Признает ли Турция абхазские паспорта?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Более трети депутатов Великого национального собрания Турции выступили за признание официальными всех документов, в том числе паспортов, выданных абхазским гражданам на территории Абхазии. Депутаты-оппозиционеры также предложили установить прямое авиа- и морское сообщение с Абхазией.

Исполнительная власть Турции, администрация президента Эрдогана, пока не комментировали этот призыв, но инициатива турецких парламентариев прозвучала столь значимо, что может свидетельствовать о приближении важнейших изменений в политике Анкары в отношении западной части Южного Кавказа.

Кто выступает за признание абхазских паспортов?

За радикальное изменение позиции Турции по абхазскому вопросу выступило 10 парламентских партий, представляющих наиболее влиятельные оппозиционные силы:

Новая партия – крупнейшая оппозиционной фракция в законодательном органе Хорошая партия Новый путь Партия демократии и прогресса Партия повторного благоденствия Партия будущего Партия равенства и демократии народов Демократическая партия Рабочая партия Турции Партия труда.

В совокупности это 206 депутатов в 600-местного законодательного органа, то есть больше трети всех депутатов.

Брифинг депутатов в здании Великого Национального собрания стал кульминацией широкого общественного движения, проходившего в стране под слоганом «Прекратим изоляцию Абхазии», в которой приняли участие влиятельные неправительственные организации, представители абхазский и черкесской диаспор, известные общественные деятели и работники искусства.

Чего добиваются турецкие парламентарии?

Авторы декларации, зачитанной на брифинге в Анкаре, уверены, что политика изоляции Абхазии нарушает фундаментальное право абхазов на свободу передвижения, получения образования и медицинской помощи. Поэтому они считают необходимым:

признать абхазские паспорта и другие документы действительными на всей территории Турции

рассмотреть вопрос о начале прямых авиарейсов из турецких городов в Сухум, куда уже летают российские авиакомпании

установить прямое паромное сообщение между Стамбулом и городами черноморского побережья Восточной Турции с абхазскими портами Сухум и Очамчира.

Что связывает Абхазию и Турцию?

В заявлении парламентариев говорится:

Абхазия граничит с Турцией по Черному морю

У Абхазии с Турцией совместная история, после событий Кавказской войны XIX века в Турции живут сотни тысяч абхазских махаджиров. Число абхазов, живущих в Турции, превышает население Абхазии. Но без прямого авиа- и морского сообщения взаимодействие между диаспорой и исторической родиной затруднено.

Визиты граждан Турции абхазской национальности в Абхазию связаны с множеством проблем. Прямое транспортное сообщение и признание документов поможет их решить или хотя бы облегчить.

Как осуществить инициативу?

Технически это нетрудно: турецкое правительство могло бы выделить небольшую часть своего громадного паромного флота для регулярных пассажирских перевозок через Черное море.

Из восточной части Турции до Абхазии на пароме можно добраться за 12-14 часов, а самолет мог бы долететь из Стамбула до Сухума за полтора часа.

Для признания действительными паспортов граждан Абхазии на территории Турции достаточно указа президента, решения правительства, постановления МИД или пограничного ведомства.

Реакция Грузии

Тбилиси пока никак не прокомментировал план турецкой оппозиции, осуществление которого означало бы частичное признание государственного суверенитета Абхазии или, во всяком случае, первые шаги в этом направлении. Анкара признает территориальную целостность Грузии и считает Абхазию неотъемлемой частью грузинского государства. Такие формулировки содержатся в многочисленных документах, оформленных Грузией и Турцией за последние 34 года после того как Грузия обрела независимость и международную субъектность.

Реакция Абхазии

МИД Абхазии уже приветствовал инициативу, сделав акцент не только на ее гуманитарной составляющей как осуществлении фундаментального права человека на свободу передвижения, но и в качестве расширения международного признания Абхазии.

Мнение экспертов

Лидер партии «Европейские демократы» Паата Давитая в беседе с «Вестником Кавказа» исключил возможность признания Анкарой абхазских паспортов, установления транспортного сообщения между Турцией и Абхазией, а тем более признания независимости Абхазии властями Турции. Тем не менее он считает произошедшее в турецком парламенте жестов, требующим особого внимания:

Инициатива исходит от кругов, близких к абхазской диаспоре. Однако важно учесть, что они сумели привлечь к своей акции значительную часть турецких депутатов. Попытки подобного рода были и раньше, правда, не такого масштаба, но Тбилиси удавалось их немедленно купировать как в экономической, транспортной так и в торговой сфере. Турецкий бизнес очень активен и успешен в Грузии и портить отношения с грузинскими властями ему не выгодно.

Какие отношения между Турцией и Абхазией?

В Стамбуле находится полпредство Абхазии в Турецкой республике, но оно не имеет официального дипломатического статуса, хотя постоянно выступает с заявлениями.

Абхазские дипломаты, пусть даже в частном порядке, нередко встречаются с турецкими депутатами, не говоря уже о представителях общественных и деловых кругов.

В Абхазии работает несколько турецких фирм по добыче и вывозу угля с рудников города Ткваречли через Очамчирский и Сухумский порты.

Турецкие рыболовные компании ведут промысел в абхазской морской акватории.

Однако объем торговли Абхазии с Турцией невелик и несравним с взаимодействием Абхазии с Россией.