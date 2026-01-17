Как смотрит Израиль на перспективу новой войны с Ираном?

СМИ: высокопоставленные израильские силовики вызваны на заседание по вопросу возможной военной операции против Ирана. Ранее состоялись контакты между главой Генштаба Израиля и армейским руководством США в регионе.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал ключевых фигур силового блока на заседание, посвященное возможной операции против Ирана, передают израильские СМИ.

В заседании принимают участие глава Генштаба Эяль Замир, глава Моссада Давид Барнеа, а также глава ШАБАК Давид Зини. По данным СМИ, Тель-Авив считает, что вероятность силового решения в отношении Ирана сохраняется, хотя намерения Вашингтона пока остаются неясными.

Израиль считает, что Трамп ждет возможности для военной операции, участником которой может стать ЦАХАЛ. На это указывает, по данным СМИ, концентрация армейской группировки США в регионе. Также важным маркером активности являются контакты между главой Генштаба еврейского государства Эяля Замира и с командующим CENTCOM адмиралом Брэдли Купером.

Кроме того, высокопоставленные силовики Израиля должны обсудить ситуацию в секторе Газа в контексте "Совета мира", который собирается создать Дональд Трамп для руководства анклавом.

Зачем Израилю операция против Ирана?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", Израиль не хотел бы сейчас начинать новую войну с Ираном, и это дополнительно сдерживает США от нанесения ударов по иранским объектам.

"В целом заинтересованность Израиля в ведении боевых действий против Ирана упирается в такой немаловажный фактор, как готовность США поддержать эту атаку. В одиночку Израиль не может сегодня позволить себе массированную атаку на Иран, а что еще важнее — не может позволить себе защиту своей территории от ответного удара", - прежде всего сказал он.

"Между тем, как показали последние дни, сами американцы отложили свою атаку на Иран, поскольку у них недостаточно сил на Ближнем Востоке и слишком мало средств ПВО на всех военных базах, поскольку они были истрачены во время 12-дневной войны и еще не восстановлены. Это касается военных баз как США, так и Израиля. Поэтому, на мой взгляд, сейчас дело не пойдет дальше воинствующей риторики, которая в основном направлена внутрь страны, для поддержки правого лагеря сторонников Нетаньяху в правительстве", - подчеркнул Юрий Бочаров.

"Недаром сам Биньямин Нетаньяху присоединился к голосам стран Персидского залива с просьбой к Дональду Трампу не начинать атаку против Ирана, когда риторика президента США добралась до формулировки "помощь уже в пути", подразумевавшей подготовку удара по иранским объектам. Страны Персидского залива потребовали этого не делать по экономически причинам, опасаясь обрушения рынка нефти из-за войны и хаоса в Персидском заливе. У Нетаньяху была другая причина: Иран, по мнению израильской разведки, еще достаточно силен и выстоит, несмотря на народные волнения и ракетные удары, так что нападение на иранские объекты приведут не к смене власти в Тегеране, а к ответным ударам по Израилю", - обратил внимание политтехнолог.

"Разумеется, Израилю такой сценарий совершенно не выгоден, поскольку никаких своих целей он при этом не достигает. Поэтому новой военной операции стоит ожидать только тогда, когда США приготовятся к собственной атаке – тогда Израиль присоединится, и не более того. Желание сменить власть в Иране никуда не уходит, поскольку она выступает главным дестабилизатором обстановки в отношении Израиля и именно при ее поддержке все еще действуют хуситы в Йемене, "Хезболла" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Израиль хотел бы уничтожить политическую структуру в Иране, чтобы нейтрализовать угрозы от этих трех угроз по соседству", - заключил Юрий Бочаров.