Анастасия Жалина

В Казахстане готовятся к промышленному освоению месторождения Сырымбет. Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комплекса, который будет производить оловянный и медный концентраты. Чем известно месторождение Сырымбет, как будет организована добыча олова и какое значение новый проект имеет для экономики Казахстана?

29 октября 2026 года совет директоров компании Solidcore Resources одобрил строительство предприятия. Согласно планам компании, производство начнется во второй половине 2029 года, а выход на полную проектную мощность намечен на 2030 год.

История месторождения

Месторождение Сырымбет находится в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, примерно в 80 километрах к северо-западу от Кокшетау и в 280 километрах от Петропавловска. Его открыли в 1985 году. В последующие десятилетия здесь проводились геологоразведочные работы, изучались запасы полезных ископаемых и возможности промышленной разработки. Основным полезным ископаемым месторождения является олово. Помимо него, промышленное значение имеют запасы меди.

В 2015 году была подготовлена оценка минеральных ресурсов по международным стандартам, а в 2016 году — предварительное технико-экономическое обоснование проекта. В 2018 году ресурсную оценку обновили. Несмотря на значительные запасы полезных ископаемых, месторождение долгое время оставалось неразработанным.

Новый этап начался в конце 2024 года, когда Solidcore Resources приобрела 55% доли в проекте за 82,5 млн долларов. Партнером компании стала казахстанская Lancaster Group, сохранившая оставшиеся 45%.

В августе 2026 года дочерняя компания Solidcore — Tin One Mining — подписала с акиматом Северо-Казахстанской области инвестиционный меморандум о строительстве горно-обогатительного комплекса.

Следующим этапом стало окончательное инвестиционное решение, принятое советом директоров Solidcore в октябре 2026 года. К этому моменту подготовка площадки и базовое проектирование были завершены, а проект был готов к началу полномасштабного строительства.

Запасы олова и меди на Сырымбете

Сырымбет относится к числу крупнейших неразработанных месторождений олова в мире. По данным Solidcore Resources, рудные запасы Центрального участка, оцененные в 2026 году, составляют 24,2 млн тонн. В них содержится около 100,8 тыс. тонн олова и 36,3 тыс. тонн меди. Среднее содержание этих металлов в руде составляет 0,42% и 0,15% соответственно.

При этом сырьевой потенциал месторождения значительно больше. Согласно оценке 2018 года, минеральные ресурсы Центрального участка составляют 90,3 млн тонн руды, содержащей около 350,8 тыс. тонн олова и 91,4 тыс. тонн меди. Этот показатель включает рудные запасы и охватывает более широкий объем сырья.

Основные производственные работы планируется сосредоточить на Центральном карьере. Одновременно компания намерена продолжить геологоразведку на соседних Северо-Восточной, Юго-Западной и Сарыбулакской рудных зонах, чтобы изучить возможности дальнейшего расширения проекта.

Как будет организована добыча олова?

На месторождении Сырымбет планируется использовать открытый способ добычи. Руду будут извлекать из карьера и направлять на обогатительную фабрику, проектная мощность которой составит 2,5 млн тонн в год. Для переработки сырья предусмотрены две технологии. Олово будут извлекать методом гравитационного обогащения, основанного на различиях в плотности минералов. Для получения медного концентрата планируется использовать флотацию, позволяющую отделять медные минералы от остальной породы.

Предприятие будет выпускать оловянный концентрат с содержанием металла около 50% и медный концентрат с содержанием меди около 20%. Оба вида продукции предназначены для прямой продажи сторонним покупателям. По расчетам Solidcore Resources, годовой выпуск может составлять около 6 тыс. тонн олова и 4 тыс. тонн меди в составе концентратов.

За весь десятилетний период эксплуатации месторождения, с 2029 по 2038 год, компания рассчитывает произвести около 53 тыс. тонн олова и 29 тыс. тонн меди в составе концентратов.

Сколько будет стоить разработка Сырымбета?

Строительство горно-обогатительного комплекса потребует значительных инвестиций. Согласно окончательному инвестиционному решению от 29 октября 2026 года, первоначальные капитальные затраты оцениваются в 468 млн долларов. Около 60% предусмотренных расходов планируется освоить непосредственно в Казахстане. Средства будут направлены на строительство горно-обогатительного комплекса и сопутствующей инфраструктуры. Финансирование проекта предполагается обеспечить за счет банковских кредитов и собственных средств Solidcore Resources и Lancaster Group. Денежные взносы партнеров будут пропорциональны их долям участия.

