Россия назвала условия для ядерного диалога с США

Москва готова вернуться к обсуждению контроля над вооружениями только после нормализации двусторонних отношений с Вашингтоном и при уважении американской стороной российских интересов в сфере безопасности, заявил постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов.

Российский постоянный представитель при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал о перспективах нового соглашения по стратегической стабильности.

По словам дипломата, взаимодействие с американскими коллегами возможно исключительно при устранении накопившихся противоречий и раздражителей.

Постпред РФ отметил, что Москва полностью осознает свою роль в поддержании глобальной безопасности. При этом российская сторона воспринимает как объективную реальность истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также отказ Вашингтона добровольно соблюдать его лимиты еще один год.

"Не разделяем доводы США о некоей вредности ДСНВ (Договора о стратегических наступательных вооружениях) для их национальной безопасности, однако оставляем это на совести наших американских коллег"

- Геннадий Гатилов

Американская сторона сейчас настаивает на многостороннем формате переговоров. Постпред РФ предупредил, что при таком развитии событий Россия потребует обязательного участия Великобритании и Франции как ключевых союзников США по Североатлантическому альянсу, обладающих существенным ядерным потенциалом.

"В правоте нашего подхода нас укрепляют планы этих стран по количественному увеличению национальных ядерных арсеналов"

- Геннадий Гатилов

Он также указал на намерения Франции расширить географию совместных ядерных миссий, констатировав, что на данный момент политических и стратегических условий для запуска диалога просто нет, пишет газета "Известия".

Чего ожидает Россия от США?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал российский и американский подходы к теме взаимного ограничения ядерных арсеналов в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"Срок Договора СНВ-III истек почти два месяца назад, и первое, чего ожидает Россия – это само по себе решение США о необходимости официально продлить этот договор. Ожидать быстрых подвижек с американской стороны пока не приходится, поскольку США явно завязли в очень серьезной ситуации в Иране, уже вырисовываются перспективы длительной военной кампании. Есть сигналы, что США сейчас выходят на Россию в первую очередь с запросом оказать влияние на Иран и подтолкнуть его к мирному урегулированию. Россия, получив этот запрос, выбирает реакцию на него в соответствии со своими национальными интересами", - прежде всего сказал он.

"Поэтому закономерно, что Москва именно сейчас предлагает Вашингтону вернуться к вопросу о стратегической стабильности и проблеме ограничения гонки стратегических вооружений, чтобы не допустить игры без правил – это важный приоритет внешнеполитической деятельности РФ. Россия готова содействовать США, но только с учетом взаимных интересов. Сейчас мы видим, как происходит своего рода зондирование возможностей диалога по теме СНВ. Консультации между представителями Министерства обороны России и Пентагона ведутся, однако, на мой взгляд, пока что дальше этих консультаций американцы не готовы пойти", - отметил Владимир Васильев.

На что готовы США?

Американист пояснил, что Администрация Трампа всерьез настроена на расширение числа участников нового ДСНВ, в связи с чем переговоров только с Россией ей недостаточно. "Американцы видят новый договор об ограничении стратегических вооружений только как многостороннее соглашение. С их точки зрения, эпоха двусторонних соглашений, какие заключались во времена СССР, ушла, и теперь имеет смысл говорить о правилах сокращения ядерных арсеналов, которые применяются ко многим игрокам, а не только к Москве и Вашингтону. Во всяком случае, так будет при Администрации Трампа", - сообщил он.

"Такой подход говорит скорее о том, что тема СНВ останется в подвешенном состоянии в ближайшие годы, так как возможность трансформации настолько серьезных двухсторонних договоров в трехсторонние — дело очень туманное. Китай по вполне понятным причинам отказывается и будет дальше отказываться от каких-то переговоров, тем более в многостороннем формате относительно ограничения своих стратегических вооружений. У Пекина нет мотивов, чтобы как-либо связывать себя новыми обязательствами в сфере ядерного оружия", - добавил политолог.

"Важный момент состоит в том, что прежде все заключавшиеся соглашения были в традиционном формате, когда геополитическая обстановка практически не принималась в расчет. Тогда переговоры велись по количественному ограничению стратегических систем вооружения, которые были мало связаны с геополитикой. На сегодняшний день геополитический фактор приобретает все большее значение. Поэтому у США появляется дополнительный мотив отказаться от продления двусторонних обязательств с Россией по контролю за ядерными вооружениями", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Вполне возможно, что Россия потому и предлагает вернуться к переговорам по СНВ, что нам традиционный двусторонний формат выгоден сам по себе – именно из-за того, как он не принимает во внимание изменившуюся геополитическую ситуацию. На этом можно поставить точку, так как Администрация Трампа будет требовать учета изменений геополитической расстановки сил в любых новых договорах. Остается ждать, какой будет реакция американской стороны – с пониманием, что многие предыдущие сигналы Москвы в Вашингтоне оставляли без внимания в связи с занятостью ближневосточной проблематикой", - предложил эксперт.

Иранский фактор

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН указал на существенное влияние иранской войны на всю дальнейшую внешнюю политику Администрации Трампа. "Если США завершат войну с достижением своих целей, то они укрепят свои позиции на Ближнем Востоке с очень серьезными последствиями, вплоть до размещения в регионе ракет среднего радиуса действия. В таком случае договор о стратегических вооружениях между Москвой и Вашингтоном им будет не нужен. Если же война закончится провалом США и произойдет резкое ослабление американских геополитических позиций в регионе, возможен курс на новую гонку вооружений", - ожидает американист.

"Так или иначе, без участия Китая новый ДСНВ Администрации Трампа не интересен. Она уже неоднократно повторяла, что двусторонние соглашения с Россией не удовлетворяют американским интересам и необходимо присоединение к договору КНР", - заключил Владимир Васильев.