Диалог держит удар: США и Иран ведут переговоры, несмотря на новые атаки

По сообщениям СМИ, США и Иран продолжают вести переговоры о соглашении, несмотря на резкое обострение конфликта и взаимные военные удары на Ближнем Востоке.

На фоне продолжающихся взаимных военных ударов на Ближнем Востоке переговоры о достижении соглашения между США и Ираном не останавливаются. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.

​Отмечается, что обсуждения продолжаются, несмотря на удары США по Ирану и иранские удары по объектам США на Ближнем Востоке.

​В среду американский президент Дональд Трамп обвинил Исламскую Республику в затягивании переговорного процесса и заявил, что Белый дом намерен осуществить масштабную атаку.

Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало наносить удары по территории Ирана. Позднее Трамп добавил, что страна будет разбомблена, если руководство не согласится на сделку.

​Иран в ответ атаковал 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на авиабазах Али ас-Салем и Ахмад-аль-Джабер в Кувейте, следует из заявления пресс-службы Корсуса стражей исламской революции (КСИР).

Почему США возобновили удары по Ирану?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что обмен военными ударами с Ираном превратился для Администрации Трампа в способ отвлечения от внутренних американских проблем, а диалог с Исламской Республикой – в инструмент давления на Израиль. По этой причине Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, даже когда атакует иранские военные объекты.

"Накануне американское Бюро трудовой статистики опубликовало данные об инфляции в США, и в годовом исчислении она достигла 4,2% – это самый высокий показатель за три года. Между тем именно рост инфляции становится сегодня по существу политическим приговором для Администрации Трамп, ведь именно по этому показателю американская общественность оценивает эффективность всей политики президента Дональда Трампа на Ближнем и Среднем Востоке. Если пошло значительное повышение цен, усиливается ощущение, что надо потуже затягивать пояса, а это для американцев неприемлемо. Так уже бывало, например, во время иракской войны, когда политическая судьба администрации оказалась предрешена ростом инфляции. Можно быть уверенными, что выборы в Палату представителей республиканцы проиграют", - прежде всего сказал он.

"В этих условиях первое, что делает Трамп, – это старается показать, насколько решительно он способен себя вести. Проявляет решительность он именно в отношении Ирана: "Я веду войну против вселенского зла, а вы мне ставите палки в колеса". Ему нужна новая эскалация в иранском конфликте именно сейчас, чтобы выставить его личных противников противниками США. То есть сейчас Дональд Трамп удваивает ставки, чтобы отразить критику в свой адрес и занять людей иранской темой", - продолжил Владимир Васильев.

"Есть еще один момент: стали проседать американские макроэкономические показатели. На фоне сообщения об инфляции идет статистика о падении деловой активности в США. Не исключено, что Трамп хочет задействовать фактор военных расходов для стимулирования развития экономики: военно-промышленный комплекс получает новые заказы и за счет производства вооружений обеспечиваются удобоваримые темпы экономического роста", - добавил американист.

"Есть и стратегический фактор. Администрация Трампа в начале лета, спустя два месяца после введения перемирия с Ираном, оказалась перед выбором из двух вариантов: или быстро заключить какое-то мирное соглашение, или возобновлять боевые действия. Затягивание нынешнего периода "ни мира, ни войны" приведет только к еще большему росту инфляции в США, надо что-то делать. При этом сделку быстро получится заключить только на невыгодных для Белого дома условиях. Иранское руководство прекрасно видит, какова ситуация в США, и понимает, что время на его стороне, надо держаться и не отступать от своих позиций. Но и воевать американцам тоже крайне неудобно. Поэтому сейчас мы наблюдаем, как конфликт вновь выходит из-под контроля Трампа, и он вынужден реагировать по ситуации и без четкого плана. Президент США попросту не знает, что делать с Ираном дальше, и элементы паники в Белом доме уже просматриваются", - сообщил Владимир Васильев.

Почему США сохраняют диалог с Ираном?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН подчеркнул, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном нужно анализировать с учетом непрямого присутствия на них третьей стороны – Израиля. "На мой взгляд, все, что происходит сегодня на Ближнем и Среднем Востоке – это уже не составляющие военного конфликта США с Ираном, а элементы сложной геополитической игры между США и Израилем. Иран здесь выступает разменной картой, и Тель-Авив использует ее для спора с Вашингтоном о том, кто теперь является ведущим в их тандеме в регионе", - отметил он.

"Долгосрочная политика Израиля на сегодняшний день состоит в том, чтобы через мощный стратегический удар по Ирану изменить весь баланс сил на Ближнем и Среднем Востоке в свою пользу. Действительно, есть потенциал для перемен, открывающих Тель-Авиву путь к реализации своей программы по расширению израильских территорий. Между тем для Дональда Трампа принципиально важно избежать формирования впечатления, что его администрация таскает каштаны из огня для другого государства. В американской политической элите это очень существенный момент – власти не должны быть зависимы от внешних сил, даже от ближайших союзников", - пояснил эксперт.

"Поэтому Администрация Трампа не прерывает диалог с Ираном, несмотря на всплески военных действий – ей это нужно для баланса попыток Израиля через иранский конфликт манипулировать властями США. Сегодня, по большому счету, иранский конфликт стал частью более крупной игры между Вашингтоном и Тель-Авивом, где израильская сторона старается использовать американскую сторону для нанесения стратегического поражения Исламской Республике, а Дональд Трамп не хочет выглядеть марионеткой Биньямина Нетаньяху", - заключил Владимир Васильев.