Важной частью проекта станет развитие инфраструктуры вокруг месторождения. Ближайшая железнодорожная станция «Угольки» расположена примерно в 30 километрах. Для энергоснабжения предприятия предусмотрено подключение к электрическим сетям напряжением 220 кВ. На территории комплекса также планируется построить очистные сооружения и хвостохранилище с системой возврата очищенной от взвешенных частиц воды на обогатительную фабрику. Это позволит сократить потребность предприятия в свежей воде.

Значение проекта для Северо-Казахстанской области

Освоение Сырымбета станет одним из крупных промышленных проектов Северо-Казахстанской области. Его реализация предусматривает создание рабочих мест и привлечение местных предприятий. По планам Solidcore Resources, после запуска горно-обогатительного комплекса будет создано более 800 постоянных рабочих мест. При трудоустройстве приоритет планируется предоставлять квалифицированным жителям региона. Кроме того, в период активного строительства проект может обеспечить работой более тысячи человек в подрядных и других задействованных организациях.

Для подготовки специалистов компания сотрудничает с местными образовательными учреждениями. В июле 2025 года Tin One Mining подписала меморандум о сотрудничестве с агротехническим колледжем Айыртауского района. Соглашение предусматривает возможность открытия новых специальностей, связанных с металлургией и обслуживанием электрооборудования.

Почему олово и медь востребованы на мировом рынке?

Олово и медь широко используются в промышленности, а развитие современных технологий способствует росту спроса на эти металлы. Олово применяется в производстве электроники, электротехнического оборудования, различных сплавов и защитных покрытий. Одно из основных направлений его использования — изготовление припоев, необходимых для соединения электронных компонентов. По прогнозу Международной ассоциации олова (International Tin Association), мировой спрос на этот металл в период с 2026 по 2035 год увеличится на 22%. При этом производство очищенного олова, согласно прогнозу организации, увеличится на 16%.

Медь, в свою очередь, широко применяется в энергетике, строительстве, машиностроении и электротехнике. Благодаря высокой электропроводности ее используют при производстве кабелей, электродвигателей, трансформаторов и другого оборудования. Дополнительный спрос на медь создают развитие электрических сетей, возобновляемой энергетики и электротранспорта. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году мировой спрос на медь может увеличиться примерно на 7 млн тонн. Такой рост связан прежде всего с расширением энергетической инфраструктуры и развитием новых технологий.

Для Казахстана освоение Сырымбета создаст возможности для выхода на международный рынок оловянного и медного концентратов. Дальнейшие результаты проекта будут зависеть от спроса на эти металлы, мировых цен и эффективности производства.

Сроки строительства и запуска предприятия

По планам Solidcore Resources, открытые горные работы на месторождении Сырымбет должны начаться в третьем квартале 2027 года. Завершение строительства объектов инфраструктуры намечено на первый квартал 2029 года, а обогатительной фабрики и хвостохранилища — на второй квартал. Во второй половине 2029 года компания рассчитывает ввести комплекс в эксплуатацию и начать производство оловянного и медного концентратов. Выход на полную проектную мощность запланирован на 2030 год.

Отдельное внимание уделяется экологической безопасности. В сентябре 2026 года началась подготовка комплексной оценки воздействия проекта на окружающую среду и социальную сферу. Согласно планам Solidcore, ее результаты будут опубликованы в четвертом квартале 2027 года.

Перспективы разработки месторождения

Действующий производственный план Сырымбета рассчитан на десять лет — с 2029 по 2038 год. При этом компания рассматривает возможности дальнейшего расширения проекта. В 2027–2028 годах Solidcore планирует провести на соседних участках разведочное бурение общей протяженностью около 10 километров. Оценку их минеральных ресурсов предполагается подготовить в 2029 году. Еще одно направление связано с переработкой окисленной руды. Компания изучает подходящие для этого технологии. До выбора способа переработки такую руду планируется добывать и складировать, а ее использование в производстве может начаться после 2038 года.

Таким образом, перспективы дальнейшей разработки Сырымбета будут зависеть от результатов геологоразведки и возможностей переработки дополнительных запасов сырья.