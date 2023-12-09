На Ближнем Востоке открывается еще один фронт

Нынешняя война в Газе, в отличие от многих других, вышла на региональный уровень. Одним из активных фронтов выступает Йемен. В отличие от других арабских стран, как ОАЭ, Саудовская Аравия или Иордания, Йемен ведет себя достаточно дерзко. Точнее сказать - партия "Ансар Алла", представляющая повстанцев-хуситов.

Хуситы совершили множество провокационных действия после начала войны ЦАХАЛ и ХАМАС. Они запустили баллистические ракеты в Израиль и захватили израильский корабль. 3 декабря в Пентагоне заявили, что американские военные в курсе "о нападениях на военный корабль США "Карни" и коммерческие суда в Красном море". А накануне хуситы начали всеобщую народную мобилизацию для участия в боях на стороне палестинцев. Член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад заявил, что армия будет поддерживать народ Газы.

Помимо непосредственных действий против Израиля хуситы ставят под угрозу его влиятельных союзников. Дело в том, что через водные границы Йемена проходят важнейшие нефтяные и торговые магистрали. Через Баб-эль-Мандебский пролив суда курсируют между Европой, Азией, Африкой и Ближним Востоком. На Красное море приходится около 10% морских перевозок нефти на общую сумму в $1 трлн.

Риск для торговых судов уже перешел из стадии потенциального в реальный. 13 декабря хуситы заявили, что будут нападать на все суда, идущие в Израиль. После этой угрозы ряд компаний отменили маршрут перевозок через Красное море, в частности, перевозчик Maersk и нефтяная компания British Petroleum.

Соединенные Штаты, Британия и Франция призывают Израиль сворачивать военную кампанию, так как не хотят допустить разрастания конфликта. С этой целью США еще 15 октября отправили две авианосные группы в Средиземное море. Свой флот отправила и Британия. Но этого оказалось недостаточно.

Странам НАТО теперь придется вести борьбу в Красном море. С этой целью 19 декабря Пентагон объявил о формировании многонациональной коалиции в составе США, Великобритании, Бахрейна, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сейшел и Испании. В этот же день стартовала операция "Страж процветания". Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что действия хуситов угрожают свободе судоходства и нарушают международное право.

На фоне угроз и атак хуситов растут цены на нефть, что дополнительно подстегивает нефтяные цены. Ряд перевозчиков не дождались натовской операции и приступили к транспортировке топлива по альтернативным маршрутам, прежде всего вокруг Африки. Российские компании не опасаются хуситов и продолжают перевозку нефти через Суэцкий канал.

Пока случаев столкновения ВМФ коалиции с хуситами не зарегистрировано, хотя ранее американские военные перехватывали ракеты, запущенные по Израилю. Тем не менее, ситуация остается крайне напряженной. В случае очередной попытки хуситов взять корабль на абордаж в дело может вступить флот коалиции. В случае неподчинения вооруженное столкновение гарантировано.

В целом, администрация Джозефа Байдена относится сдержанно к хуситам-повстанцам. Демократы оказывали давление на Саудовскую Аравию и ОАЭ из-за их военной операции против хуситов в Йемене. В то же время в Вашингтоне понимают, что "Ансар Алла" - прокси Ирана. Если они просто воюют с проправительственными силами, поддерживаемые КСА и ОАЭ, то интересам США они не так сильно вредят, но когда повстанцы напрямую угрожают Израилю и международной торговле (от которой зависят США), Вашингтон не может молчать. Вскоре может дойти до того, что США сами будут наносить авиаудары по базам хуситов, хотя еще вчера обвиняли саудовскую коалицию в создании гуманитарной катастрофы в Йемене из-за интервенции.

Если посмотреть на ситуацию еще шире, то сложившаяся в Красном море ситуация может потенциально обнажить еще один конфликтный фронт. Саудовская Аравия ввиду географической близости может стать объектом атак хуситов, или перевозящие саудовскую нефть танкеры могут подвергнуться атакам повстанцев. У последних уже есть подобный опыт. Ответные действия КСА по противнику на суше приведут к охлаждению связей с Ираном. Антиизраильский фронт будет ослаблен, так как поставки нефти для КСА куда важнее судьбы палестинцев.

Такое же развитие событий возможно между Ираном и США. Комментируя планы создания антихуситской коалиции и проведения операции, министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани сказал, что США "столкнутся с огромными проблемами". "Никто не может маневрировать в регионе, где мы доминируем", – добавил он. Иран и так провоцирует США атаками на их базы в Ираке и Сирии. Если Тегеран будет подстегивать действия хуситов, то может навлечь на себя гнев Байдена.

Как бы ни развивалась ситуация в регионе Красного моря, дальнейшая эскалация опасна как для двух лидеров - Ирана и Саудовской Аравии, так и для Соединенных Штатов. США не хотят открытия еще одного фронта на фоне Газы и Украины, а КСА и Иран ранее обозначили намерение нормализовать связи при посредничестве Китая. Что касается хуситов, то обострение ударит и по их позициям. Ведь они и так находятся в международной изоляции. Новые военные действия с их участием ухудшат гуманитарную катастрофу, а гражданская война в Йемене может перейти из спящей стадии в активную. Шансов на победу у хуситов в случае присоединения США к арабской коалиции будет еще меньше, чем в 2015 году.