Операция "Южное копье": США объявили войну наркокартелям в Западном полушарии

Вашингтон объявил о начале операции "Южное Копье", направленной против наркокартелей в Западном полушарии. Ранее военные США атаковали морские цели у берегов Венесуэлы.

Армия США начала операцию "Южное копье", направленную против наркокартелей в Западном полушарии и наркотрафика в Соединенные Штаты, заявил глава Министерства войны (Пентагона) Пит Хегсет.

Целью операции, по словам Хегсета, является ликвидация "наркотеррористов" в Западном полушарии, а также защита территории США от наркотиков, "которые убивают наших людей". Хегсет прямо заявил, что Западное полушарие является "американским районом", где Вашингтон вправе отстаивать свои интересы.

Согласно информации The Associated Press, крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford в течение нескольких дней будет передислоцирован к берегам Венесуэлы. Он составит ударную группу вместе с другими боевыми кораблями, атомной подводной лодкой и авиационными частями, которые базируются в Пуэрто-Рико.

Отмечается, что это будет первым масштабным военным походом армии США в этом направлении за несколько десятилетий.

Зачем США операция в Венесуэле?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о мотивах, побудивших Администрацию Трампа форсировать организацию военной операции против наркокартелей в Венесуэле.

"Операция определенно является прямым следствием недавней публикаций "файлов Эпштейна". Сегодня уже стало очевидным, что Администрация Трампа так жестко стояла по теме шатдауна, не давала работать правительству на протяжении 42 дней, чтобы оттянуть начало раскручивания этой истории с "файлами Эпштейна". Как только работа государства возобновилась, вновь стали появляться эти документы. Сейчас опубликованы порядка 20 тыс файлов, по дополнительным документам будет голосование на следующей неделе, и не исключено, что в них содержится очень серьезный компромат на Трампа", - прежде всего сказал он.

"Если такой компромат действительно будет найден, ситуация имеет такой же потенциал, как Уотергейсткий скандал, который закончился досрочной отставкой Ричарда Никсона. Против Трампа может быть запущен процесс импичмента. Пока республиканцы этого не допустят, но какое-то давление в пользу отставки или еще какие-то подобного рода кризисное развитие событий вполне реально. Поэтому в настоящее время Администрация Трампа взяла курс на отвлечение внимания американской общественности от раскрутки "файлов Эпштейна", которые со среды находятся в фокусе американских СМИ. Отсюда и идея форсировать операцию в Венесуэле", - сообщил Владимир Васильев.

"Также "файлы Эпштейна" создают довольно существенную перспективу резкого ужесточения позиции США по украинскому конфликту и по всему, что происходило в контактах с РФ, начиная со встречи президентов 15 августа в Анкоридже. Дело в том, что по ним складывается ощущение, будто российская сторона имеет некий собственный компромат на Трампа и этим пользуется. Как мы помним, во время первого президентского срока Трампа раскрутка "Рашагейта" привела к тому, что отношения США и России стали резко ухудшаться, 2020 год мы заканчивали на минорной ноте. Не исключено, что эта ситуация может повториться", - обратил внимание американист.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация изменилась настолько, что уже стоит вопрос, останется ли Дональд Трамп президентом США до 2028 года или нет. Чтобы сохранить пост, он может пойти так же далеко, как в свое время Ричард Никсон. В свою очередь, демократы постараются выжать из "файлов Эпштейна" максимум выгоды, опять же, по аналогии с Уотергейтским скандалом, который стал расплатой за поражение демократов на президентских выборах 1972 года. Демократическая партия использует это для пересмотра и переписывания результатов президентских выборов 2024 года. Так что сейчас стало сложно прогнозировать, как дальше будут развиваться события в США", - указал он.

"Если с Россией могут заново испортиться контакты, то в отношении Китая, наоборот, возможно смягчение противоречий, поскольку китайская тематика в "файлах Эпштейна" отсутствует полностью. В условиях, когда на Дональда Трампа наступают со всех сторон внутри США, ему станет невыгодно провоцировать осложнения отношений с крупными государствами Глобального Юга, будь то Китай или Индия. Так что именно на этом направлении – Китай, Индия, Тихий океан – можно ожидать ослабления напряженности со стороны США", - заключил Владимир Васильев.

Напомним, что с начала осени обострились отношения между властями США и Венесуэлы. Вашингтон считает, что правительство Николаса Мадуро стоит за сетью наркокартелей, Трамп неоднократно жестко высказывался в адрес главы южноамериканского государства, заявляя о скором конце правления лидера страны. Военные США ранее начали операции у берегов Венесуэлы против судов, связанных с наркотрафиком.