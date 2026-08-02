Новые маршруты старых связей: как меняется торговля Армении

Анастасия Жалина

В последние несколько лет внешняя торговля Армении заметно изменилась не только по объемам, но и по направлениям. В привычной структуре появились новые крупные рынки, некоторые из них быстро вышли в лидеры, а затем так же заметно потеряли позиции. Почему география внешней торговли Армении выглядит сложнее, чем простой рейтинг ее крупнейших партнеров?

За перестановками стояли и временные товарные потоки, и более устойчивые изменения в торговле с Россией, Китаем, Евросоюзом и соседними странами.

Как ОАЭ вышли в лидеры армянского экспорта?

Особенно заметно новая география проявилась в 2024 году. Крупнейшим направлением армянского экспорта стали Объединенные Арабские Эмираты, на которые пришлось 40,1% всех поставок. Следом шла Россия с долей 24,2%, а в число ведущих рынков вошел Гонконг — 13,4%. Китай занимал четвертое место с 8,4%. Такая расстановка заметно отличалась от привычной структуры армянской торговли и могла создавать впечатление быстрого выхода страны на новые крупные рынки. Но за изменением рейтинга стоял прежде всего резкий рост одной товарной группы — драгоценных металлов. Именно он во многом и перерисовал экспортную карту Армении.

Как золото изменило торговую карту?

Именно в 2024 году стало особенно заметно, насколько сильно драгоценные металлы влияли на внешнюю торговлю Армении. За год Армения импортировала необработанного и полуобработанного золота примерно на $5,94 млрд — почти треть всего ввоза в страну.

Но еще заметнее этот поток проявился в экспорте. Драгоценные и полудрагоценные камни, металлы и изделия из них принесли около $8 млрд и сформировали более 60% всех поставок за рубеж. Именно поэтому в верхней части рейтинга так быстро появились ОАЭ и Гонконг: в 2024 году в Эмираты было отправлено товаров на $5,25 млрд, в Гонконг — на $1,76 млрд, в Китай — почти на $1,1 млрд.

Значительная часть этого потока была связана с драгоценными металлами, поступавшими из России и затем уходившими дальше на рынки ОАЭ, Гонконга и Китая. В результате за сравнительно короткий срок изменилась не только структура экспорта, но и сама расстановка стран-партнеров.

Именно поэтому торговая карта Армении в 2024 году выглядела гораздо более разнообразной, чем раньше: ее во многом перерисовал не массовый выход армянских товаров на новые рынки, а движение одной чрезвычайно крупной товарной группы.

Как меняется экспорт после золотого пика?

В 2024 году внешняя торговля Армении вышла на рекордный уровень: товарооборот превысил $30 млрд, экспорт достиг примерно $13,1 млрд, импорт — $17,1 млрд. Во многом такие масштабы обеспечили как раз крупные потоки драгоценных металлов, которые заметно повлияли и на общую статистику, и на географию торговли.

Уже в 2025 году их роль стала значительно меньше. В результате внешнеторговый оборот составил $21,43 млрд, экспорт — $8,4 млрд, импорт — около $13 млрд. По сравнению с предыдущим годом показатели сократились соответственно на 29%, 36,1% и 23,6%.

Но за этими цифрами скрывается более интересная картина. Если исключить драгоценные металлы и камни, экспорт остальных товарных групп в 2025 году, напротив, вырос примерно на 8,9%, а импорт — на 7,5%.

Рост сохранялся сразу в нескольких направлениях. Поставки готовой продукции пищевой промышленности увеличились почти на 29%, продукции растительного происхождения — более чем на 24%, горнодобывающей отрасли — примерно на 19%.

Поэтому изменение общих показателей в 2025 году скорее отражает перестройку самой структуры торговли. На смену сверхкрупному потоку драгоценных металлов постепенно стала выходить более привычная для Армении товарная корзина, причем ряд ее сегментов продолжал наращивать экспорт.

Как Россия снова стала главным рынком армянского экспорта?

В 2025 году перестановки среди крупнейших покупателей армянских товаров продолжились. Первое место вновь заняла Россия: экспорт туда составил почти $2,96 млрд, или 35,3% общего объема. ОАЭ сохранили вторую позицию с $2,05 млрд и долей 24,5%, хотя поставки на этот рынок за год сократились почти на 61%. Китай занял 9,1% экспорта, Ирак — около 4%.

При этом положение России изменилось главным образом в относительном выражении. В 2024 году Армения экспортировала туда товаров на $3,16 млрд, а год спустя — на $2,96 млрд, то есть примерно на 7% меньше. На фоне общего сокращения армянского экспорта такая динамика оказалась значительно устойчивее, чем у ряда других направлений.

Это помогает иначе взглянуть и на 2024 год, когда доля России снизилась до 24,2%. Причиной было не столько резкое сокращение поставок на российский рынок, сколько быстрый рост экспорта драгоценных металлов в ОАЭ и Гонконг. Когда масштабы этих потоков уменьшились, Россия вновь вышла на первое место в экспортной структуре Армении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как менялась торговая карта в 2026 году?

