятие санкций. Обсуждается передача Турции шести ранее оплаченных истребителей.

Яшар Гюлер проведет в США четыре дня, с 30 ноября по 3 декабря. Помимо встречи с Хегсетом, он планирует провести ряд переговоров с американским руководством, на которых турецкая сторона выдвигает вопросы двусторонней безопасности, оборонной промышленности и условий, при которых Вашингтон мог бы снять хотя бы часть ограничений.

Проблема Конгресса

Администрация Дональда Трампа проявляет интерес к нормализации американо-турецких отношений в военно-технической сфере. Летом 2026 года, особенно на саммите НАТО в Анкаре, президент США допускал обсуждение продажи Турции F-35 и снятия санкций. Однако CAATSA по-прежнему запрещает передачу Турции этих истребителей.

Даже при желании Белого дома одного решения Трампа здесь недостаточно. Для отмены санкций или изменения ограничений по F-35 потребуется поддержка Конгресса, а после смены его состава демократы получат больше возможностей блокировать компромиссы, на которые идет Администрация Трампа со своими внешнеполитическими партнерами.

Поэтому визит Гюлера происходит именно сейчас: Турции нужно успеть добиться продвижения по сделке F-35 до 3 января 2027 года, когда начнет работу новый состав Конгресса США с демократическим большинством. В ближайший месяц с небольшим республиканцы сохранят контроль над Конгрессом, а Трамп - рычаги влияния на американскую повестку. После этого внести изменения в закон о санкциях будет практически невозможно.

Что делать с С-400?

Ключевой вопрос в отмене санкций США, пока республиканцы сохраняют большинство, - в том, что делать с системами С-400, все еще дислоцированными в Турции. Даже при поддержке Трампа возвращение Анкары в программу F-35 невозможно без отказа от С-400.

Анкара отрицает планы продать или передать российские комплексы третьей стороне, при этом в СМИ сообщали о потенциальной сделке с ОАЭ или Катаром. Турецкие официальные лица заявляли, что переговоры Турции, США и России по С-400 "продвинулись", не раскрывая деталей. Вероятно, стороны ищут формулу, которая удовлетворила бы американские требования без публичного отказа Анкары от уже купленного оружия.

Но даже вывоз С-400 может оказаться недостаточным. Часть американских законодателей требует не технической перестановки комплексов, а надежных гарантий, что они не будут использованы вновь и не получат доступа к чувствительной информации о F-35.

Рычаги нового Конгресса

Для Турции новый Конгресс США означает получение ее противниками конкретных инструментов влияния на американо-турецкие отношения. Демократические руководители профильных комитетов смогут тщательнее контролировать экспортные лицензии, санкционные решения и любые исключения из действующих запретов.

В июле 18 членов Конгресса выступили против возвращения Турции в программу F-35, ссылаясь на CAATSA и закон о национальной обороне. Это показывает, что даже законодатели, открытые к диалогу с Анкарой, считают, что уступки не должны предшествовать реальному решению проблемы С-400.

При этом позиция Конгресса не монолитна. Некоторые сенаторы допускали возвращение Турции к F-35 при условии устранения рисков утечки технологий истребителя через российскую систему ПВО.

Кроме темы истребителей, демократы смогут более активно влиять на новые поставки моторов для турецких истребителей пятого поколения KAAN.

Помимо вопроса о военно-техническом сотрудничестве, демократы могут повлиять на весь фон двусторонних связей. Известно, что они больше "заботятся" о правах человека, демократии, правах меньшинств, так что с 3 января Конгресс громче прежнего будет критиковать внутреннюю политику Реджепа Тайипа Эрдогана.

Что может произойти дальше?

В лучшем случае Яшар Гюлер может рассчитывать на договоренность с Питом Хегсетом о тех или иных мерах мониторинга сохраняющихся у Турции систем С-400. Взамен США могут частично снять санкции и передать несколько F-35. Однако решить этот вопрос в оставшийся месяц весьма непросто. Поэтому вероятнее всего, что статус-кво сохранится.

Отдельно нужно сказать о влиянии Израиля. Биньямин Нетаньяху, пока остающийся формально премьером, делает все, чтобы Турция не получила американские истребители, в связи с чем не стоит недооценивать израильский фактор в этой теме.

Встреча Гюлера и Хегсета вполне может стать финальной точкой в решении вопроса о F-35. Либо Анкара получит обещанные самолеты, либо вопрос будет отложен в долгий ящик. Не факт, что после следующих выборов в Конгресс, где шансы у демократов сохранить большинство вполне солидные, вопрос будет решен в пользу Анкары.

При этом в рамках тех полномочий, которые остаются у Трампа в следующие два года, Турция и США будут сотрудничать там, где у них получается, и вряд ли враждебный Эрдогану Конгресс сможет испортить его отношения с Трампом.