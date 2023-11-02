Хуситы заблокируют Красное море для кораблей Израиля

Хуситы анонсировали тотальную блокаду Красного моря для кораблей, связанных с Израилем, и пообещали не трогать весь остальной морской транспорт.

Представители одной из группировок йеменских хуситов – "Ансар Аллах" – сообщили сегодня, что ее боевики начнут блокаду Красного моря для кораблей Израиля либо для любых других, движущихся в Израиль.

Хуситы пояснили, что блокада может быть снята только в том случае, если в сектор Газа начнет поступать гуманитарная помощь – продукты питания и лекарства. Пока йеменские боевики не придут к решению, что их условия были выполнены, они обещают не пропустить в Красное море ни одного судна, идущего в израильские порты.

В то же время хуситы заверили, что все прочие корабли – направляющиеся в Эритрею, Судан, Египет или к Суэцкому каналу – будут в полной безопасности, поскольку целью боевиков являются исключительно связанные с Израилем судна.

Напомним, что хуситы объявили войну Израилю из-за боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ в секторе Газа. Пока что это выражается только в нападениях на корабли в Баб-эль-Мандебском проливе.