В первой половине 2026 года общий масштаб внешней торговли Армении почти не изменился: товарооборот составил $9,57 млрд, всего на 0,1% меньше, чем годом ранее. При этом внутри этого показателя движение оказалось гораздо заметнее. Экспорт сократился на 6,7%, до $3,43 млрд, тогда как импорт вырос на 4%, до $6,14 млрд.

Особенно заметно изменилась расстановка среди ключевых партнеров. Товарооборот с Россией за январь–июнь снизился на 20,9%, до $2,63 млрд. При этом армянский экспорт на российский рынок оказался значительно устойчивее и сократился лишь на 4,2%, до $1,22 млрд.

Одновременно заметно выросли китайское и европейское направления. Товарооборот с Китаем увеличился на 22,9%, до $1,47 млрд, а экспорт Армении в КНР — сразу на 82,6%, до $526,5 млн. Еще быстрее росла торговля с Евросоюзом: ее объем увеличился на 46,2%, до $1,69 млрд, а армянский экспорт в страны ЕС — на 80,2%, до $516,5 млн.

На этом фоне продолжала сокращаться роль ОАЭ, еще недавно занимавших первое место среди экспортных рынков Армении. За первое полугодие поставки туда снизились на 74,3%, до примерно $280 млн. Одновременно экспорт драгоценных камней и металлов уменьшился более чем наполовину — до $589 млн.

Таким образом, почти неизменный общий товарооборот скрывал довольно заметную перестройку его географии: вес одних направлений сокращался, тогда как Китай и Евросоюз значительно наращивали свои позиции.

Как менялась торговля за пределами золотого потока?

Рост торговли с Китаем и Евросоюзом пока рано считать окончательной перестройкой внешнеторговой структуры Армении. Полугодовые показатели могут заметно колебаться, а опыт 2023–2024 годов уже показал, насколько сильно одна крупная товарная группа способна изменить общую картину. Но нынешняя динамика выглядит иначе: рост идет сразу по нескольким направлениям и не сводится к одному товарному потоку.

Китай уже давно занимает заметное место в армянском импорте, поставляя оборудование, электронику и потребительские товары. Одновременно он остается одним из рынков для продукции горнодобывающей промышленности Армении.

Постепенно усиливается и европейское направление. В 2025 году экспорт Армении в страны ЕС вырос примерно на 9%, несмотря на общее сокращение экспорта более чем на треть. Импорт из Евросоюза также увеличился, а в первой половине 2026 года рост торговли заметно ускорился.

При этом Россия по-прежнему остается крупнейшим отдельным торговым партнером Армении. Китай и отдельные страны ЕС пока заметно уступают ей по объему товарооборота, однако одновременно растет значение и других направлений. В результате внешняя торговля Армении становится менее сосредоточенной вокруг нескольких крупнейших потоков.

Как Иран и Грузия сохраняли значение для торговли Армении?

На фоне быстрых перестановок среди крупнейших партнеров Армении Иран и Грузия выглядят гораздо спокойнее. Их роль меняется не так резко, зато остается более устойчивой и тесно связана с географией страны.

В 2025 году товарооборот Армении с Ираном составил около $768 млн и вырос на 4,2%. В первой половине 2026 года рост продолжился: объем торговли увеличился еще на 8,4%, до примерно $371 млн. Иран остается для Армении заметным источником импорта и одним из постоянных региональных партнеров.

Грузия важна не только как рынок и поставщик товаров. Через ее территорию проходит значительная часть транспортных связей Армении с черноморскими портами, поэтому ее место во внешней торговле во многом определяется еще и логистикой.

В отличие от направлений, которые быстро поднимались в рейтинге за счет отдельных товарных потоков, торговля с соседними странами менялась более плавно. Это хорошо показывает, что устойчивость внешнеэкономических связей не всегда измеряется темпами роста: иногда гораздо важнее их постоянство.

Как складывалась новая география торговли?

Последние несколько лет показали, что простой рейтинг стран-партнеров не всегда дает полное представление о внешней торговле Армении. В 2024 году ОАЭ и Гонконг резко поднялись в числе крупнейших экспортных направлений, однако значительную часть этого роста обеспечили поставки драгоценных металлов. Когда их объемы сократились, изменилась и расстановка среди основных рынков.

При этом возврата к прежней структуре не произошло. Россия сохранила положение крупнейшего отдельного торгового партнера и главного рынка армянского экспорта в 2025 году, но одновременно усиливалось значение других направлений. Китай постепенно расширял свое присутствие, а в первой половине 2026 года особенно заметно выросла торговля со странами Евросоюза. Иран и Грузия при этом продолжили занимать более стабильное место в региональных связях Армении.

В результате внешнеторговая география страны становится не столько ориентированной на новое единственное направление, сколько более сложной и многослойной. Рядом с традиционными партнерами появляются новые центры роста, а влияние отдельных товарных потоков со временем меняется.

Опыт последних лет хорошо это показывает: место страны в рейтинге торговых партнеров еще не говорит о характере самих связей. Чтобы понять, насколько устойчиво меняется внешняя торговля Армении, важно смотреть не только на объемы и доли, но и на товары, которые стоят за этими цифрами.